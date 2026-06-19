Highlights Glamorgan vs Surrey First class County Championship 19.06.2026
Patel to Cooke, 1 run
Patel to Crane, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, appeal
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Patel to Cooke, 1 run
Patel to Crane, 1 run
Patel to Cooke, 1 run
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Patel to Cooke, 2 runs
0 runs
0 runs
Crane plays a defensive stroke for one run.
Patel to Crane, 0 runs
Patel to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 4 runs
Patel to Crane, 1 run
Patel to Cooke, 1 run
Patel to Cooke, 0 runs
Patel to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 2 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 4 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 4 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 2 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 4 runs
Lawrence to Cooke, 4 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Cooke plays a defensive stroke for a run.
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 2 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Cooke watches that one through to Pope without playing a shot, and the ball trickles away for 1 bye.
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Cooke plays a defensive stroke for a run.
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 2 runs
Lawrence to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Cooke plays a defensive stroke for a couple of runs.
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 2 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 1 run
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 1 run
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 0 runs
Atkinson to Cooke, 0 runs
Atkinson to Cooke, 0 runs
Atkinson to Cooke, 0 runs
Atkinson to Cooke, wide
Atkinson to Crane, 1 run
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Atkinson to Crane, 2 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Cooke, 1 run
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Atkinson to Cooke, 4 runs
Atkinson to Cooke, 0 runs
Atkinson to Crane, 1 run
Atkinson to Crane, 4 runs
Atkinson to Cooke, 1 run
Atkinson to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 1 run
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 1 run
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Cooke, 1 run
Lawrence to Cooke, 0 runs
Lawrence to Crane, 1 run
Lawrence to Crane, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, appeal
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Crane, 1 run
Abbott to Crane, 0 runs
Thomas to Cooke, 0 runs
Thomas to Crane, leg bye
Thomas to Crane, 0 runs
Thomas to Cooke, 1 run
Thomas to Cooke, 0 runs
Thomas to Cooke, 2 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Cooke, 1 run
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Thomas to Crane, 4 byes
Thomas to Crane, 0 runs
Thomas to Crane, 0 runs
Thomas to Crane, 0 runs
Thomas to Crane, 0 runs
Thomas to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Thomas to Crane, 0 runs
Thomas to Cooke, 1 run
Thomas to Cooke, 4 runs
Thomas to Cooke, 4 runs
Thomas to Cooke, 0 runs
Thomas to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 1 run
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Cooke, 1 run
Abbott to Crane, 1 run
Abbott to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs
Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs
Abbott to Crane, appeal
Abbott to Crane, 0 runs
Abbott to Crane, 2 runs
Abbott to Crane, 4 runs
Abbott to Cooke, 1 run
Abbott to Cooke, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Chahar, Rahul to Crane, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 0 runs
Abbott to Cooke, 4 runs
Abbott to Cooke, 2 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 4 runs
Atkinson to Crane, appeal
Atkinson to Cooke, leg bye
Atkinson to Cooke, 0 runs
Clark to Crane, 0 runs
Clark to Crane, 0 runs
Clark to Crane, 0 runs
Clark to Crane, 0 runs
Clark to Crane, 2 runs
Clark to Cooke, 1 run
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Crane, 0 runs
Atkinson to Cooke, 3 runs
Atkinson to Cooke, 0 runs
Cooke plays a defensive stroke for a pair of runs.
Clark to van der Gugten, wicket (lbw - van der Gugten)
Clark to van der Gugten, 0 runs
Clark to van der Gugten, 0 runs
Clark to Cooke, 1 run
Clark to Cooke, appeal
Clark to Cooke, 0 runs
Atkinson to van der Gugten, 0 runs
Atkinson to van der Gugten, 0 runs
Atkinson to van der Gugten, 0 runs
Atkinson to van der Gugten, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Clark to Cooke, 2 runs
Clark to Cooke, 0 runs
Clark to Cooke, 0 runs
appeal, wicket (caught - Dickson)
Clark to Dickson, 0 runs
Clark to Dickson, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Atkinson to Ingram, 0 runs
Clark to Dickson, 0 runs
Clark to Dickson, 0 runs
Clark to Ingram, 1 run
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 4 runs
Abbott to Ingram, 1 run
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 4 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Abbott to Dickson, 1 run
Abbott to Ingram, 1 run
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs
Chahar, Rahul to Dickson, 4 runs
Abbott to Ingram, 4 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Dickson, 1 run
Abbott to Dickson, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 4 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 4 leg byes
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 4 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Clark to Ingram, 0 runs
Atkinson to Dickson, 4 byes
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Dickson, 0 runs
Atkinson to Kellaway, appeal, wicket (bowled - Kellaway)
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Ingram, 0 runs
Abbott to Kellaway, 1 run
Abbott to Kellaway, 0 runs
appeal, wicket (caught - Carlson)
Atkinson to Carlson, 0 runs
Atkinson to Carlson, 0 runs
Atkinson to Carlson, 0 runs
Atkinson to Carlson, 0 runs
Atkinson to Carlson, 0 runs
Abbott to Kellaway, 0 runs
Abbott to Kellaway, 0 runs
Abbott to Kellaway, 0 runs
Abbott to Kellaway, 4 runs
Abbott to Kellaway, 0 runs
Abbott to AM Tribe, appeal, wicket (bowled - AM Tribe)
Atkinson to Carlson, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 1 run
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to Carlson, 1 run
Atkinson to Carlson, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 4 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Clark to Carlson, 0 runs
Clark to Carlson, 0 runs
Clark to AM Tribe, 1 run
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, appeal
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 2 no balls + 3 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 1 run
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Carlson, 4 byes
Abbott to Carlson, 0 runs
appeal, wicket (caught - Root)
Abbott to Root, 0 runs
Abbott to Root, 0 runs
Abbott to Root, 0 runs
Clark to AM Tribe, 2 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to Root, 1 run
Clark to Root, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 1 run
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Clark to AM Tribe, 1 run
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to Root, 4 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 1 run, appeal
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Clark to AM Tribe, 1 run
Clark to AM Tribe, 0 runs
Clark to Root, 1 run
Clark to Root, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to AM Tribe, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Clark to Root, 0 runs
Clark to AM Tribe, 1 run
Clark to AM Tribe, 4 runs
Clark to AM Tribe, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs
Atkinson to Root, 0 runs