Highlights Essex vs Nottinghamshire First class County Championship 19.06.2026

First class

ESS
ESS

184

NOT
NOT

(38 ov.) 111/2

37.6
.

Harmer to Hameed, 0 runs

37.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

37.4
.

Harmer to Hameed, 0 runs

37.3
.

Harmer to Hameed, 0 runs

37.2
.

Harmer to Hameed, 0 runs

37.1
1

Harmer to Clarke, 1 run

36.6
.

Snater to Hameed, 0 runs

36.5
.

Snater to Hameed, 0 runs

36.4
.

Snater to Hameed, 0 runs

36.3
.

Snater to Hameed, 0 runs

36.2
.

Snater to Hameed, 0 runs

36.1
1

Snater to Clarke, 1 run

35.6
.

Harmer to Hameed, 0 runs

35.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

35.4
.

Harmer to Hameed, 0 runs

35.3
.

Harmer to Hameed, appeal

35.2
.

Harmer to Hameed, 0 runs

35.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

34.6
4

Snater to Clarke, 4 runs

34.5
.

Snater to Clarke, 0 runs

34.4
.

Snater to Clarke, 0 runs

34.3
1

Hameed defends for a run.

34.2
.

Snater to Hameed, 0 runs

34.1
.

Snater to Hameed, 0 runs

33.6
.

Critchley to Clarke, 0 runs

33.5
.

Critchley to Clarke, 0 runs

33.4
1

Critchley to Hameed, 1 run

33.3
.

Critchley to Hameed, 0 runs

33.2
1

Critchley to Clarke, 1 run

33.1
.

Critchley to Clarke, 0 runs

32.6
.

Snater to Hameed, 0 runs

32.5
.

Snater to Hameed, 0 runs

32.4
.

Snater to Hameed, 0 runs

32.3
.

Snater to Hameed, 0 runs

32.2
.

Snater to Hameed, 0 runs

32.1
1

Snater to Clarke, 1 run

31.6
.

Critchley to Hameed, 0 runs

31.5
.

Critchley to Hameed, appeal

31.4
.

Critchley to Hameed, 0 runs

31.3
4

Critchley to Hameed, 4 runs

31.2
1

Critchley to Clarke, 1 run

31.1
1

Hameed defends for a single run.

30.6
.

Bennett to Clarke, 0 runs

30.5
.

Bennett to Clarke, 0 runs

30.4
.

Bennett to Clarke, 0 runs

30.3
.

Bennett to Clarke, appeal

30.2
.

Bennett to Clarke, 0 runs

30.1
.

Bennett to Clarke, 0 runs

29.6
1

Critchley to Clarke, 1 run

29.5
1

Critchley to Hameed, 1 run

29.4
.

Critchley to Hameed, 0 runs

29.3
1

Critchley to Clarke, 1 run

29.2
.

Critchley to Clarke, 0 runs

29.1
1

Critchley to Hameed, 1 run

28.6
.

Bennett to Clarke, 0 runs

28.5
.

Bennett to Clarke, 0 runs

28.4
.

Bennett to Clarke, 0 runs

28.3
.

Bennett to Clarke, 0 runs

28.2
.

Bennett to Clarke, 0 runs

28.1
.

Bennett to Clarke, 0 runs

27.6
.

Critchley to Hameed, 0 runs

27.5
1

Critchley to Clarke, 1 run

27.4
1

Critchley to Hameed, 1 run

27.3
1

Critchley to Clarke, 1 run

27.2
4

Critchley to Clarke, 4 runs

27.1
1

Critchley to Hameed, 1 run

26.6
.

Bennett to Clarke, 0 runs

26.5
.

Bennett to Clarke, 0 runs

26.4
.

Bennett to Clarke, 0 runs

26.3
.

Bennett to Clarke, 0 runs

26.2
.

Bennett to Clarke, 0 runs

26.1
.

Bennett to Clarke, appeal

25.6
.

