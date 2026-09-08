Highlights Durham vs Middlesex First class County Championship 08.09.2026
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 2 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Higgins to Lees, 0 runs
Higgins to Lees, 0 runs
Higgins to McKinney, 3 runs
0 runs
Higgins to McKinney, 4 runs
Higgins to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 1 run
Helm to McKinney, appeal
Helm to McKinney, 4 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Higgins to Lees, 0 runs
Higgins to Lees, appeal
Higgins to Lees, 0 runs
Higgins to Lees, 4 runs
Higgins to Lees, 2 runs
Higgins to Lees, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to Lees, 1 run
Helm to Lees, 4 runs
Helm to Lees, 0 runs
Sharma to McKinney, 0 runs
Sharma to McKinney, 0 runs
Sharma to McKinney, 4 runs
Sharma to Lees, 1 run
Sharma to Lees, 4 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 2 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 2 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to McKinney, 1 run
Sharma to McKinney, 0 runs
Sharma to McKinney, 0 runs
Sharma to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 1 run
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
McKinney plays a defensive stroke for 2 runs.
Helm to McKinney, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, appeal
Sharma to Lees, 0 runs
Sharma to Lees, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to McKinney, 0 runs
Helm to Lees, 1 run
Helm to Lees, 0 runs
Helm to Lees, 0 runs
Helm to Lees, 0 runs