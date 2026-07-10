Match details Turkiye vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 10.07.2026

T20i

TUR
TUR

95

NOR
NOR

97

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Norway won the toss and opt to bat
Time:Friday, July 10, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Turkiye Squad

Players
BenchAtaullah Mohammad Ilyas, Balkis Mustafa, Burak Emir Serdar, Dalyan Kursad, Donmez Mertcan, Elec Ishak, Filiz Mertcan, Khan Muhammad Fahad, Kutuk Omer, Lodhi Abdullah Khan, Ozturk Mecit, Turkmen Ali, Tuskan Furkan, Yilmaz Murat

Norway Squad

Players
BenchAbeyrathna Kuruge Darshana, Ahmed Khizer, Akram Chaudhary Usman, Butt Muhammad, Ghari Farmanullah, Ghauri Walid, Islam Mohammad Saif-Ul, Mushtaque Qamar, Niazi Hayatullah, Rahimi Mohammad Ibrahim, Ravi Vinay, Raza Faisal, Sahak Muhammad Sher, Sahak Wahidullah, Shinwari Ahmadullah

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet