Usman Ahmed Khan

Usman Ahmed Khan

batsman

Full name:Usman Ahmed Khan
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Chattogram Challengers

Hyderabad Kingsmen

Karachi Region Blues

Multan Sultans

Pakistan

Pakistan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches2121
Innings100
Overs2.000
Balls---
Maidens000
Runs1300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6.500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches2121
Innings4121
Not outs001
Runs3953613
Balls Faced6991427
Avg9.755330.65
SR56.5258.24143.56
Fours7768
Fifties012
Sixies0126
Highest2253120
Hundreds002

Usman Ahmed Khan Schedule & Results

Pakistan Super League

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