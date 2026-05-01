Squads Hampshire vs Glamorgan First class County Championship 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Gubbins Nick
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Zain ul Hasan
bowler
Prest Thomas James
all rounder
Carlson Kiran
batsman
Middleton Fletcha
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Mayes Ben
no information yet
Ingram Colin
batsman
Brown Ben
wicket keeper
Dickson Sean
batsman
Organ Felix
batsman
Cooke Chris
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Crane Mason
bowler
Abbott Kyle
bowler
van der Gugten Tim
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
McIlroy Jamie
bowler
Baker Sonny
bowler
Hadley Ryan
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Cartwright Hilton
all rounder
Byrom Eddie
batsman
Dawson Liam
all rounder
Douthwaite Daniel
all rounder
Fuller James
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Jack Eddie
bowler
Franco Romano
no information yet
Kelly Dominic
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Harris James
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Hope-Bell
no information yet
Neal Andrew
no information yet
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Orr Ali
batsman
Leonard Ned
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Turner John
bowler
Morris Ben
bowler
Vince James
batsman
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Weatherley Joe
batsman
Norton Tom
no information yet
Wheal Brad
bowler
Root Billy
batsman
Wood Chris
bowler
Smale William
wicket keeper