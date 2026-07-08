Match details Norway vs Hungary T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 08.07.2026

T20i

NOR
NOR
HUN
HUN

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Hungary won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, July 08, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Norway Squad

PlayersGhauri Walid, Ahmed Khizer, Islam Mohammad Saif-Ul, Abeyrathna Kuruge Darshana, Niazi Hayatullah, Rahimi Mohammad Ibrahim, Raza Faisal, Mushtaque Qamar, Shinwari Ahmadullah, Butt Muhammad, Ravi Vinay
BenchAkram Chaudhary Usman, Sahak Muhammad Sher, Sahak Wahidullah

Hungary Squad

PlayersRavindran Vinoth, Zahir Mohammed, Soban Muhammad, Bhaiji Maaz, Wahid Kamran, Jacob Amal, Muhammad Saqlain, Mohandas Sandeep, Ahmed Kasir, Nawaz Ali, Ainsworth Matthew
BenchAinsworth Robert, Ghani Muhammad Abbas, Marosy Zoltan Thomas

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet