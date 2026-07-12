Match details Hungary vs Turkiye T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 12.07.2026

T20i

HUN
HUN

164

TUR
TUR

30

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, July 12, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hungary Squad

Players
BenchAhmed Kasir, Ainsworth Matthew, Ainsworth Robert, Bhaiji Maaz, Ghani Muhammad Abbas, Jacob Amal, Marosy Zoltan Thomas, Mohandas Sandeep, Muhammad Saqlain, Nawaz Ali, Ravindran Vinoth, Soban Muhammad, Wahid Kamran, Zahir Mohammed

Turkiye Squad

Players
BenchAtaullah Mohammad Ilyas, Balkis Mustafa, Burak Emir Serdar, Dalyan Kursad, Donmez Mertcan, Elec Ishak, Filiz Mertcan, Khan Muhammad Fahad, Kutuk Omer, Lodhi Abdullah Khan, Ozturk Mecit, Turkmen Ali, Tuskan Furkan, Yilmaz Murat

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet