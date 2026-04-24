Highlights Durham vs Lancashire First class County Championship 24.04.2026

First class

DUR
DUR
LAN
LAN

(96 ov.) 356/7

95.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

95.5
.

Parkinson to Harris, 0 runs

95.4
.

Parkinson to Harris, 0 runs

95.3
.

Parkinson to Harris, 0 runs

95.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

95.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

94.6
4

Conners to Bailey, 4 runs

94.6
2

Conners to Bailey, 2 no balls

94.5
.

Conners to Bailey, 0 runs

94.4
1

Conners to Harris, 1 run

94.3
1

Conners to Bailey, 1 run

94.2
1

Conners to Harris, 1 run

94.1
4

Conners to Harris, 4 runs

93.6
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

93.5
4

Parkinson to Bailey, 4 runs

93.4
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

93.3
1

Parkinson to Harris, 1 run

93.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

93.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

92.6
4

Conners to Bailey, 4 runs

92.5
.

Conners to Bailey, 0 runs

92.4
.

Conners to Bailey, 0 runs

92.3
1

Conners to Harris, 1 run

92.2
.

Conners to Harris, 0 runs

92.1
.

Conners to Harris, 0 runs

91.6
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

91.5
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

91.4
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

91.3
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

91.2
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

91.1
.

Parkinson to Bailey, 0 runs

90.6
1

Conners to Bailey, 1 run

90.5
.

Conners to Bailey, 0 runs

90.4
.

Conners to Bailey, 0 runs

90.3
.

Conners to Bailey, 0 runs

90.2
1

Conners to Harris, 1 run

90.1
.

Conners to Harris, 0 runs

89.6
4

Potts to Bailey, 4 runs

89.5
.

Potts to Bailey, 0 runs

89.4
.

Potts to Bailey, 0 runs

89.3
.

Potts to Bailey, 0 runs

89.2
.

Potts to Bailey, 0 runs

89.1
.

Potts to Bailey, 0 runs

88.6
.

Conners to Harris, 0 runs

88.5
4

Conners to Harris, 4 runs

88.4
4

Conners to Harris, 4 runs

88.3
1

Conners to Bailey, 1 run

88.2
.

Conners to Bailey, 0 runs

88.1
.

Conners to Bailey, 0 runs

87.6
1

Potts to Bailey, 1 run

87.5
.

Potts to Bailey, 0 runs

87.4
1

Potts to Harris, 1 run

87.3
1

Potts to Bailey, 1 run

87.2
1

Potts to Harris, 1 run

87.1
.

Potts to Harris, 0 runs

86.6
.

Raine to Bailey, 0 runs

86.5
.

Raine to Bailey, 0 runs

86.4
.

Raine to Bailey, 0 runs

86.3
.

Raine to Bailey, 0 runs

86.2
1

Raine to Harris, 1 run

86.1
.

Raine to Harris, 0 runs

85.6
.

Potts to Bailey, 0 runs

85.5
.

Potts to Bailey, 0 runs

85.4
1

Potts to Harris, 1 run

85.3
4

Potts to Harris, 4 runs

85.2
.

Potts to Harris, 0 runs

85.1
.

Potts to Harris, 0 runs

84.6
.

Raine to Bailey, 0 runs

84.5
2

Raine to Bailey, 2 leg byes

84.4
1

Raine to Harris, 1 run

84.3
.

Raine to Harris, 0 runs

84.2
1

Raine to Bailey, 1 run

84.1
1

Raine to Harris, 1 run

83.6
4

Potts to Bailey, 4 runs

83.5
1

Potts to Harris, 1 run

83.4
1

Potts to Bailey, 1 run

83.3
.

Potts to Bailey, 0 runs

83.2
1

Potts to Harris, 1 run

83.1
.

Potts to Harris, 0 runs

82.6
1

Raine to Harris, 1 run

82.5
2

Raine to Harris, 2 runs

82.4
.

Raine to Harris, 0 runs

82.3
.

Raine to Harris, 0 runs

82.2
.

Raine to Harris, 0 runs

82.1
.

Raine to Harris, 0 runs

81.6
.

Potts to Bailey, 0 runs

81.5
.

Potts to Bailey, 0 runs

81.4
.

Potts to Bailey, 0 runs

81.3
.

Potts to Bailey, 0 runs

81.2
.

Potts to Bailey, 0 runs

81.1
1

Potts to Harris, 1 run

80.6
.

Raine to Bailey, 0 runs

80.5
.

Raine to Bailey, 0 runs

80.4
.

Raine to Bailey, 0 runs

80.3
.

Raine to Bailey, appeal

80.2
W

Raine to Coughlin, appeal, wicket (bowled - Coughlin)

80.1
4

Raine to Coughlin, 4 runs

79.6
.

Aldridge to Harris, 0 runs

79.6
2

Aldridge to Harris, 2 no balls

79.5
.

Aldridge to Harris, 0 runs

79.4
.

Aldridge to Harris, 0 runs

79.3
.

Aldridge to Harris, 0 runs

79.2
2

Aldridge to Harris, 2 runs

79.1
.

Aldridge to Harris, 0 runs

78.6
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

78.5
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

78.4
4

Parkinson to Coughlin, 4 runs

78.3
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

78.2
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

78.1
1

Parkinson to Harris, 1 run

77.6
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

77.5
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

77.4
4

Aldridge to Coughlin, 4 runs

77.3
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

77.2
1

Aldridge to Harris, 1 run

77.1
.

Aldridge to Harris, 0 runs

76.6
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

76.5
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

76.4
1

Parkinson to Harris, 1 run

76.3
.

Parkinson to Harris, 0 runs

76.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

76.1
1

Parkinson to Coughlin, 1 run

75.6
1

Aldridge to Coughlin, 1 run

75.5
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

75.4
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

75.3
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

75.2
1

Aldridge to Harris, 1 run

75.1
1

Aldridge to Coughlin, 1 run

74.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

74.5
.

Parkinson to Harris, 0 runs

74.4
4

Parkinson to Harris, 4 runs

74.3
.

Parkinson to Harris, appeal

74.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

74.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

73.6
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

73.5
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

73.4
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

73.3
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

73.2
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

73.1
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

72.6
1

Parkinson to Coughlin, 1 run

72.5
1

Parkinson to Harris, 1 run

72.4
.

Parkinson to Harris, 0 runs

72.3
.

Parkinson to Harris, 0 runs

72.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

72.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

71.6
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

71.5
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

71.4
1

Aldridge to Harris, 1 run

71.3
.

Aldridge to Harris, 0 runs

71.2
2

Aldridge to Harris, 2 runs

71.1
.

Aldridge to Harris, 0 runs

70.6
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

70.5
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

70.4
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

70.3
1

Parkinson to Harris, 1 run

70.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

70.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

69.6
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

69.5
1

Aldridge to Harris, 1 run

69.4
.

Aldridge to Harris, 0 runs

69.3
1

Aldridge to Coughlin, 1 run

69.2
.

Aldridge to Coughlin, 0 runs

69.1
4

Aldridge to Coughlin, 4 runs

68.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

68.5
.

Parkinson to Harris, 0 runs

68.4
.

Parkinson to Harris, 0 runs

68.3
.

Parkinson to Harris, 0 runs

68.2
1

Parkinson to Coughlin, 1 run

68.1
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

67.6
1

Potts to Coughlin, 1 run

67.5
.

Potts to Coughlin, 0 runs

67.4
.

Potts to Coughlin, 0 runs

66.6
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

66.5
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

66.4
1

Parkinson to Harris, 1 run

66.3
1

Parkinson to Coughlin, 1 run

66.2
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

66.1
.

Parkinson to Coughlin, 0 runs

65.6
1

Potts to Coughlin, 0 runs

65.5
.

Potts to Coughlin, 0 runs

65.4
2

Potts to Coughlin, 2 runs

65.3
.

Potts to Coughlin, 0 runs

65.2
.

Potts to Coughlin, 0 runs

65.1
4

Potts to Coughlin, 4 runs

64.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

64.5
4

Parkinson to Harris, 4 runs

64.4
2

Parkinson to Harris, 2 runs

64.3
.

Parkinson to Harris, 0 runs

64.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

64.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

63.6
.

Raine to Coughlin, 0 runs

63.5
.

Raine to Coughlin, 0 runs

63.4
W

Raine to Shetty, appeal, wicket (caught - Shetty)

63.3
4

Raine to Shetty, 4 runs

63.2
1

Raine to Harris, 1 run

63.1
.

Raine to Harris, 0 runs

62.6
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

62.5
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

62.4
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

62.3
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

62.2
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

62.1
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

61.6
.

Raine to Harris, 0 runs

61.5
.

Raine to Harris, 0 runs

61.4
1

Raine to Shetty, 1 run

61.3
.

Raine to Shetty, 0 runs

61.2
.

Raine to Shetty, 0 runs

61.1
4

Raine to Shetty, 4 runs

60.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

60.5
1

Parkinson to Shetty, 1 run

60.4
2

Parkinson to Shetty, 2 runs

60.3
.

Parkinson to Shetty, 0 runs

60.2
.

Parkinson to Shetty, appeal

60.1
2

Parkinson to Shetty, 2 runs

59.6
4

Raine to Harris, 4 runs

59.5
.

Raine to Harris, 0 runs

59.4
.

Raine to Harris, 0 runs

59.3
.

Raine to Harris, 0 runs

59.2
.

Raine to Harris, 0 runs

59.1
.

Raine to Harris, 0 runs

58.6
4

Conners to Shetty, 4 byes

58.5
.

Conners to Shetty, 0 runs

58.4
.

Conners to Shetty, 0 runs

58.3
4

Conners to Shetty, 4 runs

58.2
.

Conners to Shetty, 0 runs

58.1
1

Conners to Harris, 1 run

57.6
.

Raine to Shetty, 0 runs

57.5
.

Raine to Shetty, 0 runs

57.4
W

Raine to Hurst, wicket (lbw - Hurst)

57.3
.

Raine to Hurst, 0 runs

57.2
.

Raine to Hurst, 0 runs

57.1
1

Raine to Harris, 1 run

56.6
.

Conners to Hurst, 0 runs

56.5
.

Conners to Hurst, 0 runs

56.4
4

Conners to Hurst, 4 runs

56.3
.

Conners to Hurst, 0 runs

56.2
.

Conners to Hurst, 0 runs

56.1
.

Conners to Hurst, 0 runs

55.6
4

Aldridge to Harris, 4 runs

55.5
.

Aldridge to Harris, 0 runs

55.4
.

Aldridge to Harris, 0 runs

55.3
.

Aldridge to Harris, 0 runs

55.2
.

Aldridge to Harris, 0 runs

55.1
.

Aldridge to Harris, 0 runs

54.6
.

Conners to Hurst, 0 runs

54.5
.

Conners to Hurst, 0 runs

54.4
.

Conners to Hurst, 0 runs

54.3
.

Conners to Hurst, 0 runs

54.2
.

Conners to Hurst, 0 runs

54.1
.

Conners to Hurst, 0 runs

53.6
.

Aldridge to Harris, 0 runs

53.5
.

Aldridge to Harris, 0 runs

53.4
.

Aldridge to Harris, 0 runs

53.3
1

Aldridge to Hurst, 1 run

53.2
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

53.1
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

52.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

52.5
4

Parkinson to Harris, 4 runs

52.4
1

Parkinson to Hurst, 1 run

52.3
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

52.2
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

52.1
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

51.6
.

Aldridge to Harris, 0 runs

51.5
.

Aldridge to Harris, 0 runs

51.4
.

Aldridge to Harris, 0 runs

51.3
4

Aldridge to Harris, 4 runs

51.2
.

Aldridge to Harris, 0 runs

51.1
.

Aldridge to Harris, 0 runs

50.6
1

Parkinson to Harris, 1 run

50.5
.

Parkinson to Harris, 0 runs

50.4
.

Parkinson to Harris, 0 runs

50.3
1

Parkinson to Hurst, 1 run

50.2
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

50.1
1

Parkinson to Harris, 1 run

49.6
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

49.5
4

Aldridge to Hurst, 4 runs

49.4
1

Aldridge to Harris, 1 run

49.3
1

Aldridge to Hurst, 1 run

49.2
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

49.1
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

48.6
1

Parkinson to Hurst, 1 run

48.5
1

Parkinson to Harris, 1 run

48.4
1

Parkinson to Hurst, 1 run

48.3
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

48.2
2

Parkinson to Hurst, 2 runs

48.1
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

47.6
1

Aldridge to Hurst, 1 run

47.5
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

47.4
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

47.3
.

Aldridge to Hurst, 0 runs

47.2
1

Aldridge to Harris, leg bye

47.1
.

Aldridge to Harris, 0 runs

46.6
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

46.5
6

Parkinson to Hurst, 6 runs

46.4
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

46.3
1

Parkinson to Harris, 1 run

46.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

46.1
1

Parkinson to Hurst, 1 run

45.6
2

Potts to Harris, 2 runs

45.5
.

Potts to Harris, 0 runs

45.4
2

Potts to Harris, 2 runs

45.3
.

Potts to Harris, 0 runs

45.2
3

Potts to Hurst, 3 runs

45.1
1

Potts to Harris, leg bye

44.6
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

44.5
.

Parkinson to Hurst, appeal

44.4
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

44.3
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

44.2
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

44.1
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

43.6
.

Potts to Harris, 0 runs

43.5
.

Potts to Harris, 0 runs

43.4
.

Potts to Harris, 0 runs

43.3
.

Potts to Harris, 0 runs

43.2
1

Potts to Hurst, 1 run

43.1
.

Potts to Hurst, 0 runs

42.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

42.5
.

Parkinson to Harris, 0 runs

42.4
.

Parkinson to Harris, 0 runs

42.3
1

Parkinson to Hurst, 1 run

42.2
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

42.1
.

Parkinson to Hurst, 0 runs

41.6
.

Potts to Harris, 0 runs

41.5
.

Potts to Harris, 0 runs

41.4
3

Potts to Hurst, 3 runs

41.3
.

Potts to Hurst, 0 runs

41.2
.

Potts to Hurst, 0 runs

41.1
.

Potts to Hurst, 0 runs

40.6
.

Parkinson to Harris, 0 runs

40.5
.

Parkinson to Harris, 0 runs

40.4
.

Parkinson to Harris, 0 runs

40.3
.

Parkinson to Harris, 0 runs

40.2
.

Parkinson to Harris, 0 runs

40.1
.

Parkinson to Harris, 0 runs

39.6
.

Potts to Hurst, 0 runs

39.5
.

Potts to Hurst, 0 runs

39.4
.

Potts to Hurst, 0 runs

39.3
.

Potts to Hurst, 0 runs

39.2
1

Potts to Harris, 1 run

39.1
.

Potts to Harris, 0 runs

38.6
1

Conners to Harris, 1 run

38.5
.

Conners to Harris, 0 runs

38.4
.

Conners to Harris, 0 runs

38.3
.

Conners to Harris, 0 runs

38.2
.

Conners to Harris, 0 runs

38.1
.

Conners to Harris, 0 runs

37.6
.

Raine to Hurst, 0 runs

37.5
.

Raine to Hurst, 0 runs

37.4
.

Raine to Hurst, 0 runs

37.3
.

Raine to Hurst, 0 runs

37.2
.

Raine to Hurst, 0 runs

37.1
.

Raine to Hurst, 0 runs

36.6
.

Conners to Harris, 0 runs

36.5
2

Conners to Harris, 2 runs

36.4
.

Conners to Harris, 0 runs

36.3
.

Conners to Harris, 0 runs

36.2
.

Conners to Harris, 0 runs

36.1
.

Conners to Harris, 0 runs

35.6
.

Raine to Harris, 0 runs

35.5
.

Raine to Harris, 0 runs

35.4
1

Raine to Harris, 0 runs

35.3
.

Raine to Harris, 0 runs

35.2
.

Raine to Harris, 0 runs

35.1
.

Raine to Harris, 0 runs

34.6
W

Conners to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

34.5
.

Conners to Jones, 0 runs

34.4
.

Conners to Jones, 0 runs

34.3
.

Conners to Jones, 0 runs

34.2
4

Conners to Jones, 4 runs

34.1
.

Conners to Jones, 0 runs

33.6
2

Raine to Harris, 2 runs

33.5
.

Raine to Harris, 0 runs

33.4
.

Raine to Harris, 0 runs

33.3
1

Raine to Jones, 1 run

33.2
1

Raine to Harris, leg bye

33.1
.

Raine to Harris, 0 runs

32.6
1

Conners to Harris, 1 run

32.5
4

Conners to Harris, 4 runs

32.4
.

Conners to Harris, 0 runs

32.3
.

Conners to Harris, 0 runs

32.2
.

Conners to Harris, 0 runs

32.2
6

Conners to Harris, 4 runs

32.1
.

Conners to Harris, 0 runs

31.6
.

Raine to Jones, 0 runs

31.5
.

Raine to Jones, 0 runs

31.4
.

Raine to Jones, 0 runs

31.3
.

Raine to Jones, 0 runs

31.2
1

Raine to Harris, 1 run

31.1
1lb

Raine to Jones, leg bye, appeal

30.5
.

Conners to Harris, 0 runs

30.4
1

Conners to Jones, 1 run

30.3
.

Conners to Jones, 0 runs

30.2
.

Conners to Jones, 0 runs

30.1
.

Conners to Jones, 0 runs

29.6
.

Raine to Harris, 0 runs

29.5
.

Raine to Harris, 0 runs

29.4
4

Raine to Harris, 4 runs

29.3
.

Raine to Harris, 0 runs

29.2
.

Raine to Harris, 0 runs

29.1
.

Raine to Harris, 0 runs

28.6
.

Aldridge to Jones, 0 runs

28.5
.

Aldridge to Jones, 0 runs

28.4
.

Aldridge to Jones, 0 runs

28.3
.

Aldridge to Jones, 0 runs

28.2
.

Aldridge to Jones, 0 runs

28.1
.

Aldridge to Jones, 0 runs

27.6
4

Potts to Harris, 4 runs

27.5
.

Potts to Harris, 0 runs

27.4
.

Potts to Harris, 0 runs

27.3
.

Potts to Harris, 0 runs

27.2
.

Potts to Harris, 0 runs

27.1
.

Potts to Harris, 0 runs

26.6
.

Aldridge to Jones, 0 runs

26.5
.

Aldridge to Jones, 0 runs

26.4
.

Aldridge to Jones, 0 runs

26.3
.

Aldridge to Jones, 0 runs

26.2
4

Aldridge to Jones, 4 runs

26.1
.

Aldridge to Jones, 0 runs

25.6
4

Potts to Harris, 4 runs

25.5
.

Potts to Harris, 0 runs

25.4
.

Potts to Harris, 0 runs

25.3
.

Potts to Harris, 0 runs

25.2
.

Potts to Harris, 0 runs

25.1
.

Potts to Harris, 0 runs

24.6
.

Aldridge to Jones, 0 runs

24.5
.

Aldridge to Jones, 0 runs

24.4
W

Aldridge to Jennings, appeal, wicket (bowled - Jennings)

24.3
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

24.2
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

24.1
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

23.6
.

Potts to Harris, 0 runs

23.5
.

Potts to Harris, 0 runs

23.4
.

Potts to Harris, 0 runs

23.2
.

Potts to Harris, 0 runs

23.1
.

Potts to Harris, 0 runs

22.6
4

Aldridge to Jennings, 4 runs

22.5
4

Aldridge to Jennings, 4 runs

22.4
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

22.3
4

Aldridge to Jennings, 4 runs

22.2
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

22.1
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

21.6
.

Raine to Harris, 0 runs

21.5
.

Raine to Harris, 0 runs

21.4
2

Raine to Harris, 2 runs

21.3
.

Raine to Harris, 0 runs

21.2
.

Raine to Harris, 0 runs

21.1
.

Raine to Harris, 0 runs

20.6
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

20.5
4

Aldridge to Jennings, 4 runs

20.4
2

Aldridge to Jennings, 2 runs

20.3
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

20.2
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

20.1
.

Aldridge to Jennings, 0 runs

19.6
.

Raine to Harris, 0 runs

19.5
.

Raine to Harris, 0 runs

19.4
.

Raine to Harris, 0 runs

19.3
.

Raine to Harris, 0 runs

19.2
.

Raine to Harris, 0 runs

19.1
.

Raine to Harris, 0 runs

18.6
.

Conners to Jennings, 0 runs

18.5
.

Conners to Jennings, 0 runs

18.4
1

Conners to Harris, 1 run

18.3
.

Conners to Harris, 0 runs

18.2
.

Conners to Harris, 0 runs

18.1
4

Conners to Harris, 4 runs

17.6
.

Raine to Jennings, 0 runs

17.5
.

Raine to Jennings, 0 runs

17.4
.

Raine to Jennings, 0 runs

17.3
4

Raine to Jennings, 4 runs

17.2
1

Raine to Harris, 1 run

17.1
4

Raine to Harris, 4 byes

16.6
.

Conners to Jennings, 0 runs

16.5
.

Conners to Jennings, 0 runs

16.4
.

Conners to Jennings, 0 runs

16.3
.

Conners to Jennings, 0 runs

16.2
.

Conners to Jennings, 0 runs

16.1
.

Conners to Jennings, 0 runs

15.6
.

Raine to Harris, 0 runs

15.5
.

Raine to Harris, 0 runs

15.4
.

Raine to Harris, 0 runs

15.3
.

Raine to Harris, 0 runs

15.2
.

Raine to Harris, 0 runs

15.1
1

Raine to Jennings, 1 run

15.1
5

Raine to Jennings, 5 wides

14.6
.

Conners to Harris, 0 runs

14.5
.

Conners to Harris, 0 runs

14.4
4

Conners to Harris, 4 runs

14.3
.

Conners to Harris, 0 runs

14.2
.

