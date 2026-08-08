Squads Finland vs Luxembourg T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 18.08.2026

T20i

FIN
FIN
LUX
LUX

Playing

FIN
FIN
LUX
LUX
First TeamSecond Team
Arjunan Akhil

all rounder

Kuchey Ekhpelwak

all rounder

Salonen Nicholas

all rounder

Scamans Jonathan

wicket keeper

Sher Amjad

all rounder

Tambe Mahesh

all rounder

Bench

FIN
FIN
LUX
LUX

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet