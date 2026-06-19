H2h Glamorgan vs Surrey First class County Championship 19.06.2026

First class

GLA
GLA

(80 ov.) 244/6

SUR
SUR
Glamorgan vs Surrey

List a, One-Day Cup

SURSurrey

147

GLAGlamorgan

308

T20, T20 Blast

SURSurrey

224

GLAGlamorgan

222

T20, T20 Blast

GLAGlamorgan

142

SURSurrey

149