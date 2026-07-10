Match details Turkiye vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
|Date:
|Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
|Toss:
|Norway won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, July 10, 2026 01:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Turkiye Squad
|Players
|Bench
|Ataullah Mohammad Ilyas, Balkis Mustafa, Burak Emir Serdar, Dalyan Kursad, Donmez Mertcan, Elec Ishak, Filiz Mertcan, Khan Muhammad Fahad, Kutuk Omer, Lodhi Abdullah Khan, Ozturk Mecit, Turkmen Ali, Tuskan Furkan, Yilmaz Murat
Norway Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet