Highlights Kent vs Lancashire First class County Championship 15.09.2026
LiveFirst class
3.3
.
Quinn to Jennings, 0 runs
3.2
1
Quinn to Jones, 1 run
3.1
.
Quinn to Jones, 0 runs
2.6
.
Milnes to Jennings, 0 runs
2.5
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Milnes to Jennings, 0 runs
2.3
.
Milnes to Jennings, 0 runs
2.2
.
Milnes to Jennings, 0 runs
2.1
.
Milnes to Jennings, 0 runs
1.6
.
Quinn to Jones, 0 runs
1.5
.
Quinn to Jones, 0 runs
1.4
.
Quinn to Jones, 0 runs
1.3
.
Quinn to Jones, 0 runs
1.2
.
Quinn to Jones, 0 runs
1.1
.
Quinn to Jones, 0 runs
0.6
1
Milnes to Jones, 1 run
0.5
.
Milnes to Jones, 0 runs
0.4
.
Milnes to Jones, 0 runs
0.3
.
Milnes to Jones, 0 runs
0.2
.
Milnes to Jones, 0 runs
0.1
.
Milnes to Jones, 0 runs