Highlights Glamorgan vs Hampshire First class County Championship 27.08.2026
van der Gugten to Albert, 4 runs
van der Gugten to Orr, no ball + 1 run
van der Gugten to Orr, 0 runs
Albert plays a defensive stroke for 1 run.
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 2 runs
Mir Hamza to Orr, 4 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
van der Gugten to Albert, 4 byes
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
no ball
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 2 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Albert, 1 run
Mir Hamza to Orr, 1 run
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 4 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Albert, 0 runs
van der Gugten to Gubbins, appeal, wicket (caught - Gubbins)
Orr plays a defensive stroke for a single run.
van der Gugten to Orr, 0 runs
van der Gugten to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, leg bye
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Orr, 0 runs
Mir Hamza to Gubbins, 1 run
Mir Hamza to Gubbins, 0 runs
van der Gugten to Orr, 0 runs
van der Gugten to Orr, 0 runs
Back-to-back boundaries! Orr defends for four runs.
van der Gugten to Orr, 0 runs
van der Gugten to Orr, 0 runs
van der Gugten to Orr, 2 runs