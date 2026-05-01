Highlights Hampshire vs Glamorgan First class County Championship 01.05.2026

First class

HAM
HAM
GLA
GLA

(96 ov.) 353/1

95.6
.

Organ to Carlson, 0 runs

95.5
.

Organ to Carlson, 0 runs

95.4
.

Organ to Carlson, 0 runs

95.3
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

95.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

95.1
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

94.6
1

Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run

94.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

94.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

94.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

94.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

94.1
1

Baker to Carlson, 1 run

93.6
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

93.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

93.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

93.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

93.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

93.1
4

Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs

92.6
1

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

92.6
1

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

92.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

92.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

92.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

92.2
1

Baker to Carlson, 1 run

92.1
.

Baker to Carlson, 0 runs

91.6
1

SW Currie to Carlson, 1 run

91.5
4

SW Currie to Carlson, 4 runs

91.4
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

91.3
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

91.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

91.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

90.6
.

Baker to Carlson, 0 runs

90.5
.

Baker to Carlson, 0 runs

90.4
1

Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run

90.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

90.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

90.1
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

89.6
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

89.3
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

89.2
1

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run

89.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

88.6
.

Baker to Carlson, 0 runs

88.5
.

Baker to Carlson, 0 runs

88.4
1

Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run

88.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

88.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

88.1
1

Baker to Carlson, 1 run

87.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

87.5
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

87.4
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

87.3
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

87.2
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

87.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

86.6
2

Abbott to Carlson, 2 runs

86.5
2

Abbott to Carlson, 2 runs

86.4
.

Abbott to Carlson, 0 runs

86.3
.

Abbott to Carlson, 0 runs

86.2
.

Abbott to Carlson, 0 runs

86.1
.

Abbott to Carlson, 0 runs

85.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

85.5
1

Yusuf to Carlson, 1 run

85.4
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

85.3
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

85.2
1

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run

85.1
1

Yusuf to Carlson, 1 run

84.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

84.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

84.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

84.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

84.2
4

Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs

84.1
1

Abbott to Carlson, 1 run

83.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

83.5
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

83.4
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

83.3
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

83.2
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

83.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

82.6
.

Abbott to Carlson, 0 runs

82.5
.

Abbott to Carlson, 0 runs

82.4
.

Abbott to Carlson, 0 runs

82.3
.

Abbott to Carlson, 0 runs

82.2
.

Abbott to Carlson, 0 runs

82.1
.

Abbott to Carlson, 0 runs

81.6
1

Yusuf to Carlson, 1 run

81.5
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

81.4
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

81.3
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

81.2
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

81.1
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

80.6
1

Abbott to Carlson, 1 run

80.5
.

Abbott to Carlson, 0 runs

80.4
.

Abbott to Carlson, 0 runs

80.3
.

Abbott to Carlson, 0 runs

80.2
.

Abbott to Carlson, 0 runs

80.1
1

Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run

79.6
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

79.5
6

Organ to Zain-ul-Hassan, 6 runs

79.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

79.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

79.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

79.1
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

78.6
1

Prest to Zain-ul-Hassan, 1 run

78.5
.

Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs

78.4
.

Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs

78.3
.

Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs

78.2
.

Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs

78.1
1

Prest to Carlson, 1 run

77.6
4

Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs

77.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

77.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

77.3
1

Organ to Carlson, 1 run

77.2
.

Organ to Carlson, 0 runs

77.1
2

Organ to Carlson, 2 runs

76.6
1

Prest to Carlson, 1 run

76.5
1

Prest to Zain-ul-Hassan, 1 run

76.4
1

Prest to Carlson, 1 run

76.3
.

Prest to Carlson, 0 runs

76.2
1

Prest to Zain-ul-Hassan, 1 run

76.1
.

Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs

75.6
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

75.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

75.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

75.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

75.2
1

Organ to Carlson, 1 run

75.1
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

74.6
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

74.5
1

SW Currie to Carlson, 1 run

74.4
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

74.3
.

SW Currie to Carlson, appeal

74.2
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

74.1
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

73.6
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

73.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

73.4
1

Organ to Carlson, 1 run

73.3
.

Organ to Carlson, 0 runs

73.2
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

73.1
1

Organ to Carlson, 1 run

72.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

72.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

72.4
1

SW Currie to Carlson, 1 run

72.3
6

SW Currie to Carlson, 6 runs

72.2
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

72.1
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

71.6
3

Organ to Carlson, 3 runs

71.5
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

71.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

71.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

71.2
1

Organ to Carlson, 1 run

71.1
.

Organ to Carlson, 0 runs

70.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

70.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

70.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

70.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

70.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

70.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

69.6
.

Organ to Carlson, 0 runs

69.5
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

69.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

69.3
1

Organ to Carlson, 1 run

69.2
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

69.1
1

Organ to Carlson, 1 run

68.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

68.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

68.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

68.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

68.2
1

Abbott to Carlson, 1 run

68.1
.

Abbott to Carlson, 0 runs

67.6
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

67.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

67.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

67.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

67.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

67.1
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

66.6
.

Abbott to Carlson, 0 runs

66.5
.

Abbott to Carlson, appeal

66.4
4

Abbott to Carlson, 4 runs

66.3
1

Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run

66.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

66.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

65.6
.

Organ to Carlson, 0 runs

65.5
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

65.4
4

Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs

65.3
1

Organ to Carlson, 1 run

65.2
.

Organ to Carlson, 0 runs

65.1
.

Organ to Carlson, 0 runs

64.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

64.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

64.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

64.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

64.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

64.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

63.6
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

63.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

63.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

63.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

63.2
1

Organ to Carlson, 1 run

63.1
.

Organ to Carlson, 0 runs

62.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

62.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

62.4
1

Baker to Carlson, 1 run

62.3
.

Baker to Carlson, 0 runs

62.2
.

Baker to Carlson, 0 runs

62.1
4

Baker to Carlson, 4 runs

61.6
1

Organ to Carlson, 1 run

61.5
.

Organ to Carlson, 0 runs

61.4
.

Organ to Carlson, 0 runs

61.3
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

61.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

61.1
1

Organ to Carlson, 1 run

60.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

60.5
1

Baker to Carlson, 1 run

60.4
.

Baker to Carlson, 0 runs

60.3
4

Baker to Carlson, 4 runs

60.2
6

Baker to Carlson, 6 runs

60.1
4

Baker to Carlson, 4 runs

59.6
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

59.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

59.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

59.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

59.2
1

Organ to Carlson, 1 run

59.1
.

Organ to Carlson, 0 runs

58.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

58.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

58.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

58.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

58.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

58.1
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

57.6
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

57.5
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

57.4
2

SW Currie to Carlson, 2 leg byes

57.3
4

SW Currie to Carlson, 4 runs

57.2
4

SW Currie to Carlson, 4 runs

57.1
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

56.6
1

Baker to Carlson, 1 run

56.5
.

Baker to Carlson, 0 runs

56.4
.

Baker to Carlson, 0 runs

56.3
.

Baker to Carlson, 0 runs

56.2
.

Baker to Carlson, 0 runs

55.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

55.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

55.4
1

SW Currie to Carlson, 1 run

55.3
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

55.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

55.2
3

SW Currie to Carlson, 1 run

55.1
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

54.6
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

54.5
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

54.4
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

54.3
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

54.2
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

54.1
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

53.6
2

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 2 runs

53.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

53.4
1

SW Currie to Carlson, 1 run

53.3
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

53.2
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

53.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

52.6
4

Yusuf to Carlson, 4 runs

52.5
1

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run

52.4
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

52.3
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

52.2
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

52.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

51.6
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

51.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

51.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

51.3
4

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 4 runs

51.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

51.1
2

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 2 runs

50.6
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

50.5
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

50.4
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

50.3
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

50.3
5

Yusuf to Carlson, 5 wides

50.2
1

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run

50.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

50.1
2

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 2 no balls

49.6
4

Organ to Carlson, 4 runs

49.5
.

Organ to Carlson, 0 runs

49.4
4

Organ to Carlson, 4 runs

49.3
2

Organ to Carlson, 2 runs

49.2
.

Organ to Carlson, 0 runs

49.1
.

Organ to Carlson, appeal

48.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

48.5
1

Yusuf to Carlson, 1 run

48.4
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

48.3
.

Yusuf to Carlson, 0 runs

48.2
4

Yusuf to Carlson, 4 runs

48.1
2

Yusuf to Carlson, 2 runs

47.6
4

Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs

47.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

47.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

47.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

47.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

47.1
1

Organ to Carlson, 1 run

46.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

46.5
2

Abbott to Zain-ul-Hassan, 2 runs

46.4
4

Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs

46.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

46.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

46.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

45.6
4

Organ to Carlson, 4 runs

45.5
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

45.4
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

45.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

45.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

45.1
1

Organ to Carlson, 1 run

44.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

44.5
4

Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs

44.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

44.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

44.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

44.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

43.6
4

Organ to Carlson, 4 runs

43.5
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

43.1
1

Organ to Carlson, leg bye

42.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

42.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

42.4
1

Abbott to Carlson, 1 run

42.3
.

Abbott to Carlson, 0 runs

42.2
4

Abbott to Carlson, 4 runs

42.1
.

Abbott to Carlson, 0 runs

41.6
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

41.5
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

41.4
1

Organ to Carlson, 1 run

41.3
4

Organ to Carlson, 4 runs

41.2
4

Organ to Carlson, 4 runs

41.1
.

Organ to Carlson, 0 runs

40.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

40.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

40.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

40.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

40.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

40.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

39.6
.

Organ to Carlson, 0 runs

39.5
.

Organ to Carlson, 0 runs

39.4
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

39.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

39.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

39.1
1

Organ to Carlson, 1 run

38.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

38.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

38.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

38.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

38.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

37.6
.

Organ to Carlson, 0 runs

37.5
.

Organ to Carlson, 0 runs

37.4
1

Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run

37.3
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

37.2
.

Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs

37.1
1

Organ to Carlson, 1 run

36.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

36.5
4

Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs

36.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

36.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

36.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

36.1
4

Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs

35.6
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

35.5
4

SW Currie to Carlson, 4 runs

35.4
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

35.3
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

35.2
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

35.1
4

SW Currie to Carlson, 4 runs

34.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

34.5
4

Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs

34.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

34.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

34.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

34.1
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

33.6
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

33.5
6

SW Currie to Carlson, 6 runs

33.4
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

33.3
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

33.2
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

33.1
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

32.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, appeal

32.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

32.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

32.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

32.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

32.1
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

31.6
4

SW Currie to Carlson, 4 runs

31.5
3

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 3 runs

31.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

31.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

31.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

31.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

30.6
.

Baker to Carlson, 0 runs

30.6
1

Baker to Carlson, 0 runs

30.5
.

Baker to Carlson, 0 runs

30.4
.

Baker to Carlson, appeal

30.3
2

Baker to Carlson, 2 runs

30.2
.

Baker to Carlson, 0 runs

30.1
.

Baker to Carlson, 0 runs

29.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

29.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

29.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

29.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

29.2
4

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 4 runs

29.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

28.6
.

Baker to Carlson, 0 runs

28.5
.

Baker to Carlson, 0 runs

28.4
.

Baker to Carlson, 0 runs

28.3
4

Baker to Carlson, 4 runs

28.2
.

Baker to Carlson, 0 runs

28.1
.

Baker to Carlson, 0 runs

27.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

27.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

27.4
2

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 2 runs

27.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

27.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, appeal

27.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

26.6
.

Abbott to Carlson, 0 runs

26.5
.

Abbott to Carlson, 0 runs

26.4
.

Abbott to Carlson, 0 runs

26.1
1

Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run

25.6
.

SW Currie to Carlson, 0 runs

25.5
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

25.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

25.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

25.2
1

SW Currie to Carlson, 1 run

25.1
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

24.6
.

Abbott to Carlson, 0 runs

24.5
2

Abbott to Carlson, 2 runs

24.4
.

Abbott to Carlson, 0 runs

24.3
.

Abbott to Carlson, 0 runs

24.2
W

Abbott to AM Tribe, appeal, wicket (caught - AM Tribe)

24.1
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

23.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

23.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

23.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

23.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

23.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

23.1
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

23.1
2

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

22.6
4

Abbott to AM Tribe, 4 runs

22.5
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

22.4
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

22.3
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

22.2
4

Abbott to AM Tribe, 4 runs

22.1
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

21.6
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

21.5
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

21.4
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

21.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

21.2
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

21.1
1

SW Currie to AM Tribe, 1 run

20.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

20.5
4

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 4 runs

20.4
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

20.3
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

20.2
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

20.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

19.6
.

SW Currie to AM Tribe, 0 runs

19.5
.

SW Currie to AM Tribe, 0 runs

19.4
1

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run

19.3
.

SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs

19.2
1

SW Currie to AM Tribe, 1 run

19.1
.

SW Currie to AM Tribe, 0 runs

18.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

18.5
1

Yusuf to AM Tribe, 1 run

18.4
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

18.3
4

Yusuf to AM Tribe, 4 runs

18.2
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

18.1
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

17.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

17.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

17.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

17.3
4

Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs

17.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

17.1
1

Baker to AM Tribe, 1 run

16.6
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.5
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.4
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.3
4

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 4 runs

16.2
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

16.1
2

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 2 no balls

15.6
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

15.5
1

Baker to Zain-ul-Hassan, leg bye

15.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

15.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

15.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

15.1
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

14.6
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

14.5
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

14.4
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

14.3
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

14.2
1

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run

14.1
.

Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs

13.6
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

13.5
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

13.4
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

13.3
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

13.2
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

13.1
1

Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run

12.6
2

Yusuf to AM Tribe, 2 runs

12.5
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

12.4
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

12.3
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

12.2
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

12.1
4

Yusuf to AM Tribe, 4 runs

11.6
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.5
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.4
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.3
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.2
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

11.1
.

Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.6
1

Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run

10.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.3
2

Abbott to Zain-ul-Hassan, 2 runs

10.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

10.1
4

Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs

9.6
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

9.5
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

9.4
4

Baker to AM Tribe, 4 runs

9.3
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

9.2
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

9.1
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

8.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

8.5
1

Abbott to AM Tribe, 1 run

8.4
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

8.3
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

8.2
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

8.1
4

Abbott to AM Tribe, 4 runs

7.6
1

Baker to AM Tribe, 1 run

7.5
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

7.4
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

7.3
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

7.2
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

7.1
.

Baker to AM Tribe, 0 runs

6.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

6.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

6.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, appeal

6.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

6.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

6.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

5.6
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

5.5
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

5.4
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

5.3
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

5.2
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

5.1
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

4.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

4.2
4

Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs

4.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

3.6
4

Yusuf to AM Tribe, 4 runs

3.4
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

3.3
4

Yusuf to AM Tribe, 4 runs

3.2
.

Yusuf to AM Tribe, appeal

3.1
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

2.6
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.5
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.4
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.3
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

2.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, leg bye

2.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

1.6
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

1.5
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

1.4
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

1.3
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

1.2
.

Yusuf to AM Tribe, 0 runs

1.1
4

Yusuf to AM Tribe, 4 runs

0.6
1

Abbott to AM Tribe, 1 run

0.5
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

0.4
.

Abbott to AM Tribe, 0 runs

0.3
3

Abbott to Zain-ul-Hassan, 3 runs

0.2
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs

0.1
.

Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs