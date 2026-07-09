Match details Estonia vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 09.07.2026

T20i

EST
EST

105

NOR
NOR

109

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Norway won the toss and opt to bat
Time:Thursday, July 09, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Estonia Squad

PlayersGooch Steffan, Khan Habib, Aggarwal Harri, Masud Bilal, Amjad Arslan, Ali Zeeshan, Panwar Aditya, Chauhan Sahil, Pattenden Henri, Sekaran Rudesh, Shuvo Ashraful
BenchAggarwal Rohan, Paul Aditya Savio, Vislapuu Kalle

Norway Squad

PlayersGhauri Walid, Sahak Wahidullah, Ahmed Khizer, Abeyrathna Kuruge Darshana, Shinwari Ahmadullah, Raza Faisal, Sahak Muhammad Sher, Mushtaque Qamar, Ravi Vinay, Ghari Farmanullah, Rahimi Mohammad Ibrahim
BenchAkram Chaudhary Usman, Butt Muhammad, Islam Mohammad Saif-Ul, Niazi Hayatullah

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet