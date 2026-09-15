Highlights Durham vs Worcestershire First class County Championship 15.09.2026
LiveFirst class
3.6
.
Allison to McKinney, 0 runs
3.5
.
Allison to McKinney, 0 runs
3.4
2
Allison to McKinney, 2 runs
3.3
.
Allison to McKinney, 0 runs
3.2
.
Allison to McKinney, 0 runs
3.1
.
Allison to McKinney, 0 runs
2.6
.
Allison to McKinney, 0 runs
2.4
.
Taylor to Lees, 0 runs
2.3
2
Taylor to Lees, 2 runs
2.2
4
Taylor to Lees, 4 runs
2.1
.
Taylor to Lees, 0 runs
1.6
.
Allison to McKinney, 0 runs
1.5
.
Allison to McKinney, 0 runs
1.4
.
0 runs
1.3
.
0 runs
1.2
1
Allison to Lees, leg bye
1.1
.
Allison to Lees, 0 runs
0.6
.
Taylor to McKinney, 0 runs
0.5
.
Taylor to McKinney, 0 runs
0.4
.
Taylor to McKinney, 0 runs
0.3
3
Taylor to Lees, 3 runs
0.2
.
Taylor to Lees, 0 runs
0.1
.
Taylor to Lees, 0 runs