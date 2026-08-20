Highlights Derbyshire vs Durham First class County Championship 20.08.2026

Live
First class

DER
DER
DUR
DUR

(2 ov.) 5/0

2.4
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

2.3
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

2.2
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

2.1
1

Aitchison to Lees, 1 run

1.6
.

Randell to McKinney, 0 runs

1.5
.

Randell to McKinney, 0 runs

1.4
.

Randell to McKinney, 0 runs

1.3
1

Randell to Lees, 1 run

1.2
.

Randell to Lees, 0 runs

1.1
.

Randell to Lees, 0 runs

0.6
2

Aitchison to McKinney, 2 runs

0.5
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

0.4
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

0.3
.

Aitchison to McKinney, 0 runs

0.2
1

Aitchison to Lees, 1 run

0.1
.

Aitchison to Lees, 0 runs