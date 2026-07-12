Match details Hungary vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, July 12, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Hungary Squad
|Players
|Bench
|Ahmed Kasir, Ainsworth Matthew, Ainsworth Robert, Bhaiji Maaz, Ghani Muhammad Abbas, Jacob Amal, Marosy Zoltan Thomas, Mohandas Sandeep, Muhammad Saqlain, Nawaz Ali, Ravindran Vinoth, Soban Muhammad, Wahid Kamran, Zahir Mohammed
Turkiye Squad
|Players
|Bench
|Ataullah Mohammad Ilyas, Balkis Mustafa, Burak Emir Serdar, Dalyan Kursad, Donmez Mertcan, Elec Ishak, Filiz Mertcan, Khan Muhammad Fahad, Kutuk Omer, Lodhi Abdullah Khan, Ozturk Mecit, Turkmen Ali, Tuskan Furkan, Yilmaz Murat
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet