Highlights Hampshire vs Glamorgan First class County Championship 01.05.2026
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 1 run
Baker to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Carlson, 4 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Carlson, 2 runs
Abbott to Carlson, 2 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Carlson, 1 run
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to Carlson, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Abbott to Carlson, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 1 run
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 1 run
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 6 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Prest to Zain-ul-Hassan, 1 run
Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Prest to Carlson, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 2 runs
Prest to Carlson, 1 run
Prest to Zain-ul-Hassan, 1 run
Prest to Carlson, 1 run
Prest to Carlson, 0 runs
Prest to Zain-ul-Hassan, 1 run
Prest to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, appeal
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Carlson, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Carlson, 6 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 3 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Carlson, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Carlson, 1 run
Abbott to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, appeal
Abbott to Carlson, 4 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 1 run
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 4 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 1 run
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 4 runs
Baker to Carlson, 6 runs
Baker to Carlson, 4 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 2 leg byes
SW Currie to Carlson, 4 runs
SW Currie to Carlson, 4 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 1 run
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 2 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Carlson, 4 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 4 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 5 wides
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 2 no balls
Organ to Carlson, 4 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 4 runs
Organ to Carlson, 2 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, appeal
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Carlson, 1 run
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 0 runs
Yusuf to Carlson, 4 runs
Yusuf to Carlson, 2 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 4 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 4 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Carlson, leg bye
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Carlson, 1 run
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 4 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Organ to Carlson, 4 runs
Organ to Carlson, 4 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Carlson, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 1 run
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Organ to Carlson, 1 run
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 4 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 4 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 6 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Carlson, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, appeal
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 4 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 3 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, appeal
Baker to Carlson, 2 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 4 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 4 runs
Baker to Carlson, 0 runs
Baker to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 2 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, appeal
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Carlson, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Carlson, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 2 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to Carlson, 0 runs
Abbott to AM Tribe, appeal, wicket (caught - AM Tribe)
Abbott to AM Tribe, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 4 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 4 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to AM Tribe, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to AM Tribe, 0 runs
SW Currie to AM Tribe, 0 runs
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 1 run
SW Currie to Zain-ul-Hassan, 0 runs
SW Currie to AM Tribe, 1 run
SW Currie to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 1 run
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 4 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to AM Tribe, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 2 no balls
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, leg bye
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 1 run
Yusuf to AM Tribe, 2 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 4 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Baker to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 1 run
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 2 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 4 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 1 run
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 4 runs
Baker to AM Tribe, 1 run
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Baker to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, appeal
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 4 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 4 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 4 runs
Yusuf to AM Tribe, appeal
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, leg bye
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 0 runs
Yusuf to AM Tribe, 4 runs
Abbott to AM Tribe, 1 run
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to AM Tribe, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 3 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs
Abbott to Zain-ul-Hassan, 0 runs