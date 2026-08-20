Highlights Derbyshire vs Durham First class County Championship 20.08.2026
LiveFirst class
2.4
.
Aitchison to McKinney, 0 runs
2.3
.
Aitchison to McKinney, 0 runs
2.2
.
Aitchison to McKinney, 0 runs
2.1
1
Aitchison to Lees, 1 run
1.6
.
Randell to McKinney, 0 runs
1.5
.
Randell to McKinney, 0 runs
1.4
.
Randell to McKinney, 0 runs
1.3
1
Randell to Lees, 1 run
1.2
.
Randell to Lees, 0 runs
1.1
.
Randell to Lees, 0 runs
0.6
2
Aitchison to McKinney, 2 runs
0.5
.
Aitchison to McKinney, 0 runs
0.4
.
Aitchison to McKinney, 0 runs
0.3
.
Aitchison to McKinney, 0 runs
0.2
1
Aitchison to Lees, 1 run
0.1
.
Aitchison to Lees, 0 runs