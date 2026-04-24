H2h Durham vs Lancashire First class County Championship 24.04.2026

First class

DUR
DUR
LAN
LAN

(96 ov.) 356/7

Durham vs Lancashire

List a, One-Day Cup

LANLancashire

320

DURDurham

321

T20, T20 Blast

LANLancashire

156

DURDurham

155

T20, T20 Blast

DURDurham

150

LANLancashire

151