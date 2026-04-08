Indian Premier League 2026 Schedule
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 08, 2026
02:00 PM
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
Apr 09, 2026
02:00 PM
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
Apr 10, 2026
02:00 PM
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
Apr 11, 2026
10:00 AM
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
Apr 11, 2026
02:00 PM
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
Apr 12, 2026
10:00 AM
Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Ekana Stadium
Apr 12, 2026
02:00 PM
Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
Apr 13, 2026
02:00 PM
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
Apr 14, 2026
02:00 PM
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
Apr 15, 2026
02:00 PM
Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
Apr 16, 2026
02:00 PM
Mumbai Indians vs Punjab Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
Apr 17, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Apr 18, 2026
10:00 AM
Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals
Indian Premier League
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
Apr 18, 2026
02:00 PM
Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
Apr 19, 2026
10:00 AM
Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
Apr 19, 2026
02:00 PM
Punjab Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
Apr 20, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Apr 21, 2026
02:00 PM
Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
Apr 22, 2026
02:00 PM
Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Ekana Stadium, Lucknow
Apr 23, 2026
02:00 PM
Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
Apr 24, 2026
02:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore
Apr 25, 2026
10:00 AM
Delhi Capitals vs Punjab Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
Apr 25, 2026
02:00 PM
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Apr 26, 2026
10:00 AM
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
Apr 26, 2026
02:00 PM
Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
Apr 27, 2026
02:00 PM
Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
Apr 28, 2026
02:00 PM
Punjab Kings vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
Apr 29, 2026
02:00 PM
Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
Apr 30, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
May 01, 2026
02:00 PM
Rajasthan Royals vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
May 02, 2026
02:00 PM
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
May 03, 2026
10:00 AM
Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
May 03, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Punjab Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
May 04, 2026
02:00 PM
Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
May 05, 2026
02:00 PM
Delhi Capitals vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
May 06, 2026
02:00 PM
Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
May 07, 2026
02:00 PM
Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
May 08, 2026
02:00 PM
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
May 09, 2026
02:00 PM
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
May 10, 2026
10:00 AM
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
May 10, 2026
02:00 PM
Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
May 11, 2026
02:00 PM
Punjab Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
May 12, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
May 13, 2026
02:00 PM
Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore
May 14, 2026
02:00 PM
Punjab Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali
May 15, 2026
02:00 PM
Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
May 16, 2026
02:00 PM
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
May 17, 2026
10:00 AM
Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
HPCA Stadium, Mohali
May 17, 2026
02:00 PM
Delhi Capitals vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
May 18, 2026
02:00 PM
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
May 19, 2026
02:00 PM
Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
May 20, 2026
02:00 PM
Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
May 21, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
May 22, 2026
02:00 PM
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
May 23, 2026
02:00 PM
Lucknow Super Giants vs Punjab Kings
Indian Premier League
Ekana Cricket Stadium, Lucknow
May 24, 2026
10:00 AM
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
May 24, 2026
02:00 PM
Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
May 26, 2026
02:00 PM
HPCA Stadium, Bangalore
May 27, 2026
02:00 PM
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
May 29, 2026
02:00 PM
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
May 31, 2026
02:00 PM
M.Chinnaswamy Stadium