Match details Hungary vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Hungary won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, July 10, 2026 08:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Hungary Squad
|Players
|Ravindran Vinoth, Zahir Mohammed, Soban Muhammad, Bhaiji Maaz, Ahmed Kasir, Wahid Kamran, Nawaz Ali, Jacob Amal, Mohandas Sandeep, Marosy Zoltan Thomas, Muhammad Saqlain
|Bench
|Ainsworth Matthew, Ainsworth Robert, Ghani Muhammad Abbas
Estonia Squad
|Players
|Khan Habib, Gooch Steffan, Chauhan Sahil, Amjad Arslan, Masud Bilal, Ali Zeeshan, Paul Aditya Savio, Aggarwal Harri, Panwar Aditya, Pattenden Henri, Shuvo Ashraful
|Bench
|Aggarwal Rohan, Sekaran Rudesh, Vislapuu Kalle
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet