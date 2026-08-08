Squads Durham vs Middlesex First class County Championship 08.09.2026

First class

DUR
DUR
MID
MID

Playing

DUR
DUR
MID
MID
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bailey Archie

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Cracknell Joe

wicket keeper

Borthwick Scott

all rounder

Falconer Caleb

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Gay Emilio

batsman

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Lees Alex

batsman

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Minto James

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Robson Sam

batsman

Raine Ben

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

Sharma Naavya

no information yet

Robinson Luke

no information yet

Robinson Oliver

wicket keeper

Stokes Ben

all rounder

Wood Mark

bowler

Bench

DUR
DUR
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet