Squads Finland vs Luxembourg T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 18.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arjunan Akhil
all rounder
Butt Ghulam Abbas
all rounder
Dandapani Hariharan
bowler
Garhwal Parveen Kumar
all rounder
Kuchey Ekhpelwak
all rounder
Mohammad Raaz
bowler
Nellancheri Faheem
all rounder
O'Brien Jordan
batsman
Padhaal Vanraaj
batsman
Rasheed Atif
batsman
Rehman Muhammad Ziaur
all rounder
Salonen Nicholas
all rounder
Scamans Jonathan
wicket keeper
Sher Amjad
all rounder
Tambe Mahesh
all rounder
Match has not started yet