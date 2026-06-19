Squads Glamorgan vs Surrey First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Root Billy
batsman
Burns Rory
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Sibley Dominic
batsman
Carlson Kiran
batsman
Curran Sam
all rounder
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Lawrence Dan
batsman
Ingram Colin
batsman
Pope Ollie
batsman
Dickson Sean
batsman
Patel Ryan
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Thomas Adam Roger George
no information yet
van der Gugten Tim
bowler
Atkinson Gus
bowler
Crane Mason
bowler
Clark Jordan
all rounder
Norton Tom
no information yet
Abbott Sean
bowler
Hadley Ryan
bowler
Chahar Rahul
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Byrom Eddie
batsman
Albert Ralphie
no information yet
Douthwaite Daniel
all rounder
Barnwell Nathan
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Blake Josh
batsman
Franco Romano
no information yet
Ealham Thomas Mark
all rounder
Gorvin Andrew William
all rounder
Fisher Matthew
bowler
Harris James
all rounder
Foakes Ben
wicket keeper
Hope-Bell
no information yet
French Alex
bowler
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Leonard Ned
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
McAndrew Nathan John
bowler
Majid Yousef
bowler
McIlroy Jamie
bowler
Smith Jamie
wicket keeper
Morris Ben
bowler
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Topley Reece
bowler
Smale William
wicket keeper
Zain ul Hasan
bowler