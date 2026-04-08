Indian Premier League 2026 Schedule

DateMatch DetailsStadium

Apr 08, 2026

02:00 PM

Arun Jaitley Stadium, Delhi

Apr 09, 2026

02:00 PM

Eden Gardens Stadium, Kolkata

Apr 10, 2026

02:00 PM

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

Apr 11, 2026

10:00 AM

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

Apr 11, 2026

02:00 PM

MA Chidambaram Stadium, Chennai

Apr 12, 2026

10:00 AM

Ekana Stadium

Apr 12, 2026

02:00 PM

Wankhede Stadium, Mumbai

Apr 13, 2026

02:00 PM

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Apr 14, 2026

02:00 PM

MA Chidambaram Stadium, Chennai

Apr 15, 2026

02:00 PM

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

Apr 16, 2026

02:00 PM

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

Apr 17, 2026

02:00 PM

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Apr 18, 2026

10:00 AM

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

Apr 18, 2026

02:00 PM

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Apr 19, 2026

10:00 AM

Eden Gardens Stadium, Kolkata

Apr 19, 2026

02:00 PM

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

Apr 20, 2026

02:00 PM

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Apr 21, 2026

02:00 PM

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

Apr 22, 2026

02:00 PM

Ekana Stadium, Lucknow

Apr 23, 2026

02:00 PM

Wankhede Stadium, Mumbai

Apr 24, 2026

02:00 PM

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

Apr 25, 2026

10:00 AM

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

Apr 25, 2026

02:00 PM

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Apr 26, 2026

10:00 AM

MA Chidambaram Stadium, Chennai

Apr 26, 2026

02:00 PM

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

Apr 27, 2026

02:00 PM

Arun Jaitley Stadium, Delhi

Apr 28, 2026

02:00 PM

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

Apr 29, 2026

02:00 PM

Wankhede Stadium, Mumbai

Apr 30, 2026

02:00 PM

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

May 01, 2026

02:00 PM

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

May 02, 2026

02:00 PM

MA Chidambaram Stadium, Chennai

May 03, 2026

10:00 AM

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

May 03, 2026

02:00 PM

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

May 04, 2026

02:00 PM

Wankhede Stadium, Mumbai

May 05, 2026

02:00 PM

Arun Jaitley Stadium, Delhi

May 06, 2026

02:00 PM

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

May 07, 2026

02:00 PM

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

May 08, 2026

02:00 PM

Arun Jaitley Stadium, Delhi

May 09, 2026

02:00 PM

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

May 10, 2026

10:00 AM

MA Chidambaram Stadium, Chennai

May 10, 2026

02:00 PM

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

May 11, 2026

02:00 PM

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

May 12, 2026

02:00 PM

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

May 13, 2026

02:00 PM

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

May 14, 2026

02:00 PM

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

May 15, 2026

02:00 PM

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

May 16, 2026

02:00 PM

Eden Gardens Stadium, Kolkata

May 17, 2026

10:00 AM

HPCA Stadium, Mohali

May 17, 2026

02:00 PM

Arun Jaitley Stadium, Delhi

May 18, 2026

02:00 PM

MA Chidambaram Stadium, Chennai

May 19, 2026

02:00 PM

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

May 20, 2026

02:00 PM

Eden Gardens Stadium, Kolkata

May 21, 2026

02:00 PM

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

May 22, 2026

02:00 PM

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

May 23, 2026

02:00 PM

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

May 24, 2026

10:00 AM

Wankhede Stadium, Mumbai

May 24, 2026

02:00 PM

Eden Gardens Stadium, Kolkata

May 26, 2026

02:00 PM

HPCA Stadium, Bangalore

May 27, 2026

02:00 PM

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

May 29, 2026

02:00 PM

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

May 31, 2026

02:00 PM

M.Chinnaswamy Stadium

Indian Premier League Team List

view all
image

Royal Challengers Bengaluru

image

Gujarat Titans

image

Sunrisers Hyderabad

image

Rajasthan Royals

image

Punjab Kings

image

Kolkata Knight Rid