Highlights Glamorgan vs Surrey First class County Championship 19.06.2026

First class

GLA
GLA

(80 ov.) 244/6

SUR
SUR
79.6
1

Patel to Cooke, 1 run

79.5
1

Patel to Crane, 1 run

79.4
.

Patel to Crane, 0 runs

79.3
.

Patel to Crane, 0 runs

79.2
.

Patel to Crane, 0 runs

79.1
.

Patel to Crane, 0 runs

78.6
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

78.5
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

78.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

78.3
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

78.2
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

78.1
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

77.6
.

Patel to Crane, 0 runs

77.5
.

Patel to Crane, 0 runs

77.4
.

Patel to Crane, 0 runs

77.3
.

Patel to Crane, 0 runs

77.2
.

Patel to Crane, 0 runs

77.1
.

Patel to Crane, appeal

76.6
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

76.5
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

76.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

76.3
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

76.2
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

76.1
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

75.6
1

Patel to Cooke, 1 run

75.5
1

Patel to Crane, 1 run

75.4
1

Patel to Cooke, 1 run

75.3
.

Patel to Cooke, 0 runs

75.2
.

Patel to Cooke, 0 runs

75.1
.

Patel to Cooke, 0 runs

74.6
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

74.5
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

74.4
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

74.3
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

74.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

74.1
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

73.6
2

Patel to Cooke, 2 runs

73.5
.

0 runs

73.4
.

0 runs

73.3
1

Crane plays a defensive stroke for one run.

73.2
.

Patel to Crane, 0 runs

73.1
.

Patel to Crane, 0 runs

72.6
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

72.5
4

Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs

72.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

72.3
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

72.2
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

72.1
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

71.6
.

Patel to Cooke, 0 runs

71.5
4

Patel to Cooke, 4 runs

71.4
1

Patel to Crane, 1 run

71.3
1

Patel to Cooke, 1 run

71.2
.

Patel to Cooke, 0 runs

71.1
.

Patel to Cooke, 0 runs

70.6
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

70.5
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

70.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

70.3
2

Chahar, Rahul to Cooke, 2 runs

70.2
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

70.1
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

69.6
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

69.5
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

69.4
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

69.3
1

Lawrence to Crane, 1 run

69.2
.

Lawrence to Crane, 0 runs

69.1
4

Lawrence to Crane, 4 runs

68.6
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

68.5
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

68.4
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

68.3
4

Chahar, Rahul to Crane, 4 runs

68.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

68.1
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

67.6
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

67.5
1

Lawrence to Crane, 1 run

67.4
2

Lawrence to Crane, 2 runs

67.3
.

Lawrence to Crane, 0 runs

67.2
.

Lawrence to Crane, 0 runs

67.1
.

Lawrence to Crane, 0 runs

66.6
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

66.5
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

66.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

66.3
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

66.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

66.1
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

65.6
1

Lawrence to Cooke, 1 run

65.5
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

65.4
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

65.3
4

Lawrence to Cooke, 4 runs

65.2
4

Lawrence to Cooke, 4 runs

65.1
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

64.6
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

64.5
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

64.4
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

64.3
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

64.2
1

Cooke plays a defensive stroke for a run.

64.1
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

63.6
.

Lawrence to Crane, 0 runs

63.5
.

Lawrence to Crane, 0 runs

63.4
2

Lawrence to Crane, 2 runs

63.3
.

Lawrence to Crane, 0 runs

63.2
1

Lawrence to Cooke, 1 run

63.1
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

62.6
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

62.5
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

62.4
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

62.3
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

62.2
1b

Cooke watches that one through to Pope without playing a shot, and the ball trickles away for 1 bye.

62.1
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

61.6
.

Lawrence to Crane, 0 runs

61.5
.

Lawrence to Crane, 0 runs

61.4
1

Cooke plays a defensive stroke for a run.

61.3
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

61.2
2

Lawrence to Cooke, 2 runs

61.1
1

Lawrence to Crane, 1 run

60.6
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

60.5
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

60.4
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

60.3
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

60.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

60.1
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

59.6
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

59.5
2

Cooke plays a defensive stroke for a couple of runs.

59.4
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

59.3
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

59.2
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

59.1
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

58.6
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

58.5
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

58.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

58.3
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

58.2
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

58.1
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

57.6
1

Lawrence to Crane, 1 run

57.5
2

Lawrence to Crane, 2 runs

57.4
.

Lawrence to Crane, 0 runs

57.3
.

Lawrence to Crane, 0 runs

57.2
.

Lawrence to Crane, 0 runs

57.1
1

Lawrence to Cooke, 1 run

56.6
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

56.5
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

56.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

56.3
1

Chahar, Rahul to Crane, 1 run

56.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

56.1
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

55.6
.

