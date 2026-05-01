H2h Hampshire vs Glamorgan First class County Championship 01.05.2026

First class

HAM
HAM
GLA
GLA

(96 ov.) 353/1

Hampshire vs Glamorgan

List a, One-Day Cup

GLAGlamorgan

252

HAMHampshire

324

T20, T20 Blast

HAMHampshire

208

GLAGlamorgan

113