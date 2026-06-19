Highlights Durham vs Northamptonshire First class County Championship 19.06.2026

First class

DUR
DUR
NOR
NOR

(96 ov.) 388/6

95.6
.

Aldridge to Conway, 0 runs

95.5
.

Aldridge to Conway, 0 runs

95.4
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

95.3
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

95.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

95.1
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

94.6
.

Stokes to Conway, 0 runs

94.5
.

Stokes to Conway, 0 runs

94.4
.

Stokes to Conway, 0 runs

94.3
.

Stokes to Conway, 0 runs

94.2
.

Stokes to Conway, 0 runs

94.1
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

93.6
.

Aldridge to Conway, 0 runs

93.5
.

Aldridge to Conway, 0 runs

93.4
.

Aldridge to Conway, 0 runs

93.3
.

Aldridge to Conway, 0 runs

93.2
.

Aldridge to Conway, 0 runs

93.1
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

92.6
.

Stokes to Conway, 0 runs

92.5
.

Stokes to Conway, 0 runs

92.4
W

Stokes to Bartlett, appeal, wicket (caught - Bartlett)

92.3
.

Stokes to Bartlett, 0 runs

92.2
4

Stokes to Bartlett, 4 runs

92.1
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

91.6
.

Aldridge to Bartlett, 0 runs

91.5
4

Aldridge to Bartlett, 4 runs

91.4
.

Aldridge to Bartlett, 0 runs

91.3
.

Aldridge to Bartlett, 0 runs

91.2
4

Aldridge to Bartlett, 4 runs

91.1
.

Aldridge to Bartlett, 0 runs

90.6
1

Stokes to Bartlett, 1 run

90.5
.

Stokes to Bartlett, 0 runs

90.4
.

Stokes to Bartlett, 0 runs

90.3
1

Stokes to Vasconcelos, leg bye

90.2
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

90.1
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

89.6
.

Raine to Bartlett, 0 runs

89.5
.

Raine to Bartlett, 0 runs

89.4
.

Raine to Bartlett, 0 runs

89.3
.

Raine to Bartlett, 0 runs

89.2
1

Raine to Vasconcelos, 1 run

89.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

88.6
4

Potts to Bartlett, 4 runs

88.5
.

Potts to Bartlett, 0 runs

88.4
.

Potts to Bartlett, 0 runs

88.3
.

Potts to Bartlett, 0 runs

88.2
.

Potts to Bartlett, 0 runs

88.1
.

Potts to Bartlett, 0 runs

87.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

87.5
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

87.4
1

Raine to Bartlett, 1 run

87.3
.

Raine to Bartlett, 0 runs

87.2
.

Raine to Bartlett, 0 runs

87.1
1

Raine to Vasconcelos, 1 run

86.6
.

Potts to Bartlett, 0 runs

86.5
.

Potts to Bartlett, 0 runs

86.4
.

Potts to Bartlett, 0 runs

86.3
.

Potts to Bartlett, 0 runs

86.2
4

Potts to Bartlett, 4 runs

86.1
.

Potts to Bartlett, 0 runs

85.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

85.5
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

85.4
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

85.3
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

85.2
2

Raine to Vasconcelos, 2 runs

85.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

84.6
.

Potts to Bartlett, 0 runs

84.5
.

Potts to Bartlett, 0 runs

84.4
.

Potts to Bartlett, 0 runs

84.3
.

Potts to Bartlett, 0 runs

84.2
.

Potts to Bartlett, 0 runs

84.1
4

Potts to Bartlett, 4 runs

83.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

83.5
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

83.4
4

Raine to Vasconcelos, 4 runs

83.3
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

83.2
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

83.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

82.6
.

Potts to Bartlett, 0 runs

82.5
.

Potts to Bartlett, 0 runs

82.4
1

Potts to Vasconcelos, 1 run

82.3
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

82.2
4

Potts to Vasconcelos, 4 runs

82.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

81.6
4

Raine to Bartlett, 4 runs

81.5
.

Raine to Bartlett, 0 runs

81.4
.

Raine to Bartlett, 0 runs

81.3
.

Raine to Bartlett, 0 runs

81.2
.

Raine to Bartlett, 0 runs

81.1
W

Raine to Sales, appeal, wicket (bowled - Sales)

80.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

80.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

80.4
4

FOUR! Vasconcelos plays a defensive stroke for four runs.

80.3
4

Potts to Vasconcelos, 4 runs

80.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

80.1
.

0 runs

79.6
.

McKinney to Sales, 0 runs

79.5
.

McKinney to Sales, 0 runs

79.4
1

McKinney to Vasconcelos, 1 run

79.3
4

McKinney to Vasconcelos, 4 runs

79.2
.

McKinney to Vasconcelos, 0 runs

79.1
4

McKinney to Vasconcelos, 4 byes

78.6
.

Rhodes to Sales, 0 runs

78.5
.

Rhodes to Sales, 0 runs

78.4
4

Rhodes to Sales, 4 runs

78.3
2

Rhodes to Sales, 2 runs

78.2
1

Rhodes to Vasconcelos, 1 run

78.1
2

Rhodes to Vasconcelos, 2 runs

77.6
1

McKinney to Vasconcelos, 1 run

77.5
.

McKinney to Vasconcelos, 0 runs

77.4
1

McKinney to Sales, 1 run

77.4
2

McKinney to Vasconcelos, 2 no balls

77.3
1

Vasconcelos plays a defensive stroke for a run.

77.2
.

McKinney to Vasconcelos, 0 runs

77.1
1

McKinney to Sales, 1 run

76.6
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

76.5
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

76.4
1

Rhodes to Sales, 1 run

76.3
4

Rhodes to Sales, 4 runs

76.2
1

Rhodes to Vasconcelos, 1 run

76.1
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

75.6
W

McKinney to Zaib, appeal, wicket (caught - Zaib)

75.5
.

McKinney to Zaib, 0 runs

75.4
.

McKinney to Zaib, 0 runs

75.3
2

McKinney to Zaib, 2 runs

75.2
4

McKinney to Zaib, 4 runs

75.1
.

McKinney to Zaib, 0 runs

74.5
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

74.4
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

74.3
1

Rhodes to Zaib, bye

74.2
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

74.1
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

73.6
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

73.5
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

73.4
1

Parkinson to Zaib, 1 run

73.3
.

Parkinson to Zaib, 0 runs

73.2
.

Parkinson to Zaib, 0 runs

73.1
4

Parkinson to Zaib, 4 runs

72.6
1

Aldridge to Zaib, 1 run

72.5
4

Aldridge to Zaib, 4 runs

72.4
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

72.3
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

72.2
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

72.1
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

71.6
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

71.5
1

Parkinson to Zaib, 1 run

71.4
4

Parkinson to Zaib, 4 runs

71.3
4

Parkinson to Zaib, 4 runs

71.2
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

71.1
1

Parkinson to Zaib, 1 run

70.6
1

Aldridge to Zaib, 1 run

70.5
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

70.4
4

Aldridge to Zaib, 4 runs

70.3
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

70.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

70.1
1

Aldridge to Zaib, 1 run

69.6
1

Parkinson to Zaib, 1 run

69.5
4

Parkinson to Zaib, 4 runs

69.4
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

69.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

69.2
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

69.1
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

68.6
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

68.5
4

Aldridge to Zaib, 4 runs

68.4
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

68.3
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

68.2
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

68.1
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

67.6
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

67.5
3

Parkinson to Zaib, 3 runs

67.4
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

67.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

67.2
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

67.1
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

66.6
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

66.5
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

66.4
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

66.3
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

66.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

66.1
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

65.6
2

Parkinson to Zaib, 2 runs

65.5
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

65.4
1

Parkinson to Zaib, 1 run

65.3
.

Parkinson to Zaib, 0 runs

65.2
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

65.1
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

64.6
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

64.5
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

64.4
.

Aldridge to Zaib, 0 runs

64.3
1

Aldridge to Vasconcelos, 1 run

64.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

64.1
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

63.6
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

63.5
2

Rhodes to Zaib, 2 runs

63.4
4

Zaib decides to allow the ball to travel through to the keeper without playing a shot, and the ball flies away for 4 byes.

63.3
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

63.2
2

Rhodes to Zaib, 2 runs

63.1
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

62.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

62.5
1

Potts to Zaib, 1 run

62.5
5

Potts to Zaib, 5 wides

62.4
.

Potts to Zaib, 0 runs

62.3
.

Potts to Zaib, 0 runs

62.2
.

Potts to Zaib, 0 runs

62.1
.

Potts to Zaib, 0 runs

61.6
3

Rhodes to Zaib, 3 runs

61.5
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

61.4
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

61.3
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

61.2
1

Rhodes to Vasconcelos, 1 run

61.1
2

Rhodes to Vasconcelos, 2 runs

60.6
.

Potts to Zaib, 0 runs

60.5
.

Potts to Zaib, 0 runs

60.4
.

Potts to Zaib, 0 runs

60.3
.

Potts to Zaib, 0 runs

60.2
.

Potts to Zaib, 0 runs

60.1
.

Potts to Zaib, 0 runs

59.6
1

Rhodes to Zaib, 1 run

59.5
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

59.4
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

59.3
4

Rhodes to Zaib, 4 runs

59.2
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

59.1
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

58.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

58.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

58.4
1

Potts to Zaib, 1 run

58.3
1

Potts to Vasconcelos, 1 run

58.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

58.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

57.6
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

57.5
1

Rhodes to Vasconcelos, 1 run

57.4
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

57.3
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

57.2
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

57.1
2

Rhodes to Vasconcelos, 2 runs

56.6
.

Potts to Zaib, 0 runs

56.5
.

Potts to Zaib, 0 runs

56.4
.

Potts to Zaib, 0 runs

56.3
.

Potts to Zaib, 0 runs

56.2
1

Potts to Vasconcelos, 1 run

56.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

55.6
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

55.5
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

55.4
.

Rhodes to Zaib, 0 runs

55.3
W

Rhodes to McSweeney, appeal, wicket (caught - McSweeney)

55.2
1

Rhodes to Vasconcelos, 1 run

55.1
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

54.6
4

Stokes to McSweeney, 4 runs

54.5
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

54.4
1

Stokes to Vasconcelos, leg bye

54.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

54.2
1

Stokes to McSweeney, 1 run

54.1
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

53.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

53.5
4

Raine to Vasconcelos, 4 runs

53.4
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

53.3
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

53.2
4

Raine to Vasconcelos, 4 runs

53.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

52.6
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

52.5
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

52.4
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

52.3
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

52.2
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

52.1
.

Stokes to McSweeney, 0 runs

51.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

51.5
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

51.4
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

51.3
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

51.2
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

51.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

50.6
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

50.5
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

50.4
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

50.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

50.2
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

50.1
1

Stokes to McSweeney, 1 run

49.6
1

Raine to McSweeney, 1 run

49.5
W

Raine to Harrison, wicket (lbw - Harrison)

49.4
.

Raine to Harrison, 0 runs

49.3
.

Raine to Harrison, 0 runs

49.2
.

Raine to Harrison, 0 runs

49.1
W

appeal, wicket (caught - Procter)

48.6
4

Stokes to Vasconcelos, 4 runs

48.5
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

48.4
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

48.3
4

Stokes to Vasconcelos, 4 runs

48.2
1

Stokes to Procter, 1 run

48.1
3

Stokes to Vasconcelos, 3 runs

47.6
.

Raine to Procter, 0 runs

47.5
.

Raine to Procter, 0 runs

47.4
1

Raine to Vasconcelos, 1 run

47.3
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

47.2
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

47.2
1

Raine to Vasconcelos, wide

47.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

46.6
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

46.5
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

46.4
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

46.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

46.2
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

46.1
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

45.6
.

Raine to Procter, 0 runs

45.5
.

Raine to Procter, 0 runs

45.4
.

Raine to Procter, 0 runs

45.3
.

Raine to Procter, 0 runs

45.2
.

Raine to Procter, 0 runs

45.1
3

Raine to Vasconcelos, 3 runs

44.6
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

44.5
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

44.4
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

44.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

44.2
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

44.1
6

Stokes to Vasconcelos, 6 runs

43.6
.

Raine to Procter, 0 runs

43.5
1

Raine to Vasconcelos, 1 run

43.4
1

Raine to Procter, 1 run

43.3
1

Raine to Vasconcelos, 1 run

43.2
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

43.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

42.6
.

Stokes to Procter, 0 runs

42.5
.

Stokes to Procter, 0 runs

42.4
2

Procter defends for 2 runs.

42.3
.

Stokes to Procter, 0 runs

42.2
.

Stokes to Procter, 0 runs

42.1
.

Stokes to Procter, 0 runs

41.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

41.5
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

41.4
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

41.3
4

Raine to Vasconcelos, 4 runs

41.2
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

41.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

40.6
.

Stokes to Procter, 0 runs

40.5
.

Stokes to Procter, 0 runs

40.4
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

40.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

40.2
1lb

Procter plays a defensive stroke for one leg bye.

40.1
.

Stokes to Procter, 0 runs

39.6
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

39.5
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

39.4
2

Parkinson to Vasconcelos, 2 runs

39.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

39.2
2

Parkinson to Vasconcelos, 2 runs

39.1
4

Parkinson to Vasconcelos, 4 runs

38.6
4

Stokes to Procter, 4 runs

38.5
.

Stokes to Procter, 0 runs

38.4
.

Stokes to Procter, 0 runs

38.3
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

38.2
2

Stokes to Vasconcelos, 2 runs

38.1
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

37.6
.

Parkinson to Procter, 0 runs

37.5
.

Parkinson to Procter, 0 runs

37.4
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

37.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

37.2
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

37.1
1

Parkinson to Procter, 1 run

36.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

36.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

36.4
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

36.3
4

Potts to Vasconcelos, 4 runs

36.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

36.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

35.6
.

Parkinson to Procter, 0 runs

35.5
4

Parkinson to Procter, 4 runs

35.4
3

Parkinson to Vasconcelos, 3 runs

35.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

35.2
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

35.1
4

Parkinson to Vasconcelos, 4 runs

34.6
4

Potts to Procter, 4 runs

34.5
.

Potts to Procter, 0 runs

34.4
.

Potts to Procter, 0 runs

34.3
4

Potts to Procter, 4 leg byes

34.2
.

Potts to Procter, 0 runs

34.1
.

Potts to Procter, 0 runs

33.6
1

Parkinson to Procter, 1 run

33.5
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

33.4
1

Parkinson to Procter, 1 run

33.3
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

33.2
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

33.1
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

32.6
.

Potts to Procter, 0 runs

32.5
.

Potts to Procter, 0 runs

32.4
.

Potts to Procter, 0 runs

32.3
.

Potts to Procter, 0 runs

32.2
4

Potts to Procter, 4 runs

32.1
2

Potts to Procter, 2 runs

31.6
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

31.5
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

31.4
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

31.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

31.2
1

Parkinson to Procter, 1 run

31.1
.

Parkinson to Procter, 0 runs

30.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

30.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

30.4
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

30.3
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

30.2
1

Potts to Procter, leg bye

30.1
.

Potts to Procter, 0 runs

29.6
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

29.5
1

Parkinson to Procter, 1 run

29.4
1

Parkinson to Vasconcelos, 1 run

29.3
4

Parkinson to Vasconcelos, 4 runs

29.2
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

29.1
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

28.6
.

Potts to Procter, 0 runs

28.5
.

Potts to Procter, 0 runs

28.4
4

Potts to Procter, 4 runs

28.3
.

Potts to Procter, 0 runs

28.2
.

Potts to Procter, 0 runs

28.1
.

Potts to Procter, 0 runs

27.6
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

27.5
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

27.4
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

27.3
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

27.2
2

Parkinson to Vasconcelos, 2 runs

27.1
.

Parkinson to Vasconcelos, 0 runs

26.6
.

Raine to Procter, 0 runs

26.5
.

Raine to Procter, 0 runs

26.4
.

Raine to Procter, 0 runs

26.3
.

Raine to Procter, 0 runs

26.2
.

Raine to Procter, 0 runs

26.1
.

Raine to Procter, 0 runs

25.6
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

25.5
.

Rhodes to Vasconcelos, 0 runs

25.4
1

Rhodes to Procter, 1 run

25.3
.

Rhodes to Procter, 0 runs

25.2
.

Rhodes to Procter, 0 runs

25.1
1

Rhodes to Vasconcelos, 1 run

24.6
2

Raine to Procter, 2 runs

24.5
.

Raine to Procter, 0 runs

24.4
.

Raine to Procter, 0 runs

24.3
.

Raine to Procter, 0 runs

24.2
.

Raine to Procter, 0 runs

24.1
.

Raine to Procter, 0 runs

23.6
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

23.6
1

Aldridge to Vasconcelos, wide

23.5
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

23.4
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

23.3
4

Aldridge to Vasconcelos, 4 runs

23.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

23.1
4

Aldridge to Vasconcelos, 4 runs

22.6
.

Raine to Procter, 0 runs

22.5
2

Raine to Procter, 2 runs

22.4
.

Raine to Procter, 0 runs

22.3
.

Raine to Procter, 0 runs

22.2
.

Raine to Procter, 0 runs

22.1
.

Raine to Procter, 0 runs

21.6
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

21.5
2

Aldridge to Vasconcelos, 2 runs

21.4
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

21.3
4

Aldridge to Vasconcelos, 4 runs

21.3
2

Aldridge to Vasconcelos, 2 no balls

21.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

21.1
4

Aldridge to Vasconcelos, 4 runs

20.6
.

Stokes to Procter, 0 runs

20.5
.

Stokes to Procter, 0 runs

20.4
.

Stokes to Procter, 0 runs

20.3
.

Stokes to Procter, 0 runs

20.2
.

Stokes to Procter, 0 runs

20.1
.

Stokes to Procter, 0 runs

19.6
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

19.5
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

19.4
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

19.3
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

19.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

19.1
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

18.6
.

Stokes to Procter, 0 runs

18.5
.

Stokes to Procter, 0 runs

18.4
.

Stokes to Procter, 0 runs

18.3
.

Stokes to Procter, 0 runs

18.2
.

Stokes to Procter, 0 runs

18.1
.

Stokes to Procter, 0 runs

17.6
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

17.5
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

17.4
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

17.3
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

17.2
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

17.1
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

16.6
.

0 runs

16.5
.

Stokes to Procter, 0 runs

16.4
.

Stokes to Procter, 0 runs

16.3
.

Stokes to Procter, 0 runs

16.2
1

Stokes to Vasconcelos, 1 run

16.1
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

15.6
.

Aldridge to Procter, 0 runs

15.5
.

Aldridge to Procter, 0 runs

15.4
.

Aldridge to Procter, 0 runs

15.3
.

Aldridge to Procter, 0 runs

15.2
4

Aldridge to Procter, 4 runs

15.1
.

Aldridge to Procter, 0 runs

14.6
6

Stokes to Vasconcelos, 6 runs

14.5
1

Stokes to Procter, 1 run

14.4
.

Stokes to Procter, 0 runs

14.3
.

Stokes to Procter, 0 runs

14.2
.

Stokes to Procter, 0 runs

14.1
.

Stokes to Procter, 0 runs

13.6
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

13.5
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

13.4
.

Aldridge to Vasconcelos, 0 runs

13.3
4

Aldridge to Vasconcelos, 4 runs

13.2
3

Procter defends for 3 runs.

13.1
.

0 runs

12.6
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

12.5
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

12.4
2

Stokes to Vasconcelos, 2 runs

12.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

12.2
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

12.1
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

11.6
.

Potts to Procter, 0 runs

11.5
.

Potts to Procter, 0 runs

11.4
.

Potts to Procter, 0 runs

11.3
2

Potts to Procter, 2 runs

11.2
.

Potts to Procter, 0 runs

11.1
.

Potts to Procter, 0 runs

11.1
2

Potts to Procter, 2 no balls

10.6
2

Stokes to Vasconcelos, 2 runs

10.5
4

Stokes to Vasconcelos, 4 runs

10.4
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

10.3
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

10.2
4

Stokes to Vasconcelos, 4 leg byes

10.1
.

Stokes to Vasconcelos, 0 runs

9.6
.

Potts to Procter, 0 runs

9.5
.

Potts to Procter, 0 runs

9.5
2

Potts to Procter, 2 no balls

9.4
1

Potts to Vasconcelos, 1 run

9.3
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

9.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

9.1
1

Potts to Procter, 1 run

8.6
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

8.6
1

Raine to Vasconcelos, wide

8.5
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

8.4
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

8.3
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

8.2
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

8.1
.

Raine to Vasconcelos, 0 runs

7.6
.

Potts to Procter, 0 runs

7.5
.

Potts to Procter, 0 runs

7.4
.

Potts to Procter, 0 runs

7.3
1

Potts to Vasconcelos, 1 run

7.2
4

Potts to Vasconcelos, 4 runs

7.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

6.6
.

Raine to Procter, 0 runs

6.5
.

Raine to Procter, 0 runs

6.4
.

Raine to Procter, 0 runs

6.3
2

Raine to Procter, 2 runs

6.2
1

Raine to Vasconcelos, 1 run

6.1
1

Raine to Procter, 1 run

5.6
2

Potts to Vasconcelos, 2 runs

5.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

5.4
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

5.3
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

5.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

5.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

4.6
.

Raine to Procter, 0 runs

4.5
.

Raine to Procter, 0 runs

4.4
.

Raine to Procter, 0 runs

4.3
2

Raine to Procter, 2 runs

4.2
.

Raine to Procter, 0 runs

4.1
.

Raine to Procter, 0 runs

3.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

3.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

3.4
4

Potts to Vasconcelos, 4 runs

3.3
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

3.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

3.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

2.6
.

Raine to Procter, 0 runs

2.5
.

Raine to Procter, 0 runs

2.4
.

Raine to Procter, 0 runs

2.3
.

Raine to Procter, 0 runs

2.2
4

Raine to Procter, 4 runs

2.1
.

Raine to Procter, 0 runs

1.6
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

1.5
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

1.4
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

1.3
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

1.2
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

1.1
.

Potts to Vasconcelos, 0 runs

0.6
.

Raine to Procter, 0 runs

0.5
.

Raine to Procter, 0 runs

0.4
.

Raine to Procter, 0 runs

0.3
.

0 runs

0.2
2

Raine to Procter, 2 runs

0.1
1

Raine to Vasconcelos, leg bye