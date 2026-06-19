Squads Essex vs Nottinghamshire First class County Championship 19.06.2026

First class

ESS
ESS

184

NOT
NOT

(38 ov.) 111/2

Playing

ESS
ESS
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Elgar Dean

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Slater Ben

batsman

Westley Tom

all rounder

Clarke Joe

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

James Lyndon

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

O'Neill Fergus

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

ESS
ESS
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Akhter Zaman

all rounder

Cook Sam

bowler

Duckett Ben

wicket keeper

Cox Jordan

wicket keeper

Das Robin

batsman

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Jones Mackenzie

all rounder

Howell Benny

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Lord Robert

no information yet