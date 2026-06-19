Squads Glamorgan vs Surrey First class County Championship 19.06.2026

First class

GLA
GLA

(80 ov.) 244/6

SUR
SUR

Playing

GLA
GLA
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Root Billy

batsman

Burns Rory

batsman

Curran Sam

all rounder

Pope Ollie

batsman

Patel Ryan

batsman

Cooke Chris

wicket keeper

Thomas Adam Roger George

no information yet

Clark Jordan

all rounder

Norton Tom

no information yet

Bench

GLA
GLA
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Albert Ralphie

no information yet

Blake Josh

batsman

Franco Romano

no information yet

Harris James

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Hope-Bell

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Leonard Ned

all rounder

Smith Jamie

wicket keeper

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Smale William

wicket keeper