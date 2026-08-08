Squads Hampshire vs Warwickshire First class County Championship 02.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Kyle
bowler
Ali Hasan
bowler
Albert Toby Edward
batsman
Ali Moeen
all rounder
Baker Sonny
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Bamber Ethan
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Barker Keith
all rounder
Currie Scott
bowler
Barnard Ed
bowler
Dawson Liam
all rounder
Bethell Jacob
all rounder
Fuller James
all rounder
Booth Michael
all rounder
Gubbins Nick
batsman
Brathwaite Kraigg
batsman
Jack Eddie
bowler
Burgess Michael
wicket keeper
Kelly Dominic
bowler
Davies Alex
wicket keeper
Lehmann Jake
batsman
Drakes Dominic
all rounder
Lumsden Manny
no information yet
Fernando Vishwa
bowler
Mayes Ben
no information yet
Garton George
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Gilchrist Nathan
bowler
Neal Andrew
no information yet
Gleeson Richard
bowler
Organ Felix
batsman
Hain Sam
batsman
Orr Ali
batsman
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Petrie Harry
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Potgieter Delano
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Prest Thomas James
all rounder
Khan Amir
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Turner John
bowler
Latham Tom
wicket keeper
Vince James
batsman
Malik Zen
no information yet
Weatherley Joe
batsman
Maxwell Glenn
all rounder
Wood Chris
bowler
Mousley Dan
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Rae Michael
bowler
Match has not started yet