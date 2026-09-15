Highlights Kent vs Lancashire First class County Championship 15.09.2026

Live
First class

KEN
KEN
LAN
LAN

(0 ov.) 2/0

3.3
.

Quinn to Jennings, 0 runs

3.2
1

Quinn to Jones, 1 run

3.1
.

Quinn to Jones, 0 runs

2.6
.

Milnes to Jennings, 0 runs

2.5
.

Milnes to Jennings, 0 runs

2.3
.

Milnes to Jennings, 0 runs

2.2
.

Milnes to Jennings, 0 runs

2.1
.

Milnes to Jennings, 0 runs

1.6
.

Quinn to Jones, 0 runs

1.5
.

Quinn to Jones, 0 runs

1.4
.

Quinn to Jones, 0 runs

1.3
.

Quinn to Jones, 0 runs

1.2
.

Quinn to Jones, 0 runs

1.1
.

Quinn to Jones, 0 runs

0.6
1

Milnes to Jones, 1 run

0.5
.

Milnes to Jones, 0 runs

0.4
.

Milnes to Jones, 0 runs

0.3
.

Milnes to Jones, 0 runs

0.2
.

Milnes to Jones, 0 runs

0.1
.

Milnes to Jones, 0 runs