Squads Essex vs Nottinghamshire First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Elgar Dean
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Slater Ben
batsman
Westley Tom
all rounder
McCann Freddie
batsman
Allison Charles
batsman
Clarke Joe
wicket keeper
Critchley Matt
all rounder
Haynes Jack
batsman
Benkenstein Luc
batsman
James Lyndon
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Patterson-White Liam
bowler
Harmer Simon
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Snater Shane
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Porter Jamie
bowler
Hutton Brett
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Stone Olly
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Akhter Zaman
all rounder
Ali Mohammad
bowler
Cook Sam
bowler
Duckett Ben
wicket keeper
Cox Jordan
wicket keeper
Giles Thomas Oliver
bowler
Das Robin
batsman
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Holland Travis Patrick
batsman
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Howell Benny
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Lord Robert
no information yet
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Martindale Ben
batsman