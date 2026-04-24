Highlights Durham vs Lancashire First class County Championship 24.04.2026
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Conners to Bailey, 4 runs
Conners to Bailey, 2 no balls
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Conners to Bailey, 1 run
Conners to Harris, 1 run
Conners to Harris, 4 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Bailey, 4 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Conners to Bailey, 4 runs
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Parkinson to Bailey, 0 runs
Conners to Bailey, 1 run
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Conners to Harris, 0 runs
Potts to Bailey, 4 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Bailey, 1 run
Conners to Bailey, 0 runs
Conners to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 1 run
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Harris, 1 run
Potts to Bailey, 1 run
Potts to Harris, 1 run
Potts to Harris, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Harris, 1 run
Raine to Harris, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Harris, 1 run
Potts to Harris, 4 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, 2 leg byes
Raine to Harris, 1 run
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Bailey, 1 run
Raine to Harris, 1 run
Potts to Bailey, 4 runs
Potts to Harris, 1 run
Potts to Bailey, 1 run
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Harris, 1 run
Potts to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 1 run
Raine to Harris, 2 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Bailey, 0 runs
Potts to Harris, 1 run
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, 0 runs
Raine to Bailey, appeal
Raine to Coughlin, appeal, wicket (bowled - Coughlin)
Raine to Coughlin, 4 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 2 no balls
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 2 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 4 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 4 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Harris, 1 run
Aldridge to Harris, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 1 run
Aldridge to Coughlin, 1 run
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Harris, 1 run
Aldridge to Coughlin, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 4 runs
Parkinson to Harris, appeal
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 1 run
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Harris, 1 run
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 2 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Harris, 1 run
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 1 run
Aldridge to Coughlin, 0 runs
Aldridge to Coughlin, 4 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 1 run
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 1 run
Potts to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Coughlin, 1 run
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Parkinson to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 2 runs
Potts to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 0 runs
Potts to Coughlin, 4 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 4 runs
Parkinson to Harris, 2 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Raine to Coughlin, 0 runs
Raine to Coughlin, 0 runs
Raine to Shetty, appeal, wicket (caught - Shetty)
Raine to Shetty, 4 runs
Raine to Harris, 1 run
Raine to Harris, 0 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Shetty, 1 run
Raine to Shetty, 0 runs
Raine to Shetty, 0 runs
Raine to Shetty, 4 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Shetty, 1 run
Parkinson to Shetty, 2 runs
Parkinson to Shetty, 0 runs
Parkinson to Shetty, appeal
Parkinson to Shetty, 2 runs
Raine to Harris, 4 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Conners to Shetty, 4 byes
Conners to Shetty, 0 runs
Conners to Shetty, 0 runs
Conners to Shetty, 4 runs
Conners to Shetty, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Raine to Shetty, 0 runs
Raine to Shetty, 0 runs
Raine to Hurst, wicket (lbw - Hurst)
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Harris, 1 run
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 4 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Aldridge to Harris, 4 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Conners to Hurst, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Hurst, 1 run
Aldridge to Hurst, 0 runs
Aldridge to Hurst, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 4 runs
Parkinson to Hurst, 1 run
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 4 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Aldridge to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Hurst, 1 run
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Aldridge to Hurst, 0 runs
Aldridge to Hurst, 4 runs
Aldridge to Harris, 1 run
Aldridge to Hurst, 1 run
Aldridge to Hurst, 0 runs
Aldridge to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 1 run
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Hurst, 1 run
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 2 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Aldridge to Hurst, 1 run
Aldridge to Hurst, 0 runs
Aldridge to Hurst, 0 runs
Aldridge to Hurst, 0 runs
Aldridge to Harris, leg bye
Aldridge to Harris, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 6 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Harris, 1 run
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Hurst, 1 run
Potts to Harris, 2 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 2 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Hurst, 3 runs
Potts to Harris, leg bye
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, appeal
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Hurst, 1 run
Potts to Hurst, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Hurst, 1 run
Parkinson to Hurst, 0 runs
Parkinson to Hurst, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Hurst, 3 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Parkinson to Harris, 0 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Potts to Hurst, 0 runs
Potts to Harris, 1 run
Potts to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Raine to Hurst, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 2 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Conners to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
Conners to Jones, 0 runs
Conners to Jones, 0 runs
Conners to Jones, 0 runs
Conners to Jones, 4 runs
Conners to Jones, 0 runs
Raine to Harris, 2 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Jones, 1 run
Raine to Harris, leg bye
Raine to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Harris, 0 runs
Raine to Jones, 0 runs
Raine to Jones, 0 runs
Raine to Jones, 0 runs
Raine to Jones, 0 runs
Raine to Harris, 1 run
Raine to Jones, leg bye, appeal
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Jones, 1 run
Conners to Jones, 0 runs
Conners to Jones, 0 runs
Conners to Jones, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 4 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Potts to Harris, 4 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 4 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Potts to Harris, 4 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jones, 0 runs
Aldridge to Jennings, appeal, wicket (bowled - Jennings)
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Aldridge to Jennings, 4 runs
Aldridge to Jennings, 4 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 4 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 2 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 4 runs
Aldridge to Jennings, 2 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Aldridge to Jennings, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Harris, 1 run
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 4 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 4 runs
Raine to Harris, 1 run
Raine to Harris, 4 byes
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Harris, 0 runs
Raine to Jennings, 1 run
Raine to Jennings, 5 wides
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Raine to Jennings, appeal
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Harris, 1 run
Raine to Jennings, 3 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 1 run
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Conners to Jennings, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Harris, 0 runs
Potts to Jennings, 1 run
Potts to Jennings, 0 runs
Potts to Jennings, 0 runs
Potts to Jennings, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 4 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Harris, 0 runs
Conners to Bohannon, appeal, wicket (caught - Bohannon)
Potts to Jennings, appeal
Potts to Jennings, 0 runs
Potts to Jennings, 0 runs
Potts to Bohannon, 1 run
Potts to Bohannon, 0 runs
Potts to Bohannon, 0 runs
Raine to Bohannon, 1 run
Raine to Bohannon, 4 leg byes
Raine to Bohannon, 0 runs
Raine to Bohannon, 4 byes
Raine to Bohannon, 0 runs
Raine to Bohannon, 0 runs
Potts to Bohannon, 3 runs
Potts to Bohannon, 0 runs
Potts to Balderson, appeal, wicket (caught - Balderson)
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 4 runs
Raine to Jennings, 2 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 2 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Raine to Jennings, 4 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 0 runs
Raine to Jennings, 4 byes
Raine to Jennings, 4 runs
Potts to Balderson, 4 runs
Potts to Balderson, 0 runs
Potts to Balderson, 4 runs
Potts to Jennings, 1 run
Potts to Jennings, appeal
Potts to Jennings, 2 runs
Raine to Balderson, 0 runs
Raine to Balderson, 0 runs
Raine to Balderson, 0 runs
Raine to Balderson, 0 runs
Raine to Balderson, 4 runs
Raine to Balderson, 0 runs