Harmer to Hameed, 0 runs

25.5
4

Harmer to Hameed, 4 runs

25.4
.

Harmer to Hameed, 0 runs

25.3
.

Harmer to Hameed, 0 runs

25.2
1

Harmer to Clarke, 1 run

25.1
.

Harmer to Clarke, 0 runs

24.6
.

Bennett to Hameed, 0 runs

24.5
.

Bennett to Hameed, 0 runs

24.4
.

Bennett to Hameed, 0 runs

24.3
.

Bennett to Hameed, 0 runs

24.2
.

Bennett to Hameed, 0 runs

24.1
2

Hameed defends for two runs.

23.6
1

Harmer to Hameed, 1 run

23.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

23.4
.

Harmer to Hameed, 0 runs

23.3
1

Harmer to Clarke, 1 run

23.1
4

Harmer to Clarke, 4 runs

22.6
.

Bennett to Hameed, 0 runs

22.5
.

Bennett to Hameed, 0 runs

22.4
.

Bennett to Hameed, 0 runs

22.4
6

Bennett to Hameed, 2 no balls + 4 runs

22.3
.

Bennett to Hameed, 0 runs

22.2
.

Bennett to Hameed, 0 runs

22.1
.

Bennett to Hameed, 0 runs

21.6
1

Harmer to Hameed, 1 run

21.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

21.4
.

Harmer to Hameed, 0 runs

21.3
.

Harmer to Hameed, 0 runs

21.2
.

Harmer to Hameed, 0 runs

21.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

20.6
1

Snater to Hameed, 1 run

20.5
.

Snater to Hameed, 0 runs

20.4
.

Snater to Hameed, 0 runs

20.3
.

Snater to Hameed, 0 runs

20.2
.

Snater to Clarke, 0 runs

20.1
.

0 runs

19.6
.

Harmer to Clarke, 0 runs

19.5
.

Harmer to Clarke, 0 runs

19.4
.

Harmer to Clarke, 0 runs

19.3
.

Harmer to Clarke, 0 runs

19.2
.

Harmer to Clarke, appeal

19.1
.

Harmer to Clarke, 0 runs

18.6
.

Snater to Hameed, 0 runs

18.5
.

Snater to Hameed, 0 runs

18.4
.

Snater to Hameed, 0 runs

18.3
4

Snater to Hameed, 4 runs

18.2
.

Snater to Hameed, 0 runs

18.1
1

Snater to Clarke, 1 run

17.6
.

Harmer to Hameed, 0 runs

17.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

17.4
1

Harmer to Clarke, 1 run

17.3
.

Harmer to Clarke, 0 runs

17.2
1

Harmer to Hameed, 1 run

17.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

16.6
.

Snater to Clarke, 0 runs

16.5
W

Snater to McCann, appeal, wicket (bowled - McCann)

16.4
.

Snater to McCann, 0 runs

16.3
.

Snater to McCann, 0 runs

16.2
.

Snater to McCann, 0 runs

16.1
.

Snater to McCann, 0 runs

15.6
.

Harmer to Hameed, 0 runs

15.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

15.4
.

Harmer to Hameed, 0 runs

15.3
.

Harmer to Hameed, 0 runs

15.2
.

Harmer to Hameed, 0 runs

15.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

14.6
.

Snater to McCann, 0 runs

14.5
.

Snater to McCann, 0 runs

14.4
1

Snater to Hameed, 1 run

14.3
.

Snater to Hameed, 0 runs

14.2
.

Snater to Hameed, 0 runs

14.1
.

Snater to Hameed, 0 runs

13.6
1

Harmer to Hameed, 1 run

13.5
2

Harmer to Hameed, 2 runs

13.4
2

Harmer to Hameed, 2 runs

13.3
4

Harmer to Hameed, 4 runs

13.2
.

Harmer to Hameed, 0 runs

13.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

12.6
.

0 runs

12.5
4

FOUR! McCann plays a defensive stroke for 4 runs.

12.4
1

Hameed defends for a single run.

12.3
.

0 runs

12.2
.

0 runs

12.1
.

0 runs

11.6
.

Harmer to McCann, appeal

11.5
.

Harmer to McCann, 0 runs

11.4
.

Harmer to McCann, 0 runs

11.3
4

Harmer to McCann, 4 runs

11.2
1

Harmer to Hameed, 1 run

11.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

10.6
.

Porter to McCann, 0 runs

10.5
.

Porter to McCann, 0 runs

10.4
.

Porter to McCann, 0 runs

10.3
.

Porter to McCann, 0 runs

10.2
1

Porter to Hameed, 1 run

10.1
.

Porter to Hameed, 0 runs

9.6
.

Harmer to McCann, 0 runs

9.5
.

Harmer to McCann, 0 runs

9.4
.

Harmer to McCann, 0 runs

9.3
.

Harmer to McCann, appeal

9.2
.

Harmer to McCann, 0 runs

9.1
2

Harmer to McCann, 2 runs

8.6
1

Porter to McCann, 1 run

8.5
.

Porter to McCann, 0 runs

8.4
.

Porter to McCann, 0 runs

8.3
.

Porter to McCann, 0 runs

8.2
.

Porter to McCann, 0 runs

8.1
4

Porter to McCann, 4 runs

7.6
.

Harmer to Hameed, 0 runs

7.5
.

Harmer to Hameed, 0 runs

7.4
4

Harmer to Hameed, 4 runs

7.3
.

Harmer to Hameed, appeal

7.2
.

Harmer to Hameed, 0 runs

7.1
.

Harmer to Hameed, 0 runs

6.6
.

Porter to McCann, 0 runs

6.5
.

Porter to McCann, 0 runs

6.4
1

Porter to Hameed, 1 run

6.3
.

Porter to Hameed, 0 runs

6.2
.

Porter to Hameed, 0 runs

6.1
.

Porter to Hameed, 0 runs

5.6
.

Snater to McCann, 0 runs

5.5
.

Snater to McCann, 0 runs

5.4
.

Snater to McCann, 0 runs

5.3
.

Snater to McCann, 0 runs

5.2
.

Snater to McCann, 0 runs

5.1
.

Snater to McCann, 0 runs

4.6
.

Porter to Hameed, 0 runs

4.5
1

Porter to McCann, 1 run

4.4
1

Porter to Hameed, 1 run

4.3
.

Porter to Hameed, 0 runs

4.2
.

Porter to Hameed, 0 runs

4.1
.

Porter to Hameed, 0 runs

3.6
.

Snater to McCann, 0 runs

3.5
.

Snater to McCann, 0 runs

3.4
.

Snater to McCann, 0 runs

3.3
W

Snater to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)

3.2
1

Snater to Hameed, 1 run

3.1
4

Snater to Hameed, 4 runs

2.6
.

Porter to Slater, appeal

2.5
.

Porter to Slater, 0 runs

2.4
1

Porter to Hameed, 1 run

2.3
.

Porter to Hameed, 0 runs

2.2
4

Back-to-back boundaries! Hameed defends for 4 runs.

2.1
.

Porter to Hameed, 0 runs

1.6
.

Snater to Slater, 0 runs

1.5
1

Hameed plays a defensive stroke for a run.

1.4
.

Snater to Hameed, 0 runs

1.3
.

Snater to Hameed, 0 runs

1.2
4

Snater to Hameed, 4 runs

1.1
.

Snater to Hameed, 0 runs

0.6
.

Porter to Slater, 0 runs

0.5
.

Porter to Slater, 0 runs

0.4
1

Hameed defends for one run.

0.3
.

Porter to Hameed, 0 runs

0.2
.

Porter to Hameed, 0 runs

0.1
4

Porter to Hameed, 4 runs

57.4
W

Patterson-White to Snater, appeal, wicket (bowled - Snater)

57.3
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

57.2
6

Patterson-White to Snater, 6 runs

57.1
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

56.6
.

