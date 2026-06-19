Squads Durham vs Northamptonshire First class County Championship 19.06.2026

First class

DUR
DUR
NOR
NOR

(96 ov.) 388/6

Playing

DUR
DUR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Lees Alex

batsman

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Procter Luke

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Bedingham David

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Stokes Ben

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Robinson Oliver

wicket keeper

Aldridge Kasey

all rounder

Broad Justin

all rounder

Raine Ben

all rounder

Bench

DUR
DUR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Ackermann Colin

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Bailey Archie

no information yet

Borthwick Scott

all rounder

Keogh Rob

all rounder

Gay Emilio

batsman

Lynn Chris

batsman

Minto James

no information yet

Miller Angus H

all rounder

Ramesh Nirvan

no information yet

Robinson Luke

no information yet

Sharma Aadi

all rounder

Wood Mark

bowler

Willey David

all rounder