Lawrence to Crane, 0 runs

55.5
1

Lawrence to Cooke, 1 run

55.4
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

55.3
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

55.2
1

Lawrence to Crane, 1 run

55.1
.

Lawrence to Crane, 0 runs

54.6
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

54.5
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

54.4
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

54.4
1

Atkinson to Cooke, wide

54.3
1

Atkinson to Crane, 1 run

54.2
.

Atkinson to Crane, 0 runs

54.1
1

Atkinson to Cooke, 1 run

53.6
1

Lawrence to Cooke, 1 run

53.5
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

53.4
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

53.3
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

53.2
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

53.1
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

52.6
2

Atkinson to Crane, 2 runs

52.5
.

Atkinson to Crane, 0 runs

52.4
.

Atkinson to Crane, 0 runs

52.3
.

Atkinson to Crane, 0 runs

52.2
.

Atkinson to Crane, 0 runs

52.1
1

Atkinson to Cooke, 1 run

51.6
.

Lawrence to Crane, 0 runs

51.5
.

Lawrence to Crane, 0 runs

51.4
.

Lawrence to Crane, 0 runs

51.3
.

Lawrence to Crane, 0 runs

51.2
.

Lawrence to Crane, 0 runs

51.1
.

Lawrence to Crane, 0 runs

50.6
4

Atkinson to Cooke, 4 runs

50.5
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

50.4
1

Atkinson to Crane, 1 run

50.3
4

Atkinson to Crane, 4 runs

50.2
1

Atkinson to Cooke, 1 run

50.1
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

49.6
.

Lawrence to Crane, 0 runs

49.5
1

Lawrence to Cooke, 1 run

49.4
1

Lawrence to Crane, 1 run

49.3
.

Lawrence to Crane, 0 runs

49.2
.

Lawrence to Crane, 0 runs

49.1
1

Lawrence to Cooke, 1 run

48.6
.

Abbott to Crane, 0 runs

48.5
.

Abbott to Crane, 0 runs

48.4
.

Abbott to Crane, 0 runs

48.3
.

Abbott to Crane, 0 runs

48.2
.

Abbott to Crane, 0 runs

48.1
.

Abbott to Crane, 0 runs

47.6
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

47.5
1

Lawrence to Crane, 1 run

47.4
1

Lawrence to Cooke, 1 run

47.3
.

Lawrence to Cooke, 0 runs

47.2
1

Lawrence to Crane, 1 run

47.1
.

Lawrence to Crane, 0 runs

46.6
.

Abbott to Cooke, 0 runs

46.5
.

Abbott to Cooke, appeal

46.4
.

Abbott to Cooke, 0 runs

46.3
.

Abbott to Cooke, 0 runs

46.2
1

Abbott to Crane, 1 run

46.1
.

Abbott to Crane, 0 runs

45.6
.

Thomas to Cooke, 0 runs

45.5
1

Thomas to Crane, leg bye

45.4
.

Thomas to Crane, 0 runs

45.3
1

Thomas to Cooke, 1 run

45.2
.

Thomas to Cooke, 0 runs

45.1
2

Thomas to Cooke, 2 runs

44.6
.

Abbott to Crane, 0 runs

44.5
.

Abbott to Crane, 0 runs

44.4
1

Abbott to Cooke, 1 run

44.3
.

Abbott to Cooke, 0 runs

44.2
.

Abbott to Cooke, 0 runs

44.1
.

Abbott to Cooke, 0 runs

43.6
4

Thomas to Crane, 4 byes

43.5
.

Thomas to Crane, 0 runs

43.4
.

Thomas to Crane, 0 runs

43.3
.

Thomas to Crane, 0 runs

43.2
.

Thomas to Crane, 0 runs

43.1
.

Thomas to Crane, 0 runs

42.6
4

Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs

42.5
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

42.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

42.3
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

42.2
4

Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs

42.1
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

41.6
.

Thomas to Crane, 0 runs

41.5
1

Thomas to Cooke, 1 run

41.4
4

Thomas to Cooke, 4 runs

41.3
4

Thomas to Cooke, 4 runs

41.2
.

Thomas to Cooke, 0 runs

41.1
.

Thomas to Cooke, 0 runs

40.6
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

40.5
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

40.4
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

40.3
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

40.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

40.1
1

Chahar, Rahul to Cooke, 1 run

39.6
.

Abbott to Crane, 0 runs

39.5
.

Abbott to Crane, 0 runs

39.4
.

Abbott to Crane, 0 runs

39.3
1

Abbott to Cooke, 1 run

39.2
1

Abbott to Crane, 1 run

39.1
.

Abbott to Crane, 0 runs

38.6
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

38.5
4

Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs

38.4
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

38.3
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

38.2
4

Chahar, Rahul to Cooke, 4 runs

38.1
.

Chahar, Rahul to Cooke, 0 runs

37.6
.

Abbott to Crane, appeal

37.5
.

Abbott to Crane, 0 runs

37.4
2

Abbott to Crane, 2 runs

37.3
4

Abbott to Crane, 4 runs

37.2
1

Abbott to Cooke, 1 run

37.1
.

Abbott to Cooke, 0 runs

36.6
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

36.5
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

36.4
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

36.3
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

36.2
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

36.1
.

Chahar, Rahul to Crane, 0 runs

35.6
.

Abbott to Cooke, 0 runs

35.5
.

Abbott to Cooke, 0 runs

35.4
.

Abbott to Cooke, 0 runs

35.3
.

Abbott to Cooke, 0 runs

35.2
4

Abbott to Cooke, 4 runs

35.1
2

Abbott to Cooke, 2 runs

34.6
.

Atkinson to Crane, 0 runs

34.5
.

Atkinson to Crane, 0 runs

34.4
4

Atkinson to Crane, 4 runs

34.3
.

Atkinson to Crane, appeal

34.2
1

Atkinson to Cooke, leg bye

34.1
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

33.6
.

Clark to Crane, 0 runs

33.5
.

Clark to Crane, 0 runs

33.4
.

Clark to Crane, 0 runs

33.3
.

Clark to Crane, 0 runs

33.2
2

Clark to Crane, 2 runs

33.1
1

Clark to Cooke, 1 run

32.6
.

Atkinson to Crane, 0 runs

32.5
.

Atkinson to Crane, 0 runs

32.4
.

Atkinson to Crane, 0 runs

32.3
3

Atkinson to Cooke, 3 runs

32.2
.

Atkinson to Cooke, 0 runs

32.1
2

Cooke plays a defensive stroke for a pair of runs.

31.6
W

Clark to van der Gugten, wicket (lbw - van der Gugten)

31.5
.

Clark to van der Gugten, 0 runs

31.4
.

Clark to van der Gugten, 0 runs

31.3
1

Clark to Cooke, 1 run

31.2
.

Clark to Cooke, appeal

31.1
.

Clark to Cooke, 0 runs

30.6
.

Atkinson to van der Gugten, 0 runs

30.5
.

Atkinson to van der Gugten, 0 runs

30.4
.

Atkinson to van der Gugten, 0 runs

30.3
.

Atkinson to van der Gugten, 0 runs

30.2
W

Atkinson to Ingram, 0 runs

30.1
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

29.6
2

Clark to Cooke, 2 runs

29.5
.

Clark to Cooke, 0 runs

29.4
.

Clark to Cooke, 0 runs

29.3
W

appeal, wicket (caught - Dickson)

29.2
.

Clark to Dickson, 0 runs

29.1
.

Clark to Dickson, 0 runs

28.6
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

28.5
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

28.4
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

28.3
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

28.2
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

28.1
.

Atkinson to Ingram, 0 runs

27.6
.

Clark to Dickson, 0 runs

27.5
.

Clark to Dickson, 0 runs

27.3
1

Clark to Ingram, 1 run

27.2
.

Clark to Ingram, 0 runs

27.1
4

Clark to Ingram, 4 runs

26.6
1

Abbott to Ingram, 1 run

26.5
.

Abbott to Ingram, 0 runs

26.4
.

Abbott to Ingram, 0 runs

26.3
.

Abbott to Ingram, 0 runs

26.2
4

Abbott to Ingram, 4 runs

26.1
.

Abbott to Ingram, 0 runs

25.6
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

25.5
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

25.4
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

25.3
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

25.2
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

25.1
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

24.6
1

Abbott to Dickson, 1 run

24.5
1

Abbott to Ingram, 1 run

24.4
.

Abbott to Ingram, 0 runs

24.3
.

Abbott to Ingram, 0 runs

24.2
.

Abbott to Ingram, 0 runs

24.1
.

Abbott to Ingram, 0 runs

23.6
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

23.5
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

23.4
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

23.3
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

23.2
.

Chahar, Rahul to Dickson, 0 runs

23.1
4

Chahar, Rahul to Dickson, 4 runs

22.6
4

Abbott to Ingram, 4 runs

22.5
.

Abbott to Ingram, 0 runs

22.4
.

Abbott to Ingram, 0 runs

22.3
.

Abbott to Ingram, 0 runs

22.2
1

Abbott to Dickson, 1 run

22.1
.

Abbott to Dickson, 0 runs

21.6
.

Clark to Ingram, 0 runs

21.5
4

Clark to Ingram, 4 runs

21.4
.

Clark to Ingram, 0 runs

21.3
.

Clark to Ingram, 0 runs

21.2
.

Clark to Ingram, 0 runs

21.1
.

Clark to Ingram, 0 runs

20.6
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

20.5
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

20.4
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

20.3
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

20.2
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

20.1
4

Atkinson to Dickson, 4 leg byes

19.6
.

Clark to Ingram, 0 runs

19.5
4

Clark to Ingram, 4 runs

19.4
.

Clark to Ingram, 0 runs

19.3
.

Clark to Ingram, 0 runs

19.2
.

Clark to Ingram, 0 runs

19.1
.

Clark to Ingram, 0 runs

18.6
4

Atkinson to Dickson, 4 byes

18.5
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

18.4
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

18.3
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

18.2
.

Atkinson to Dickson, 0 runs

18.1
W

Atkinson to Kellaway, appeal, wicket (bowled - Kellaway)

17.6
.

Abbott to Ingram, 0 runs

17.5
.

Abbott to Ingram, 0 runs

17.4
.

Abbott to Ingram, 0 runs

17.3
.

Abbott to Ingram, 0 runs

17.2
1

Abbott to Kellaway, 1 run

17.1
.

Abbott to Kellaway, 0 runs

16.6
W

appeal, wicket (caught - Carlson)

16.5
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

16.4
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

16.3
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

16.2
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

16.1
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

15.6
.

Abbott to Kellaway, 0 runs

15.5
.

Abbott to Kellaway, 0 runs

15.4
.

Abbott to Kellaway, 0 runs

15.3
4

Abbott to Kellaway, 4 runs

15.2
.

Abbott to Kellaway, 0 runs

15.1
W

Abbott to AM Tribe, appeal, wicket (bowled - AM Tribe)

14.6
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

14.5
1

Atkinson to AM Tribe, 1 run

14.4
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

14.3
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

14.2
1

Atkinson to Carlson, 1 run

14.1
.

Atkinson to Carlson, 0 runs

13.6
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

13.5
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

13.4
4

Abbott to AM Tribe, 4 runs

13.3
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

13.2
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

13.1
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

12.6
.

Clark to Carlson, 0 runs

12.5
.

Clark to Carlson, 0 runs

12.4
1

Clark to AM Tribe, 1 run

12.3
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

12.2
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

12.1
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

11.6
.

Abbott to Carlson, 0 runs

11.5
.

Abbott to Carlson, appeal

11.4
.

Abbott to Carlson, 0 runs

11.3
.

Abbott to Carlson, 0 runs

11.3
5

Abbott to AM Tribe, 2 no balls + 3 runs

11.2
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

11.1
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

10.6
1

Clark to AM Tribe, 1 run

10.5
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

10.4
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

10.3
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

10.2
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

10.1
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

9.6
4

Abbott to Carlson, 4 byes

9.5
.

Abbott to Carlson, 0 runs

9.4
W

appeal, wicket (caught - Root)

9.3
.

Abbott to Root, 0 runs

9.2
.

Abbott to Root, 0 runs

9.1
.

Abbott to Root, 0 runs

8.6
2

Clark to AM Tribe, 2 runs

8.5
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

8.4
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

8.3
1

Clark to Root, 1 run

8.2
.

Clark to Root, 0 runs

8.1
.

Clark to Root, 0 runs

7.6
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

7.5
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

7.4
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

7.3
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

7.2
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

7.1
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

6.6
.

Atkinson to Root, 0 runs

6.5
.

Atkinson to Root, 0 runs

6.4
1

Atkinson to AM Tribe, 1 run

6.3
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

6.2
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

6.1
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

5.6
.

Clark to Root, 0 runs

5.5
.

Clark to Root, 0 runs

5.4
1

Clark to AM Tribe, 1 run

5.3
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

5.2
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

5.1
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

4.6
4

Atkinson to Root, 4 runs

4.5
.

Atkinson to Root, 0 runs

4.4
.

Atkinson to Root, 0 runs

4.3
1

Atkinson to AM Tribe, 1 run, appeal

4.2
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

4.1
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

3.6
1

Clark to AM Tribe, 1 run

3.5
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

3.4
1

Clark to Root, 1 run

3.3
.

Clark to Root, 0 runs

3.2
.

Clark to Root, 0 runs

3.1
.

Clark to Root, 0 runs

2.6
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

2.5
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

2.4
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

2.3
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

2.2
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

2.1
.

Atkinson to AM Tribe, 0 runs

1.6
.

Clark to Root, 0 runs

1.5
.

Clark to Root, 0 runs

1.4
.

Clark to Root, 0 runs

1.3
1

Clark to AM Tribe, 1 run

1.2
4

Clark to AM Tribe, 4 runs

1.1
.

Clark to AM Tribe, 0 runs

0.6
.

Atkinson to Root, 0 runs

0.5
.

Atkinson to Root, 0 runs

0.4
.

Atkinson to Root, 0 runs

0.3
.

Atkinson to Root, 0 runs

0.2
.

Atkinson to Root, 0 runs

0.1
.

Atkinson to Root, 0 runs