O'Neill to Porter, 0 runs

56.5
.

O'Neill to Porter, 0 runs

56.4
.

O'Neill to Porter, 0 runs

56.3
1

Snater plays a defensive stroke for one run.

56.2
.

O'Neill to Snater, 0 runs

56.1
.

O'Neill to Snater, 0 runs

55.6
.

Patterson-White to Porter, 0 runs

55.5
.

Patterson-White to Porter, 0 runs

55.4
W

appeal, wicket (caught - Bennett)

55.3
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

55.2
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

55.1
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

54.6
.

O'Neill to Snater, 0 runs

54.5
.

O'Neill to Snater, 0 runs

54.4
.

O'Neill to Snater, 0 runs

54.3
.

O'Neill to Snater, 0 runs

54.2
.

O'Neill to Snater, 0 runs

53.6
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

53.5
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

53.4
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

53.3
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

53.2
2

Patterson-White to Snater, 2 runs

53.1
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

52.6
.

O'Neill to Bennett, 0 runs

52.5
1

O'Neill to Snater, 1 run

52.4
.

O'Neill to Snater, 0 runs

52.3
1

O'Neill to Bennett, 1 run

52.2
1

Snater defends for a run.

52.1
.

O'Neill to Snater, 0 runs

51.6
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

51.5
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

51.4
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

51.3
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

51.2
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

51.1
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

50.6
1

Stone to Bennett, 1 run

50.5
.

0 runs

50.4
4

Stone to Bennett, 4 runs

50.3
4

Stone to Bennett, 4 runs

50.2
4

Stone to Bennett, 4 runs

50.1
2

Stone to Bennett, 2 runs

49.6
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

49.5
6

Patterson-White to Snater, 6 runs

49.4
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

49.3
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

49.2
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

49.1
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

48.6
.

Stone to Bennett, 0 runs

48.5
.

Stone to Bennett, 0 runs

48.4
.

Stone to Bennett, 0 runs

48.3
1

Stone to Snater, 1 run

48.2
.

Stone to Snater, 0 runs

48.1
.

Stone to Snater, 0 runs

47.6
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

47.5
1

Patterson-White to Snater, 1 run

47.4
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

47.3
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

47.2
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

47.1
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

46.6
.

Stone to Bennett, 0 runs

46.5
.

Stone to Bennett, 0 runs

46.4
4

Stone to Bennett, 4 runs

46.3
.

Stone to Bennett, 0 runs

46.2
.

Stone to Bennett, 0 runs

46.1
.

Stone to Bennett, 0 runs

45.6
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

45.5
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

45.4
2

Patterson-White to Snater, 2 runs

45.3
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

45.2
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

45.1
6

Patterson-White to Snater, 6 runs

44.6
.

Stone to Bennett, 0 runs

44.5
.

Stone to Bennett, 0 runs

44.4
.

Stone to Bennett, 0 runs

44.3
.

Stone to Bennett, 0 runs

44.2
.

Stone to Bennett, 0 runs

44.1
1

Stone to Snater, 1 run

43.6
.

Patterson-White to Bennett, 0 runs

43.5
1

Patterson-White to Snater, 1 run

43.4
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

43.3
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

43.2
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

43.1
.

Patterson-White to Snater, 0 runs

42.6
.

Hutton to Bennett, 0 runs

42.5
.

Hutton to Bennett, 0 runs

42.4
.

Hutton to Bennett, 0 runs

42.3
.

Hutton to Bennett, 0 runs

42.2
.

Hutton to Bennett, 0 runs

42.1
1

Hutton to Snater, 1 run

41.6
W

Patterson-White to Benkenstein, appeal, wicket (caught - Benkenstein)

41.5
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

41.4
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

41.3
2

Patterson-White to Benkenstein, 2 runs

41.2
1

Patterson-White to Snater, 1 run

41.1
W

Patterson-White to Harmer, appeal, wicket (bowled - Harmer)

40.6
1

Hutton to Harmer, 1 run

40.5
.

