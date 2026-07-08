Match details Norway vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Hungary won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, July 08, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Norway Squad
Hungary Squad
|Players
|Ravindran Vinoth, Zahir Mohammed, Soban Muhammad, Bhaiji Maaz, Wahid Kamran, Jacob Amal, Muhammad Saqlain, Mohandas Sandeep, Ahmed Kasir, Nawaz Ali, Ainsworth Matthew
|Bench
|Ainsworth Robert, Ghani Muhammad Abbas, Marosy Zoltan Thomas
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet