H2h Kent vs Derbyshire First class County Championship 01.05.2026

First class

KEN
KEN

352

DER
DER

(5 ov.) 24/0

Kent vs Derbyshire

First class, County Championship

KENKent

DERDerbyshire

First class, County Championship

DERDerbyshire

(96 ov.) 352/2

KENKent