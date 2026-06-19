Highlights Essex vs Nottinghamshire First class County Championship 19.06.2026
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Clarke, 1 run
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Clarke, 1 run
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, appeal
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Snater to Clarke, 4 runs
Snater to Clarke, 0 runs
Snater to Clarke, 0 runs
Hameed defends for a run.
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Critchley to Clarke, 0 runs
Critchley to Clarke, 0 runs
Critchley to Hameed, 1 run
Critchley to Hameed, 0 runs
Critchley to Clarke, 1 run
Critchley to Clarke, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Clarke, 1 run
Critchley to Hameed, 0 runs
Critchley to Hameed, appeal
Critchley to Hameed, 0 runs
Critchley to Hameed, 4 runs
Critchley to Clarke, 1 run
Hameed defends for a single run.
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, appeal
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Critchley to Clarke, 1 run
Critchley to Hameed, 1 run
Critchley to Hameed, 0 runs
Critchley to Clarke, 1 run
Critchley to Clarke, 0 runs
Critchley to Hameed, 1 run
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Critchley to Hameed, 0 runs
Critchley to Clarke, 1 run
Critchley to Hameed, 1 run
Critchley to Clarke, 1 run
Critchley to Clarke, 4 runs
Critchley to Hameed, 1 run
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, 0 runs
Bennett to Clarke, appeal
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 4 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Clarke, 1 run
Harmer to Clarke, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Hameed defends for two runs.
Harmer to Hameed, 1 run
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Clarke, 1 run
Harmer to Clarke, 4 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 2 no balls + 4 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Bennett to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 1 run
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 1 run
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Clarke, 0 runs
0 runs
Harmer to Clarke, 0 runs
Harmer to Clarke, 0 runs
Harmer to Clarke, 0 runs
Harmer to Clarke, 0 runs
Harmer to Clarke, appeal
Harmer to Clarke, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 4 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Clarke, 1 run
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Clarke, 1 run
Harmer to Clarke, 0 runs
Harmer to Hameed, 1 run
Harmer to Hameed, 0 runs
Snater to Clarke, 0 runs
Snater to McCann, appeal, wicket (bowled - McCann)
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to Hameed, 1 run
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 1 run
Harmer to Hameed, 2 runs
Harmer to Hameed, 2 runs
Harmer to Hameed, 4 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
0 runs
FOUR! McCann plays a defensive stroke for 4 runs.
Hameed defends for a single run.
0 runs
0 runs
0 runs
Harmer to McCann, appeal
Harmer to McCann, 0 runs
Harmer to McCann, 0 runs
Harmer to McCann, 4 runs
Harmer to Hameed, 1 run
Harmer to Hameed, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to Hameed, 1 run
Porter to Hameed, 0 runs
Harmer to McCann, 0 runs
Harmer to McCann, 0 runs
Harmer to McCann, 0 runs
Harmer to McCann, appeal
Harmer to McCann, 0 runs
Harmer to McCann, 2 runs
Porter to McCann, 1 run
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 4 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 4 runs
Harmer to Hameed, appeal
Harmer to Hameed, 0 runs
Harmer to Hameed, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to McCann, 0 runs
Porter to Hameed, 1 run
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to Hameed, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to McCann, 1 run
Porter to Hameed, 1 run
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to Hameed, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to McCann, 0 runs
Snater to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)
Snater to Hameed, 1 run
Snater to Hameed, 4 runs
Porter to Slater, appeal
Porter to Slater, 0 runs
Porter to Hameed, 1 run
Porter to Hameed, 0 runs
Back-to-back boundaries! Hameed defends for 4 runs.
Porter to Hameed, 0 runs
Snater to Slater, 0 runs
Hameed plays a defensive stroke for a run.
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Snater to Hameed, 4 runs
Snater to Hameed, 0 runs
Porter to Slater, 0 runs
Porter to Slater, 0 runs
Hameed defends for one run.
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to Hameed, 0 runs
Porter to Hameed, 4 runs
Patterson-White to Snater, appeal, wicket (bowled - Snater)
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 6 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
O'Neill to Porter, 0 runs
O'Neill to Porter, 0 runs
O'Neill to Porter, 0 runs
Snater plays a defensive stroke for one run.
O'Neill to Snater, 0 runs
O'Neill to Snater, 0 runs
Patterson-White to Porter, 0 runs
Patterson-White to Porter, 0 runs
appeal, wicket (caught - Bennett)
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
O'Neill to Snater, 0 runs
O'Neill to Snater, 0 runs
O'Neill to Snater, 0 runs
O'Neill to Snater, 0 runs
O'Neill to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 2 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
O'Neill to Bennett, 0 runs
O'Neill to Snater, 1 run
O'Neill to Snater, 0 runs
O'Neill to Bennett, 1 run
Snater defends for a run.
O'Neill to Snater, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 1 run
0 runs
Stone to Bennett, 4 runs
Stone to Bennett, 4 runs
Stone to Bennett, 4 runs
Stone to Bennett, 2 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 6 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Snater, 1 run
Stone to Snater, 0 runs
Stone to Snater, 0 runs
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Snater, 1 run
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 4 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 2 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 6 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Bennett, 0 runs
Stone to Snater, 1 run
Patterson-White to Bennett, 0 runs
Patterson-White to Snater, 1 run
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Patterson-White to Snater, 0 runs
Hutton to Bennett, 0 runs
Hutton to Bennett, 0 runs
Hutton to Bennett, 0 runs
Hutton to Bennett, 0 runs
Hutton to Bennett, 0 runs
Hutton to Snater, 1 run
Patterson-White to Benkenstein, appeal, wicket (caught - Benkenstein)
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 2 runs
Patterson-White to Snater, 1 run
Patterson-White to Harmer, appeal, wicket (bowled - Harmer)
Hutton to Harmer, 1 run
Hutton to Harmer, 0 runs
Hutton to Harmer, 0 runs
Hutton to Benkenstein, 1 run
Hutton to Benkenstein, 0 runs
Hutton to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Harmer, 0 runs
appeal, wicket (caught - Pepper)
Patterson-White to Pepper, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 1 run
Patterson-White to Pepper, 1 run
Patterson-White to Pepper, 0 runs
Hutton to Benkenstein, 0 runs
Hutton to Benkenstein, 4 runs
Hutton to Pepper, 1 run
Hutton to Pepper, 0 runs
Hutton to Pepper, 0 runs
Hutton to Benkenstein, 1 run
Patterson-White to Benkenstein, 1 run
Patterson-White to Pepper, 1 run
Patterson-White to Pepper, 0 runs
Patterson-White to Pepper, 0 runs
Patterson-White to Pepper, 4 runs
Patterson-White to Pepper, 4 runs
O'Neill to Benkenstein, 0 runs
O'Neill to Benkenstein, 2 runs
O'Neill to Pepper, 1 run
O'Neill to Pepper, 4 runs
O'Neill to Pepper, 0 runs
O'Neill to Pepper, 4 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Pepper, 1 run
O'Neill to Pepper, 1 run
O'Neill to Pepper, 0 runs
O'Neill to Pepper, appeal
O'Neill to Pepper, 0 runs
O'Neill to Pepper, 0 runs
O'Neill to Pepper, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Benkenstein, 0 runs
Patterson-White to Pepper, 1 run
Patterson-White to Pepper, 0 runs
O'Neill to Pepper, 1 run
O'Neill to Critchley, wicket (lbw - Critchley)
O'Neill to Benkenstein, 1 run
O'Neill to Critchley, 1 run
O'Neill to Critchley, 0 runs
O'Neill to Critchley, 0 runs
OUT! Run out. Critchley plays a defensive stroke. Allison is then run out at the bowler's end, after some tidy fielding by Hameed.
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Allison, 1 run
Patterson-White to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 1 run
O'Neill to Allison, 4 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Critchley, 0 runs
Patterson-White to Westley, appeal, wicket (caught - Westley)
Patterson-White to Westley, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Westley, 1 run
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 2 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, appeal
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Allison, 0 runs
Patterson-White to Westley, 1 run
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 2 byes
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
O'Neill to Allison, 0 runs
James to Westley, 0 runs
James to Allison, 1 run
James to Allison, 0 runs
James to Allison, 0 runs
James to Westley, 1 run
Allison defends for a single leg bye.
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 4 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Allison, 1 run
James to Allison, 1 run
James to Allison, 0 runs
James to Westley, 1 run
James to Allison, 1 run
James to Allison, 0 runs
James to Allison, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 4 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
James to Westley, 1 run
James to Westley, 0 runs
James to Westley, 4 runs
James to Westley, 0 runs
James to Westley, 4 runs
James to Westley, 4 runs
Stone to Allison, 0 runs
Stone to Westley, 1 run
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 4 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
James to Westley, 1 run
James to Westley, 0 runs
James to Westley, 0 runs
James to Westley, 0 runs
James to Allison, 1 run
James to Westley, 1 run
Stone to Allison, 0 runs
Stone to Westley, 1 run
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Allison, 1 run
Stone to Allison, 2 runs
Stone to Allison, 0 runs
James to Westley, 0 runs
James to Westley, 0 runs
James to Allison, 1 run
Allison plays a defensive stroke for a couple of runs.
James to Allison, 0 runs
James to Allison, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Allison, 1 run
Stone to Westley, 1 run
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Westley, 0 runs
Stone to Allison, 1 run
Hutton to Westley, 4 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Stone to Walter, appeal, wicket (caught - Walter)
Stone to Walter, 0 runs
Stone to Walter, 0 runs
Stone to Walter, 0 runs
Stone to Walter, 0 runs
Stone to Walter, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Walter, 1 run
Hutton to Walter, 2 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Westley, 0 runs
O'Neill to Walter, 1 run
O'Neill to Walter, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 0 runs
Hutton to Westley, 4 runs
Hutton to Elgar, wicket (lbw - Elgar)
Hutton to Elgar, 0 runs
Hutton to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 1 run
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 2 runs
O'Neill to Walter, leg bye
Hutton to Elgar, 0 runs
Hutton to Elgar, 0 runs
Hutton to Elgar, 0 runs
Hutton to Elgar, 0 runs
Hutton to Elgar, 0 runs
0 runs
O'Neill to Elgar, 1 run
O'Neill to Elgar, 4 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
0 runs
No ball. Elgar defends for 1 run.
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 4 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 4 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 4 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, appeal
Hutton to Walter, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, appeal
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
Hutton to Walter, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, appeal
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, 0 runs
O'Neill to Elgar, appeal
O'Neill to Elgar, 0 runs