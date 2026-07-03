Germany Football League Tournament Schedule
|Name
|Start date
|End date
|Oberliga - Relegation Round 2025
|May 21, 2026
|May 25, 2026
|Frauen Bundesliga 2025
|Sep 05, 2025
|May 17, 2026
Supercup der Frauen 2025
|Aug 30, 2025
|Aug 30, 2025
|Oberliga - Mittelrhein 2025
|Aug 29, 2025
|Jun 07, 2026
|2. Frauen Bundesliga 2025
|Aug 23, 2025
|May 17, 2026
|Bundesliga 2025
|Aug 22, 2025
|May 25, 2026
|Super Cup 2025
|Aug 16, 2025
|Aug 16, 2025
|DFB Pokal - Women 2025
|Aug 16, 2025
|May 14, 2026
|DFB Pokal 2025
|Aug 15, 2025
|May 23, 2026
|Oberliga - Niederrhein 2025
|Aug 15, 2025
|Jun 07, 2026
|DFB Junioren Pokal 2025
|Aug 15, 2025
|May 22, 2026
|Oberliga - Westfalen 2025
|Aug 08, 2025
|May 31, 2026
|Oberliga - Niedersachsen 2025
|Aug 08, 2025
|May 17, 2026
|Oberliga - Bremen 2025
|Aug 08, 2025
|May 15, 2026
|U19 Bundesliga 2025
|Aug 02, 2025
|May 31, 2026
|2. Bundesliga 2025
|Aug 01, 2025
|May 26, 2026
|3. Liga 2025
|Aug 01, 2025
|May 16, 2026
|Regionalliga - SudWest 2025
|Aug 01, 2025
|May 16, 2026
|Oberliga - Hessen 2025
|Aug 01, 2025
|May 30, 2026
|Oberliga - Rheinland-Pfalz / Saar 2025
|Aug 01, 2025
|May 31, 2026
|Oberliga - Baden-Württemberg 2025
|Aug 01, 2025
|May 30, 2026
|Oberliga - Nordost-Nord 2025
|Aug 01, 2025
|May 30, 2026
|Oberliga - Nordost-Süd 2025
|Aug 01, 2025
|May 30, 2026
|Oberliga - Schleswig-Holstein 2025
|Aug 01, 2025
|May 16, 2026
|Regionalliga - Nord 2025
|Jul 25, 2025
|May 17, 2026
|Regionalliga - Nordost 2025
|Jul 25, 2025
|May 17, 2026
|Regionalliga - West 2025
|Jul 25, 2025
|May 16, 2026
|Oberliga - Hamburg 2025
|Jul 25, 2025
|May 17, 2026
|Regionalliga - Bayern 2025
|Jul 24, 2025
|Jun 02, 2026
|Oberliga - Bayern Nord 2025
|Jul 18, 2025
|May 16, 2026
|Oberliga - Bayern Süd 2025
|Jul 18, 2025
|May 16, 2026
|Oberliga - Promotion Round 2024
|May 28, 2025
|Jun 04, 2025
|Regionalliga - Relegation Round 2024
|May 23, 2025
|May 27, 2025
|Regionalliga - Promotion Play-offs 2025
|Jan 01, 1970
|Jan 01, 1970