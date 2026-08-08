Squads Hampshire vs Warwickshire First class County Championship 02.09.2026

First class

HAM
HAM
WAR
WAR

Playing

HAM
HAM
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Barker Keith

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Fuller James

all rounder

Booth Michael

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Davies Alex

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Lumsden Manny

no information yet

Mayes Ben

no information yet

Neal Andrew

no information yet

Hain Sam

batsman

Orr Ali

batsman

Jamal Aamir

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Bench

HAM
HAM
WAR
WAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet