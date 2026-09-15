Highlights Durham vs Worcestershire First class County Championship 15.09.2026

Live
First class

DUR
DUR

(0 ov.) 12/0

WOR
WOR
3.6
.

Allison to McKinney, 0 runs

3.5
.

Allison to McKinney, 0 runs

3.4
2

Allison to McKinney, 2 runs

3.3
.

Allison to McKinney, 0 runs

3.2
.

Allison to McKinney, 0 runs

3.1
.

Allison to McKinney, 0 runs

2.6
.

Allison to McKinney, 0 runs

2.4
.

Taylor to Lees, 0 runs

2.3
2

Taylor to Lees, 2 runs

2.2
4

Taylor to Lees, 4 runs

2.1
.

Taylor to Lees, 0 runs

1.6
.

Allison to McKinney, 0 runs

1.5
.

Allison to McKinney, 0 runs

1.4
.

0 runs

1.3
.

0 runs

1.2
1

Allison to Lees, leg bye

1.1
.

Allison to Lees, 0 runs

0.6
.

Taylor to McKinney, 0 runs

0.5
.

Taylor to McKinney, 0 runs

0.4
.

Taylor to McKinney, 0 runs

0.3
3

Taylor to Lees, 3 runs

0.2
.

Taylor to Lees, 0 runs

0.1
.

Taylor to Lees, 0 runs