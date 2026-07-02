Indian Premier League News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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IPL Set to Welcome Back Yuvraj Singh in a New Role

IPL Set to Welcome Back Yuvraj Singh in a New Role

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The Only IPL Team to Defend Less Than 120 Runs Twice

The Only IPL Team to Defend Less Than 120 Runs Twice

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IPL Franchises Eyeing Key Reinforcements Through Trades

IPL Franchises Eyeing Key Reinforcements Through Trades

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BCCI Reveals Fresh Details on Potential IPL Schedule Expansion

BCCI Reveals Fresh Details on Potential IPL Schedule Expansion

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Twitter Buzzes Over IPL 2026 Video Viewership Rankings

Twitter Buzzes Over IPL 2026 Video Viewership Rankings

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Twitter Hails Rajat Patidar After Another Explosive MPPL Performance

Twitter Hails Rajat Patidar After Another Explosive MPPL Performance

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Jos Buttler Explains Surprise Batting Position Change in IPL Final

Jos Buttler Explains Surprise Batting Position Change in IPL Final

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Twitter Divided as Pat Cummins Hints at Skipping IPL 2027 for Australia Commitments

Twitter Divided as Pat Cummins Hints at Skipping IPL 2027 for Australia Commitments

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David Warner's Comment on Bhuvneshwar Kumar's Trophy Post Goes Viral

David Warner's Comment on Bhuvneshwar Kumar's Trophy Post Goes Viral

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How Much Did Vaibhav Sooryavanshi Earn from IPL 2026? Complete Breakdown

How Much Did Vaibhav Sooryavanshi Earn from IPL 2026? Complete Breakdown

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Virat Kohli Overtakes Rohit Sharma in Elite IPL Milestone During Final

Virat Kohli Overtakes Rohit Sharma in Elite IPL Milestone During Final

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IPL 2026 Final Creates History with Massive Audience Across Platforms

IPL 2026 Final Creates History with Massive Audience Across Platforms

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Twitter Flooded with Memes and Emotions After RCBs Title Defence

Twitter Flooded with Memes and Emotions After RCBs Title Defence

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AI Simulation, IPL 2026 Final | Virat Kohli powers RCB to historic IPL title against Gujarat Titans

AI Simulation, IPL 2026 Final | Virat Kohli powers RCB to historic IPL title against Gujarat Titans

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Sachin Tendulkar Explains How IPL Can Become More Competitive for Bowlers

Sachin Tendulkar Explains How IPL Can Become More Competitive for Bowlers

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Hardik Pandya Becomes a Hot Trade Target for Multiple IPL Teams

Hardik Pandya Becomes a Hot Trade Target for Multiple IPL Teams

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IPL Final Fever Hits Bengaluru, But Celebrations Put on Hold

IPL Final Fever Hits Bengaluru, But Celebrations Put on Hold

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Twitter Stands with Vaibhav Sooryavanshi After Tough Knockout Night

Twitter Stands with Vaibhav Sooryavanshi After Tough Knockout Night

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Kumar Sangakkara Raises Concerns Over Sam Curran’s T20 Blast Availability During IPL

Kumar Sangakkara Raises Concerns Over Sam Curran’s T20 Blast Availability During IPL

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Twitter Divided Ahead of GT and RRs Crucial Qualifier 2 Battle

Twitter Divided Ahead of GT and RRs Crucial Qualifier 2 Battle

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Kevin Pietersen Reveals Vaibhav Sooryavanshis Big Dream in T20 Cricket

Kevin Pietersen Reveals Vaibhav Sooryavanshis Big Dream in T20 Cricket

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Memes and Emotions Flood Twitter After Rajasthan Royals Big Playoff Win

Memes and Emotions Flood Twitter After Rajasthan Royals Big Playoff Win

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The Virat Kohli Factor Behind Rajat Patidars Historic Captaincy Run

The Virat Kohli Factor Behind Rajat Patidars Historic Captaincy Run

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Virat Kohli Fans Accidentally Target Wrong Holder After Qualifier 1 Drama

Virat Kohli Fans Accidentally Target Wrong Holder After Qualifier 1 Drama

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Can RCB Continue the Qualifier 1 Winners Trophy-Winning Trend in IPL?

Can RCB Continue the Qualifier 1 Winners Trophy-Winning Trend in IPL?

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How Rajat Patidar Turned RCB Into an IPL Powerhouse?

How Rajat Patidar Turned RCB Into an IPL Powerhouse?

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Twitter Goes Crazy as RCB Continue Their Dream Run in IPL 2026

Twitter Goes Crazy as RCB Continue Their Dream Run in IPL 2026

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