Germany Football League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date
Oberliga - Relegation Round 2025May 21, 2026May 25, 2026
Frauen Bundesliga 2025Sep 05, 2025May 17, 2026

Supercup der Frauen 2025

Aug 30, 2025Aug 30, 2025
Oberliga - Mittelrhein 2025Aug 29, 2025Jun 07, 2026
2. Frauen Bundesliga 2025Aug 23, 2025May 17, 2026
Bundesliga 2025Aug 22, 2025May 25, 2026
Super Cup 2025Aug 16, 2025Aug 16, 2025
DFB Pokal - Women 2025Aug 16, 2025May 14, 2026
DFB Pokal 2025Aug 15, 2025May 23, 2026
Oberliga - Niederrhein 2025Aug 15, 2025Jun 07, 2026
DFB Junioren Pokal 2025Aug 15, 2025May 22, 2026
Oberliga - Westfalen 2025Aug 08, 2025May 31, 2026
Oberliga - Niedersachsen 2025Aug 08, 2025May 17, 2026
Oberliga - Bremen 2025Aug 08, 2025May 15, 2026
U19 Bundesliga 2025Aug 02, 2025May 31, 2026
2. Bundesliga 2025Aug 01, 2025May 26, 2026
3. Liga 2025Aug 01, 2025May 16, 2026
Regionalliga - SudWest 2025Aug 01, 2025May 16, 2026
Oberliga - Hessen 2025Aug 01, 2025May 30, 2026
Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar 2025Aug 01, 2025May 31, 2026
Oberliga - Baden-Württemberg 2025Aug 01, 2025May 30, 2026
Oberliga - Nordost-Nord 2025Aug 01, 2025May 30, 2026
Oberliga - Nordost-Süd 2025Aug 01, 2025May 30, 2026
Oberliga - Schleswig-Holstein 2025Aug 01, 2025May 16, 2026
Regionalliga - Nord 2025Jul 25, 2025May 17, 2026
Regionalliga - Nordost 2025Jul 25, 2025May 17, 2026
Regionalliga - West 2025Jul 25, 2025May 16, 2026
Oberliga - Hamburg 2025Jul 25, 2025May 17, 2026
Regionalliga - Bayern 2025Jul 24, 2025Jun 02, 2026
Oberliga - Bayern Nord 2025Jul 18, 2025May 16, 2026
Oberliga - Bayern Süd 2025Jul 18, 2025May 16, 2026
Oberliga - Promotion Round 2024May 28, 2025Jun 04, 2025
Regionalliga - Relegation Round 2024May 23, 2025May 27, 2025
Regionalliga - Promotion Play-offs 2025Jan 01, 1970Jan 01, 1970