Highlights Durham vs Middlesex First class County Championship 08.09.2026

Live
First class

DUR
DUR

(0 ov.) 43/0

MID
MID
10.4
.

Helm to McKinney, 0 runs

10.3
.

Helm to McKinney, 0 runs

10.2
2

Helm to McKinney, 2 runs

10.1
.

Helm to McKinney, 0 runs

9.6
.

Higgins to Lees, 0 runs

9.5
.

Higgins to Lees, 0 runs

9.4
3

Higgins to McKinney, 3 runs

9.3
.

0 runs

9.2
4

Higgins to McKinney, 4 runs

9.1
.

Higgins to McKinney, 0 runs

8.6
1

Helm to McKinney, 1 run

8.5
.

Helm to McKinney, appeal

8.4
4

Helm to McKinney, 4 runs

8.3
.

Helm to McKinney, 0 runs

8.2
.

Helm to McKinney, 0 runs

8.1
.

Helm to McKinney, 0 runs

7.6
.

Higgins to Lees, 0 runs

7.5
.

Higgins to Lees, appeal

7.4
.

Higgins to Lees, 0 runs

7.3
4

Higgins to Lees, 4 runs

7.2
2

Higgins to Lees, 2 runs

7.1
.

Higgins to Lees, 0 runs

6.6
.

Helm to McKinney, 0 runs

6.5
.

Helm to McKinney, 0 runs

6.4
.

Helm to McKinney, 0 runs

6.3
1

Helm to Lees, 1 run

6.2
4

Helm to Lees, 4 runs

6.1
.

Helm to Lees, 0 runs

5.6
.

Sharma to McKinney, 0 runs

5.5
.

Sharma to McKinney, 0 runs

5.4
4

Sharma to McKinney, 4 runs

5.3
1

Sharma to Lees, 1 run

5.2
4

Sharma to Lees, 4 runs

5.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

4.6
.

Helm to McKinney, 0 runs

4.5
2

Helm to McKinney, 2 runs

4.4
.

Helm to McKinney, 0 runs

4.3
2

Helm to McKinney, 2 runs

4.2
.

Helm to McKinney, 0 runs

4.1
.

Helm to McKinney, 0 runs

3.6
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.5
.

Sharma to Lees, 0 runs

3.4
1

Sharma to McKinney, 1 run

3.3
.

Sharma to McKinney, 0 runs

3.2
.

Sharma to McKinney, 0 runs

3.1
.

Sharma to McKinney, 0 runs

2.6
1

Helm to McKinney, 1 run

2.5
.

Helm to McKinney, 0 runs

2.4
.

Helm to McKinney, 0 runs

2.3
.

Helm to McKinney, 0 runs

2.2
2

McKinney plays a defensive stroke for 2 runs.

2.1
.

Helm to McKinney, 0 runs

1.6
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.5
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.4
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.3
.

Sharma to Lees, appeal

1.2
.

Sharma to Lees, 0 runs

1.1
.

Sharma to Lees, 0 runs

0.6
.

Helm to McKinney, 0 runs

0.5
.

Helm to McKinney, 0 runs

0.4
1

Helm to Lees, 1 run

0.3
.

Helm to Lees, 0 runs

0.2
.

Helm to Lees, 0 runs

0.1
.

Helm to Lees, 0 runs