Hutton to Harmer, 0 runs

40.4
.

Hutton to Harmer, 0 runs

40.3
1

Hutton to Benkenstein, 1 run

40.2
.

Hutton to Benkenstein, 0 runs

40.1
.

Hutton to Benkenstein, 0 runs

39.6
.

Patterson-White to Harmer, 0 runs

39.5
W

appeal, wicket (caught - Pepper)

39.4
.

Patterson-White to Pepper, 0 runs

39.3
1

Patterson-White to Benkenstein, 1 run

39.2
1

Patterson-White to Pepper, 1 run

39.1
.

Patterson-White to Pepper, 0 runs

38.6
.

Hutton to Benkenstein, 0 runs

38.5
4

Hutton to Benkenstein, 4 runs

38.4
1

Hutton to Pepper, 1 run

38.3
.

Hutton to Pepper, 0 runs

38.2
.

Hutton to Pepper, 0 runs

38.1
1

Hutton to Benkenstein, 1 run

37.6
1

Patterson-White to Benkenstein, 1 run

37.5
1

Patterson-White to Pepper, 1 run

37.4
.

Patterson-White to Pepper, 0 runs

37.3
.

Patterson-White to Pepper, 0 runs

37.2
4

Patterson-White to Pepper, 4 runs

37.1
4

Patterson-White to Pepper, 4 runs

36.6
.

O'Neill to Benkenstein, 0 runs

36.5
2

O'Neill to Benkenstein, 2 runs

36.4
1

O'Neill to Pepper, 1 run

36.3
4

O'Neill to Pepper, 4 runs

36.2
.

O'Neill to Pepper, 0 runs

36.1
4

O'Neill to Pepper, 4 runs

35.6
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

35.5
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

35.4
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

35.3
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

35.2
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

35.1
1

Patterson-White to Pepper, 1 run

34.6
1

O'Neill to Pepper, 1 run

34.5
.

O'Neill to Pepper, 0 runs

34.4
.

O'Neill to Pepper, appeal

34.3
.

O'Neill to Pepper, 0 runs

34.2
.

O'Neill to Pepper, 0 runs

34.1
.

O'Neill to Pepper, 0 runs

33.6
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

33.5
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

33.4
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

33.3
.

Patterson-White to Benkenstein, 0 runs

33.2
1

Patterson-White to Pepper, 1 run

33.1
.

Patterson-White to Pepper, 0 runs

32.6
1

O'Neill to Pepper, 1 run

32.5
W

O'Neill to Critchley, wicket (lbw - Critchley)

32.4
1

O'Neill to Benkenstein, 1 run

32.3
1

O'Neill to Critchley, 1 run

32.2
.

O'Neill to Critchley, 0 runs

32.1
.

O'Neill to Critchley, 0 runs

31.6
W

OUT! Run out. Critchley plays a defensive stroke. Allison is then run out at the bowler's end, after some tidy fielding by Hameed.

31.5
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

31.4
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

31.3
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

31.2
1

Patterson-White to Allison, 1 run

31.1
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

30.6
1

O'Neill to Allison, 1 run

30.5
4

O'Neill to Allison, 4 runs

30.4
.

O'Neill to Allison, 0 runs

30.3
.

O'Neill to Allison, 0 runs

30.2
.

O'Neill to Allison, 0 runs

30.1
.

O'Neill to Allison, 0 runs

29.6
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

29.5
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

29.4
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

29.3
.

Patterson-White to Critchley, 0 runs

29.2
W

Patterson-White to Westley, appeal, wicket (caught - Westley)

29.1
.

Patterson-White to Westley, 0 runs

28.6
.

O'Neill to Allison, 0 runs

28.5
.

O'Neill to Allison, 0 runs

28.4
1

O'Neill to Westley, 1 run

28.3
.

