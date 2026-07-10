Match details Hungary vs Estonia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026

T20i

HUN
HUN

132

EST
EST

126

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Hungary won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 10, 2026 08:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Hungary Squad

PlayersRavindran Vinoth, Zahir Mohammed, Soban Muhammad, Bhaiji Maaz, Ahmed Kasir, Wahid Kamran, Nawaz Ali, Jacob Amal, Mohandas Sandeep, Marosy Zoltan Thomas, Muhammad Saqlain
BenchAinsworth Matthew, Ainsworth Robert, Ghani Muhammad Abbas

Estonia Squad

PlayersKhan Habib, Gooch Steffan, Chauhan Sahil, Amjad Arslan, Masud Bilal, Ali Zeeshan, Paul Aditya Savio, Aggarwal Harri, Panwar Aditya, Pattenden Henri, Shuvo Ashraful
BenchAggarwal Rohan, Sekaran Rudesh, Vislapuu Kalle

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet