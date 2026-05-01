Squads Hampshire vs Glamorgan First class County Championship 01.05.2026

First class

HAM
HAM
GLA
GLA

(96 ov.) 353/1

Playing

HAM
HAM
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Mayes Ben

no information yet

Brown Ben

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

Bench

HAM
HAM
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Dawson Liam

all rounder

Fuller James

all rounder

Franco Romano

no information yet

Harris James

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Hope-Bell

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Orr Ali

batsman

Leonard Ned

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper