H2h Durham vs Northamptonshire First class County Championship 19.06.2026

First class

DUR
DUR
NOR
NOR

(96 ov.) 388/6

Durham vs Northamptonshire

T20, T20 Blast

DURDurham

138

NORNorthamptonshire

145

List a, One-Day Cup

DURDurham

171

NORNorthamptonshire

321

T20, T20 Blast

DURDurham

204

NORNorthamptonshire

203
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