Conners to Harris, 0 runs

14.1
.

Conners to Harris, 0 runs

13.6
.

Raine to Jennings, appeal

13.5
.

Raine to Jennings, 0 runs

13.4
1

Raine to Harris, 1 run

13.3
3

Raine to Jennings, 3 runs

13.2
.

Raine to Jennings, 0 runs

13.1
.

Raine to Jennings, 0 runs

12.6
.

Conners to Harris, 0 runs

12.5
.

Conners to Harris, 0 runs

12.4
.

Conners to Harris, 0 runs

12.3
4

Conners to Harris, 4 runs

12.2
.

Conners to Harris, 0 runs

12.1
.

Conners to Harris, 0 runs

11.6
1

Potts to Harris, 1 run

11.5
.

Potts to Harris, 0 runs

11.4
.

Potts to Harris, 0 runs

11.3
.

Potts to Harris, 0 runs

11.2
.

Potts to Harris, 0 runs

11.1
.

Potts to Harris, 0 runs

10.6
.

Conners to Jennings, 0 runs

10.5
.

Conners to Jennings, 0 runs

10.4
.

Conners to Jennings, 0 runs

10.2
.

Conners to Jennings, 0 runs

10.1
.

Conners to Jennings, 0 runs

9.6
.

Potts to Harris, 0 runs

9.5
.

Potts to Harris, 0 runs

9.4
1

Potts to Jennings, 1 run

9.3
.

Potts to Jennings, 0 runs

9.2
.

Potts to Jennings, 0 runs

9.1
.

Potts to Jennings, 0 runs

8.6
.

Conners to Harris, 0 runs

8.5
.

Conners to Harris, 0 runs

8.4
4

Conners to Harris, 4 runs

8.3
.

Conners to Harris, 0 runs

8.2
.

Conners to Harris, 0 runs

8.1
W

Conners to Bohannon, appeal, wicket (caught - Bohannon)

7.6
.

Potts to Jennings, appeal

7.5
.

Potts to Jennings, 0 runs

7.4
.

Potts to Jennings, 0 runs

7.3
1

Potts to Bohannon, 1 run

7.2
.

Potts to Bohannon, 0 runs

7.1
.

Potts to Bohannon, 0 runs

6.6
1

Raine to Bohannon, 1 run

6.5
4

Raine to Bohannon, 4 leg byes

6.4
.

Raine to Bohannon, 0 runs

6.3
4

Raine to Bohannon, 4 byes

6.2
.

Raine to Bohannon, 0 runs

6.1
.

Raine to Bohannon, 0 runs

5.6
3

Potts to Bohannon, 3 runs

5.5
.

Potts to Bohannon, 0 runs

5.4
W

Potts to Balderson, appeal, wicket (caught - Balderson)

5.3
.

Potts to Balderson, 0 runs

5.2
.

Potts to Balderson, 0 runs

5.1
.

Potts to Balderson, 0 runs

4.6
.

Raine to Jennings, 0 runs

4.5
.

Raine to Jennings, 0 runs

4.4
4

Raine to Jennings, 4 runs

4.3
2

Raine to Jennings, 2 runs

4.2
.

Raine to Jennings, 0 runs

4.1
.

Raine to Jennings, 0 runs

3.6
.

Potts to Balderson, 0 runs

3.5
.

Potts to Balderson, 0 runs

3.4
.

Potts to Balderson, 0 runs

3.3
.

Potts to Balderson, 0 runs

3.2
2

Potts to Balderson, 2 runs

3.1
.

Potts to Balderson, 0 runs

2.6
4

Raine to Jennings, 4 runs

2.5
.

Raine to Jennings, 0 runs

2.4
.

Raine to Jennings, 0 runs

2.3
.

Raine to Jennings, 0 runs

2.2
4

Raine to Jennings, 4 byes

2.1
4

Raine to Jennings, 4 runs

1.6
4

Potts to Balderson, 4 runs

1.5
.

Potts to Balderson, 0 runs

1.4
4

Potts to Balderson, 4 runs

1.3
1

Potts to Jennings, 1 run

1.2
.

Potts to Jennings, appeal

1.1
2

Potts to Jennings, 2 runs

0.6
.

Raine to Balderson, 0 runs

0.5
.

Raine to Balderson, 0 runs

0.4
.

Raine to Balderson, 0 runs

0.3
.

Raine to Balderson, 0 runs

0.2
4

Raine to Balderson, 4 runs

0.1
.

Raine to Balderson, 0 runs