Highlights Hampshire vs Warwickshire First class County Championship 02.09.2026

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First class

HAM
HAM
WAR
WAR

(14 ov.) 33/1

14.5
4

Jack to Mousley, 4 runs

14.4
.

Jack to Mousley, appeal

14.3
.

Jack to Mousley, 0 runs

14.2
.

Jack to Mousley, 0 runs

14.1
.

Jack to Mousley, 0 runs

13.6
1

SW Currie to Mousley, 1 run

13.5
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

13.4
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

13.3
1

SW Currie to Yates, 1 run

13.2
.

SW Currie to Yates, 0 runs

13.1
1

SW Currie to Mousley, 1 run

12.6
.

Abbott to Yates, 0 runs

12.5
2

Abbott to Yates, 2 runs

12.4
.

Abbott to Yates, appeal

12.3
.

Abbott to Yates, 0 runs

12.2
.

Abbott to Yates, 0 runs

12.1
.

Abbott to Yates, 0 runs

11.6
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

11.5
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

11.3
.

SW Currie to Yates, 0 runs

11.2
.

SW Currie to Yates, 0 runs

11.1
4

SW Currie to Yates, 4 runs

10.6
1

Abbott to Yates, 1 run

10.5
.

Abbott to Yates, appeal

10.4
.

Abbott to Yates, 0 runs

10.3
.

Abbott to Yates, 0 runs

10.2
.

Abbott to Yates, 0 runs

10.1
.

Abbott to Yates, 0 runs

9.6
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

9.5
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

9.4
4

SW Currie to Mousley, 4 runs

9.4
2

no ball

9.3
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

9.2
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

9.1
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

8.6
1

Abbott to Mousley, 1 run

8.5
.

Abbott to Mousley, 0 runs

8.4
.

Abbott to Mousley, 0 runs

8.3
.

Abbott to Mousley, 0 runs

8.2
1

Abbott to Yates, 1 run

8.1
.

Abbott to Yates, 0 runs

7.6
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

7.5
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

7.4
.

SW Currie to Mousley, 0 runs

7.3
W

wicket (caught - Young)

7.2
.

SW Currie to Young, 0 runs

7.1
.

SW Currie to Young, 0 runs

6.6
.

Abbott to Yates, 0 runs

6.5
.

Abbott to Yates, 0 runs

6.4
.

Abbott to Yates, 0 runs

6.3
.

Abbott to Yates, 0 runs

6.2
.

Abbott to Yates, 0 runs

6.1
1

Abbott to Young, 1 run

5.6
.

Jack to Yates, 0 runs

5.5
.

Jack to Yates, 0 runs

5.4
4

Jack to Yates, 4 leg byes, appeal

5.3
.

Jack to Yates, 0 runs

5.2
.

Jack to Yates, 0 runs

5.1
.

Jack to Yates, 0 runs

4.6
.

Abbott to Young, 0 runs

4.5
.

Abbott to Young, 0 runs

4.4
1

Abbott to Yates, 1 run

4.3
.

Abbott to Yates, 0 runs

4.2
4

Abbott to Yates, 4 runs

4.1
.

Abbott to Yates, 0 runs

3.6
.

Jack to Young, 0 runs

3.5
.

Jack to Young, 0 runs

3.4
.

Jack to Young, 0 runs

3.3
.

Jack to Young, 0 runs

3.2
.

Jack to Young, 0 runs

3.1
1

Jack to Yates, 1 run

2.6
.

Abbott to Young, 0 runs

2.5
1

Abbott to Yates, leg bye

2.4
.

Abbott to Yates, 0 runs

2.3
.

Abbott to Yates, 0 runs

2.2
.

Abbott to Yates, 0 runs

2.1
.

Abbott to Yates, 0 runs

1.6
.

Jack to Young, 0 runs

1.5
.

Jack to Young, 0 runs

1.4
2

Jack to Young, 2 runs

1.3
.

Jack to Young, 0 runs

1.2
.

Jack to Young, 0 runs

1.1
.

Jack to Young, 0 runs

0.6
.

Abbott to Yates, 0 runs

0.5
.

Abbott to Yates, appeal

0.4
.

Abbott to Yates, 0 runs

0.3
.

Abbott to Yates, 0 runs

0.2
.

Abbott to Yates, 0 runs

0.1
.

Abbott to Yates, 0 runs