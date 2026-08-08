Squads Durham vs Middlesex First class County Championship 08.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bailey Archie
no information yet
Caires Joshua Michael De
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Cracknell Joe
wicket keeper
Borthwick Scott
all rounder
Cullen Blake
bowler
Carse Brydon
bowler
Du Plooy Leus
batsman
Clark Graham
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Conners Sam
bowler
Feldman James Joseph
no information yet
Gay Emilio
batsman
Fernandes Nathan
all rounder
Ghafari Shafiqullah
bowler
Gohar Zafar
bowler
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Helm Tom
bowler
Lees Alex
batsman
Higgins Ryan
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Holden Max
batsman
Minto James
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Olivier Duanne
bowler
Kaushal Ishaan
bowler
Parkinson Callum
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Potts Matty
bowler
Robson Sam
batsman
Raine Ben
all rounder
Roland-Jones Toby
bowler
Rhodes Will
all rounder
Sawant Aaryan
no information yet
Roach Kemar
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Robinson Luke
no information yet
Robinson Oliver
wicket keeper
Sowter Nathan
bowler
Stokes Ben
all rounder
Wood Mark
bowler
Match has not started yet