Highlights Hampshire vs Warwickshire First class County Championship 02.09.2026
Jack to Mousley, 4 runs
Jack to Mousley, appeal
Jack to Mousley, 0 runs
Jack to Mousley, 0 runs
Jack to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 1 run
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Yates, 1 run
SW Currie to Yates, 0 runs
SW Currie to Mousley, 1 run
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 2 runs
Abbott to Yates, appeal
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Yates, 0 runs
SW Currie to Yates, 0 runs
SW Currie to Yates, 4 runs
Abbott to Yates, 1 run
Abbott to Yates, appeal
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 4 runs
no ball
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
Abbott to Mousley, 1 run
Abbott to Mousley, 0 runs
Abbott to Mousley, 0 runs
Abbott to Mousley, 0 runs
Abbott to Yates, 1 run
Abbott to Yates, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
SW Currie to Mousley, 0 runs
wicket (caught - Young)
SW Currie to Young, 0 runs
SW Currie to Young, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Young, 1 run
Jack to Yates, 0 runs
Jack to Yates, 0 runs
Jack to Yates, 4 leg byes, appeal
Jack to Yates, 0 runs
Jack to Yates, 0 runs
Jack to Yates, 0 runs
Abbott to Young, 0 runs
Abbott to Young, 0 runs
Abbott to Yates, 1 run
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 4 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Yates, 1 run
Abbott to Young, 0 runs
Abbott to Yates, leg bye
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 2 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Jack to Young, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, appeal
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs
Abbott to Yates, 0 runs