O'Neill to Westley, 0 runs

28.2
.

O'Neill to Westley, 0 runs

28.1
.

O'Neill to Westley, 0 runs

27.6
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

27.5
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

27.4
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

27.3
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

27.2
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

27.1
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

26.6
.

O'Neill to Westley, 0 runs

26.5
.

O'Neill to Westley, 0 runs

26.4
.

O'Neill to Westley, 0 runs

26.3
2

O'Neill to Westley, 2 runs

26.2
.

O'Neill to Westley, 0 runs

26.1
.

O'Neill to Westley, 0 runs

25.6
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

25.5
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

25.4
.

Patterson-White to Allison, appeal

25.3
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

25.2
.

Patterson-White to Allison, 0 runs

25.1
1

Patterson-White to Westley, 1 run

24.6
.

O'Neill to Allison, 0 runs

24.5
2

O'Neill to Allison, 2 byes

24.4
.

O'Neill to Allison, 0 runs

24.3
.

O'Neill to Allison, 0 runs

24.2
.

O'Neill to Allison, 0 runs

24.1
.

O'Neill to Allison, 0 runs

23.6
.

James to Westley, 0 runs

23.5
1

James to Allison, 1 run

23.4
.

James to Allison, 0 runs

23.3
.

James to Allison, 0 runs

23.2
1

James to Westley, 1 run

23.1
1lb

Allison defends for a single leg bye.

22.6
.

Stone to Westley, 0 runs

22.5
4

Stone to Westley, 4 runs

22.4
.

Stone to Westley, 0 runs

22.3
.

Stone to Westley, 0 runs

22.2
.

Stone to Westley, 0 runs

22.1
1

Stone to Allison, 1 run

21.6
1

James to Allison, 1 run

21.5
.

James to Allison, 0 runs

21.4
1

James to Westley, 1 run

21.3
1

James to Allison, 1 run

21.2
.

James to Allison, 0 runs

21.1
.

James to Allison, 0 runs

20.6
.

Stone to Westley, 0 runs

20.5
.

Stone to Westley, 0 runs

20.4
4

Stone to Westley, 4 runs

20.3
.

Stone to Westley, 0 runs

20.2
.

Stone to Westley, 0 runs

20.1
.

Stone to Westley, 0 runs

19.6
1

James to Westley, 1 run

19.5
.

James to Westley, 0 runs

19.4
4

James to Westley, 4 runs

19.3
.

James to Westley, 0 runs

19.2
4

James to Westley, 4 runs

19.1
4

James to Westley, 4 runs

18.6
.

Stone to Allison, 0 runs

18.5
1

Stone to Westley, 1 run

18.4
.

Stone to Westley, 0 runs

18.3
4

Stone to Westley, 4 runs

18.2
.

Stone to Westley, 0 runs

18.1
.

Stone to Westley, 0 runs

17.6
1

James to Westley, 1 run

17.5
.

James to Westley, 0 runs

17.4
.

James to Westley, 0 runs

17.3
.

James to Westley, 0 runs

17.2
1

James to Allison, 1 run

17.1
1

James to Westley, 1 run

16.6
.

Stone to Allison, 0 runs

16.5
1

Stone to Westley, 1 run

16.4
.

Stone to Westley, 0 runs

16.3
1

Stone to Allison, 1 run

16.2
2

Stone to Allison, 2 runs

16.1
.

Stone to Allison, 0 runs

15.6
.

James to Westley, 0 runs

15.5
.

James to Westley, 0 runs

15.4
1

James to Allison, 1 run

15.3
2

Allison plays a defensive stroke for a couple of runs.

15.2
.

James to Allison, 0 runs

15.1
.

James to Allison, 0 runs

14.6
.

Stone to Westley, 0 runs

14.5
1

Stone to Allison, 1 run

14.4
1

Stone to Westley, 1 run

14.3
.

Stone to Westley, 0 runs

14.2
.

