Squads Durham vs Northamptonshire First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lees Alex
batsman
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
McKinney Ben Stewart
batsman
Procter Luke
all rounder
Rhodes Will
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Bedingham David
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Stokes Ben
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Clark Graham
batsman
Sales James
batsman
Robinson Oliver
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Aldridge Kasey
all rounder
Broad Justin
all rounder
Raine Ben
all rounder
Sanderson Ben
bowler
Potts Matty
bowler
Guthrie Liam
bowler
Parkinson Callum
bowler
Conway Harry
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ackermann Colin
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Bailey Archie
no information yet
Buchake Arush
batsman
Borthwick Scott
all rounder
Chahal Yuzvendra
bowler
Carse Brydon
bowler
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Conners Sam
bowler
Keogh Rob
all rounder
Gay Emilio
batsman
Leech Dominic
bowler
Ghafari Shafiqullah
bowler
Lynn Chris
batsman
Hogg Daniel Maxwell
bowler
Merwe Stuart Padraig van der
batsman
Minto James
no information yet
Miller Angus H
all rounder
Olivier Duanne
bowler
Ramesh Nirvan
no information yet
Roach Kemar
bowler
Scrimshaw George
bowler
Robinson Luke
no information yet
Sharma Aadi
all rounder
Sowter Nathan
bowler
Weatherall Raphael A
bowler
Wood Mark
bowler
Willey David
all rounder