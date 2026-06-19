Highlights Durham vs Northamptonshire First class County Championship 19.06.2026
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Conway, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Conway, 0 runs
Stokes to Bartlett, appeal, wicket (caught - Bartlett)
Stokes to Bartlett, 0 runs
Stokes to Bartlett, 4 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Aldridge to Bartlett, 0 runs
Aldridge to Bartlett, 4 runs
Aldridge to Bartlett, 0 runs
Aldridge to Bartlett, 0 runs
Aldridge to Bartlett, 4 runs
Aldridge to Bartlett, 0 runs
Stokes to Bartlett, 1 run
Stokes to Bartlett, 0 runs
Stokes to Bartlett, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, leg bye
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 1 run
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Bartlett, 4 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Bartlett, 1 run
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 1 run
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 4 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 2 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 4 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 4 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Bartlett, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 1 run
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 4 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Bartlett, 4 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Bartlett, 0 runs
Raine to Sales, appeal, wicket (bowled - Sales)
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
FOUR! Vasconcelos plays a defensive stroke for four runs.
Potts to Vasconcelos, 4 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
0 runs
McKinney to Sales, 0 runs
McKinney to Sales, 0 runs
McKinney to Vasconcelos, 1 run
McKinney to Vasconcelos, 4 runs
McKinney to Vasconcelos, 0 runs
McKinney to Vasconcelos, 4 byes
Rhodes to Sales, 0 runs
Rhodes to Sales, 0 runs
Rhodes to Sales, 4 runs
Rhodes to Sales, 2 runs
Rhodes to Vasconcelos, 1 run
Rhodes to Vasconcelos, 2 runs
McKinney to Vasconcelos, 1 run
McKinney to Vasconcelos, 0 runs
McKinney to Sales, 1 run
McKinney to Vasconcelos, 2 no balls
Vasconcelos plays a defensive stroke for a run.
McKinney to Vasconcelos, 0 runs
McKinney to Sales, 1 run
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Sales, 1 run
Rhodes to Sales, 4 runs
Rhodes to Vasconcelos, 1 run
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
McKinney to Zaib, appeal, wicket (caught - Zaib)
McKinney to Zaib, 0 runs
McKinney to Zaib, 0 runs
McKinney to Zaib, 2 runs
McKinney to Zaib, 4 runs
McKinney to Zaib, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Zaib, bye
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Zaib, 1 run
Parkinson to Zaib, 0 runs
Parkinson to Zaib, 0 runs
Parkinson to Zaib, 4 runs
Aldridge to Zaib, 1 run
Aldridge to Zaib, 4 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Zaib, 1 run
Parkinson to Zaib, 4 runs
Parkinson to Zaib, 4 runs
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Zaib, 1 run
Aldridge to Zaib, 1 run
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 4 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Zaib, 1 run
Parkinson to Zaib, 1 run
Parkinson to Zaib, 4 runs
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 4 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Zaib, 3 runs
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Zaib, 2 runs
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Zaib, 1 run
Parkinson to Zaib, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Zaib, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 1 run
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 2 runs
Zaib decides to allow the ball to travel through to the keeper without playing a shot, and the ball flies away for 4 byes.
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 2 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Zaib, 1 run
Potts to Zaib, 5 wides
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 3 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 1 run
Rhodes to Vasconcelos, 2 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 1 run
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 4 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Zaib, 1 run
Potts to Vasconcelos, 1 run
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 1 run
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 2 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Zaib, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 1 run
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to Zaib, 0 runs
Rhodes to McSweeney, appeal, wicket (caught - McSweeney)
Rhodes to Vasconcelos, 1 run
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to McSweeney, 4 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, leg bye
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to McSweeney, 1 run
Stokes to McSweeney, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 4 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 4 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Stokes to McSweeney, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to McSweeney, 1 run
Raine to McSweeney, 1 run
Raine to Harrison, wicket (lbw - Harrison)
Raine to Harrison, 0 runs
Raine to Harrison, 0 runs
Raine to Harrison, 0 runs
appeal, wicket (caught - Procter)
Stokes to Vasconcelos, 4 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 4 runs
Stokes to Procter, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 3 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 1 run
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, wide
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 3 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 6 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 1 run
Raine to Procter, 1 run
Raine to Vasconcelos, 1 run
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Procter defends for 2 runs.
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 4 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Procter plays a defensive stroke for one leg bye.
Stokes to Procter, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 2 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 2 runs
Parkinson to Vasconcelos, 4 runs
Stokes to Procter, 4 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 2 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Procter, 0 runs
Parkinson to Procter, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Procter, 1 run
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 4 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Procter, 0 runs
Parkinson to Procter, 4 runs
Parkinson to Vasconcelos, 3 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 4 runs
Potts to Procter, 4 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 4 leg byes
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Parkinson to Procter, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Procter, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 4 runs
Potts to Procter, 2 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Procter, 1 run
Parkinson to Procter, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, leg bye
Potts to Procter, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Procter, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 1 run
Parkinson to Vasconcelos, 4 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 4 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Parkinson to Vasconcelos, 2 runs
Parkinson to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 0 runs
Rhodes to Procter, 1 run
Rhodes to Procter, 0 runs
Rhodes to Procter, 0 runs
Rhodes to Vasconcelos, 1 run
Raine to Procter, 2 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, wide
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 4 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 4 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 2 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 2 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 4 runs
Aldridge to Vasconcelos, 2 no balls
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 4 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 1 run
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Procter, 0 runs
Aldridge to Procter, 0 runs
Aldridge to Procter, 0 runs
Aldridge to Procter, 0 runs
Aldridge to Procter, 4 runs
Aldridge to Procter, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 6 runs
Stokes to Procter, 1 run
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Stokes to Procter, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 0 runs
Aldridge to Vasconcelos, 4 runs
Procter defends for 3 runs.
0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 2 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 2 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 2 no balls
Stokes to Vasconcelos, 2 runs
Stokes to Vasconcelos, 4 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Stokes to Vasconcelos, 4 leg byes
Stokes to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 2 no balls
Potts to Vasconcelos, 1 run
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, 1 run
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, wide
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Procter, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 1 run
Potts to Vasconcelos, 4 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 2 runs
Raine to Vasconcelos, 1 run
Raine to Procter, 1 run
Potts to Vasconcelos, 2 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 2 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 4 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 4 runs
Raine to Procter, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Potts to Vasconcelos, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
Raine to Procter, 0 runs
0 runs
Raine to Procter, 2 runs
Raine to Vasconcelos, leg bye