Stone to Westley, 0 runs

14.1
1

Stone to Allison, 1 run

13.6
4

Hutton to Westley, 4 runs

13.5
.

Hutton to Westley, 0 runs

13.4
.

Hutton to Westley, 0 runs

13.3
.

Hutton to Westley, 0 runs

13.2
.

Hutton to Westley, 0 runs

13.1
.

Hutton to Westley, 0 runs

12.6
W

Stone to Walter, appeal, wicket (caught - Walter)

12.5
.

Stone to Walter, 0 runs

12.4
.

Stone to Walter, 0 runs

12.3
.

Stone to Walter, 0 runs

12.2
.

Stone to Walter, 0 runs

12.1
.

Stone to Walter, 0 runs

11.6
.

Hutton to Westley, 0 runs

11.5
.

Hutton to Westley, 0 runs

11.4
1

Hutton to Walter, 1 run

11.3
2

Hutton to Walter, 2 runs

11.2
.

Hutton to Walter, 0 runs

11.1
.

Hutton to Walter, 0 runs

10.6
.

O'Neill to Westley, 0 runs

10.5
.

O'Neill to Westley, 0 runs

10.4
.

O'Neill to Westley, 0 runs

10.3
.

O'Neill to Westley, 0 runs

10.2
1

O'Neill to Walter, 1 run

10.1
.

O'Neill to Walter, 0 runs

9.6
.

Hutton to Westley, 0 runs

9.5
.

Hutton to Westley, 0 runs

9.4
4

Hutton to Westley, 4 runs

9.3
W

Hutton to Elgar, wicket (lbw - Elgar)

9.2
.

Hutton to Elgar, 0 runs

9.1
.

Hutton to Elgar, 0 runs

8.6
1

O'Neill to Elgar, 1 run

8.5
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

8.4
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

8.3
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

8.2
2

O'Neill to Elgar, 2 runs

8.1
1

O'Neill to Walter, leg bye

7.6
.

Hutton to Elgar, 0 runs

7.5
.

Hutton to Elgar, 0 runs

7.4
.

Hutton to Elgar, 0 runs

7.3
.

Hutton to Elgar, 0 runs

7.2
.

Hutton to Elgar, 0 runs

7.1
.

0 runs

6.6
1

O'Neill to Elgar, 1 run

6.5
4

O'Neill to Elgar, 4 runs

6.4
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

6.3
.

0 runs

6.3
nb

No ball. Elgar defends for 1 run.

6.2
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

6.1
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

5.6
.

Hutton to Walter, 0 runs

5.5
4

Hutton to Walter, 4 runs

5.4
.

Hutton to Walter, 0 runs

5.3
4

Hutton to Walter, 4 runs

5.2
.

Hutton to Walter, 0 runs

5.1
.

Hutton to Walter, 0 runs

4.6
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

4.5
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

4.4
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

4.3
4

O'Neill to Elgar, 4 runs

4.2
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

4.1
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

3.6
.

Hutton to Walter, 0 runs

3.5
.

Hutton to Walter, 0 runs

3.4
.

Hutton to Walter, 0 runs

3.3
.

Hutton to Walter, 0 runs

3.2
.

Hutton to Walter, appeal

3.1
.

Hutton to Walter, 0 runs

2.6
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

2.5
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

2.4
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

2.3
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

2.2
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

2.1
.

O'Neill to Elgar, appeal

1.6
.

Hutton to Walter, 0 runs

1.5
.

Hutton to Walter, 0 runs

1.4
.

Hutton to Walter, 0 runs

1.3
.

Hutton to Walter, 0 runs

1.2
.

Hutton to Walter, 0 runs

1.1
.

Hutton to Walter, 0 runs

0.6
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

0.5
.

O'Neill to Elgar, appeal

0.4
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

0.3
.

O'Neill to Elgar, 0 runs

0.2
.

O'Neill to Elgar, appeal

0.1
.

O'Neill to Elgar, 0 runs