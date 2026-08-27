Highlights Glamorgan vs Hampshire First class County Championship 27.08.2026

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First class

GLA
GLA
HAM
HAM

(11 ov.) 35/1

10.6
4

van der Gugten to Albert, 4 runs

10.6
nb

van der Gugten to Orr, no ball + 1 run

10.5
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

10.4
1

Albert plays a defensive stroke for 1 run.

10.3
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

10.2
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

10.1
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

9.6
2

Mir Hamza to Orr, 2 runs

9.5
4

Mir Hamza to Orr, 4 runs

9.4
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

9.3
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

9.2
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

9.1
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

8.6
4

van der Gugten to Albert, 4 byes

8.5
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

8.4
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

8.3
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

8.2
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

8.1
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

7.6
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

7.5
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

7.4
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

7.4
1

no ball

7.3
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

7.2
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

7.1
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

6.6
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

6.5
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

6.4
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

6.3
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

6.2
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

6.1
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

5.6
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

5.5
2

Mir Hamza to Orr, 2 runs

5.4
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

5.3
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

5.2
1

Mir Hamza to Albert, 1 run

5.1
1

Mir Hamza to Orr, 1 run

4.6
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

4.5
4

van der Gugten to Albert, 4 runs

4.4
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

4.3
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

4.2
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

4.1
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

3.6
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

3.5
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

3.4
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

3.3
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

3.2
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

3.1
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

2.6
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

2.5
.

van der Gugten to Albert, 0 runs

2.4
W

van der Gugten to Gubbins, appeal, wicket (caught - Gubbins)

2.3
1

Orr plays a defensive stroke for a single run.

2.2
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

2.1
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

1.6
1

Mir Hamza to Orr, leg bye

1.5
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

1.4
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

1.3
.

Mir Hamza to Orr, 0 runs

1.2
1

Mir Hamza to Gubbins, 1 run

1.1
.

Mir Hamza to Gubbins, 0 runs

0.6
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

0.5
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

0.4
4

Back-to-back boundaries! Orr defends for four runs.

0.3
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

0.2
.

van der Gugten to Orr, 0 runs

0.1
2

van der Gugten to Orr, 2 runs