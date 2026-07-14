Match details Gibraltar vs Norway T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 14.07.2026

T20i

GIB
GIB

175

NOR
NOR

199

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B 2026
Date:Wednesday, July 08, 2026 - Wednesday, July 15, 2026
Toss:Norway won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, July 14, 2026 01:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Gibraltar Squad

PlayersHillman Alexander, Horrocks Jack, Walker Matt, Hillman Anthony, Bruce Louis Michael, Stagno Kayron, Pyle Chris, Latin Iain Douglas Michael, Ferrary Kieron, Mirpuri Kabir, Nestor Kenroy
BenchBodha Samarth, Fitzgerald James Andrew, Pai Balaji Avinash, Roshan Mohamed

Norway Squad

PlayersAhmed Khizer, Butt Muhammad, Ghari Farmanullah, Ghauri Walid, Islam Mohammad Saif-Ul, Niazi Hayatullah, Rahimi Mohammad Ibrahim, Ravi Vinay, Sahak Muhammad Sher, Sahak Wahidullah, Shinwari Ahmadullah
BenchAbeyrathna Kuruge Darshana, Akram Chaudhary Usman, Mushtaque Qamar, Raza Faisal

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet