Highlights Kent vs Middlesex First class County Championship 19.06.2026

First class

KEN
KEN

(96 ov.) 356/7

MID
MID
95.6
.

Morgan to Milnes, 0 runs

95.5
.

Morgan to Milnes, 0 runs

95.4
.

Morgan to Milnes, 0 runs

95.3
.

Morgan to Milnes, 0 runs

95.2
.

Morgan to Milnes, 0 runs

95.1
.

Morgan to Milnes, 0 runs

94.6
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

94.5
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

94.4
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

94.3
1

Sharma to Milnes, 1 run

94.2
4

Sharma to Milnes, 4 runs

94.1
4

Sharma to Milnes, 4 runs

93.6
2

Morgan to Dudgeon, 2 runs

93.5
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

93.4
1

Morgan to Milnes, 1 run

93.3
.

Morgan to Milnes, 0 runs

93.2
.

Morgan to Milnes, 0 runs

93.1
.

Morgan to Milnes, 0 runs

92.6
1

Sharma to Milnes, leg bye

92.5
.

Sharma to Milnes, 0 runs

92.4
2

Sharma to Milnes, 2 runs

92.3
1

Sharma to Dudgeon, 1 run

92.2
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

92.1
4

Sharma to Dudgeon, 4 runs

91.6
.

Morgan to Milnes, 0 runs

91.5
.

Morgan to Milnes, 0 runs

91.5
2

Morgan to Milnes, 2 no balls

91.4
.

Morgan to Milnes, 0 runs

91.3
W

Morgan to Stewart, appeal, wicket (bowled - Stewart)

91.2
.

Morgan to Stewart, 0 runs

91.1
.

Morgan to Stewart, 0 runs

90.6
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

90.5
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

90.4
4

Sharma to Dudgeon, 4 runs

90.3
.

Sharma to Dudgeon, 0 runs

90.2
1

Sharma to Stewart, 1 run

90.1
.

Sharma to Stewart, 0 runs

89.6
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

89.5
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

89.4
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

89.3
1

Morgan to Stewart, 1 run

89.2
.

Morgan to Stewart, 0 runs

89.1
2

Morgan to Stewart, 2 runs

88.6
1

Helm to Stewart, 1 run

88.5
1

Helm to Dudgeon, leg bye

88.4
.

Helm to Dudgeon, 0 runs

88.3
1

Helm to Stewart, 1 run

88.2
1

Helm to Dudgeon, 1 run

88.1
1

Helm to Stewart, 1 run

87.6
4

Morgan to Dudgeon, 4 runs

87.5
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

87.4
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

87.3
4

Morgan to Dudgeon, 4 runs

87.2
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

87.1
.

Morgan to Dudgeon, 0 runs

86.6
4

Helm to Stewart, 4 runs

86.5
.

Helm to Stewart, 0 runs

86.4
1

Helm to Dudgeon, 1 run

86.3
.

Helm to Dudgeon, 0 runs

86.2
.

Helm to Dudgeon, 0 runs

86.1
1

Helm to Stewart, 1 run

85.6
.

0 runs

85.6
2

no ball

85.5
W

appeal, wicket (caught - Benjamin)

85.4
.

0 runs

85.3
1

Stewart plays a defensive stroke for a single run.

85.2
4

FOUR! Fifty up for Stewart with a boundary! Stewart plays a defensive stroke for 4 runs.

85.1
1

Benjamin defends for one run.

84.6
4

Roland-Jones to Stewart, 4 runs

84.5
.

Roland-Jones to Stewart, 0 runs

84.4
2

Roland-Jones to Stewart, 2 runs

84.3
.

Roland-Jones to Stewart, appeal

84.2
1

Roland-Jones to Benjamin, 1 run

84.1
4

Back-to-back boundaries! Benjamin defends for 4 runs.

83.6
1

Helm to Benjamin, 1 run

83.5
.

Helm to Benjamin, 0 runs

83.4
.

Helm to Benjamin, 0 runs

83.3
4

Helm to Benjamin, 4 runs

83.2
1

Helm to Stewart, 1 run

83.1
.

Helm to Stewart, 0 runs

82.6
1

Roland-Jones to Stewart, 1 run

82.5
1

Roland-Jones to Benjamin, 1 run

82.4
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

82.3
1

Roland-Jones to Stewart, 1 run

82.2
.

Roland-Jones to Stewart, 0 runs

82.1
1

Roland-Jones to Benjamin, leg bye

81.6
4

Helm to Stewart, 4 runs

81.5
2

Helm to Stewart, 2 runs

81.4
.

Helm to Stewart, 0 runs

81.3
.

Helm to Stewart, 0 runs

81.2
1

Helm to Benjamin, 1 run

81.1
.

Helm to Benjamin, 0 runs

80.6
.

0 runs

80.5
.

0 runs

80.4
1

Benjamin plays a defensive stroke for one run.

80.3
.

0 runs

80.2
.

0 runs

80.1
1

Stewart defends for 1 run.

79.6
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

79.5
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

79.4
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

79.3
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

79.2
1

Zafar Gohar to Stewart, 1 run

79.1
.

Zafar Gohar to Stewart, 0 runs

78.6
.

Sharma to Benjamin, 0 runs

78.5
1

Sharma to Stewart, 1 run

78.4
1

Sharma to Benjamin, 1 run

78.4
1

Sharma to Benjamin, wide

78.3
1

Sharma to Stewart, 1 run

78.2
.

Sharma to Stewart, 0 runs

78.1
6

Sharma to Stewart, 6 runs

77.6
4

Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs

77.5
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

77.4
4

Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs

77.3
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

77.2
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

77.1
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

76.6
.

Sharma to Stewart, 0 runs

76.5
.

Sharma to Stewart, 0 runs

76.4
1

Sharma to Benjamin, 1 run

76.3
1

Sharma to Stewart, 1 run

76.2
.

Sharma to Stewart, 0 runs

76.1
1

Sharma to Benjamin, 1 run

75.6
.

Morgan to Stewart, 0 runs

75.5
.

Morgan to Stewart, 0 runs

75.4
.

Morgan to Stewart, 0 runs

75.3
4

Morgan to Stewart, 4 runs

75.2
.

Morgan to Stewart, 0 runs

75.1
1

Morgan to Benjamin, 1 run

74.6
.

Sharma to Stewart, 0 runs

74.5
.

Sharma to Stewart, 0 runs

74.4
.

Sharma to Stewart, 0 runs

74.3
.

Sharma to Stewart, appeal

74.2
.

Sharma to Stewart, 0 runs

74.1
.

Sharma to Stewart, 0 runs

73.6
.

Morgan to Benjamin, 0 runs

73.5
1

Morgan to Stewart, 1 run

73.4
.

Morgan to Stewart, 0 runs

73.3
W

Morgan to Singh, wicket (caught - Singh)

73.3
2

no ball

73.2
.

Morgan to Singh, 0 runs

73.1
1

Morgan to Benjamin, 1 run

72.6
.

Sharma to Singh, 0 runs

72.5
.

Sharma to Singh, 0 runs

72.4
1

Sharma to Benjamin, 1 run

72.3
2

Sharma to Benjamin, 2 runs

72.2
4

Sharma to Benjamin, 4 runs

72.1
4

Sharma to Benjamin, 4 runs

71.6
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

71.5
1

Zafar Gohar to Benjamin, 1 run

71.4
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

71.3
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

71.2
.

Zafar Gohar to Benjamin, appeal

71.1
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

70.6
.

Sharma to Singh, 0 runs

70.5
.

Sharma to Singh, 0 runs

70.4
3

Sharma to Benjamin, 3 runs

70.3
.

Sharma to Benjamin, 0 runs

70.2
2

Sharma to Benjamin, 2 runs

70.1
1

Sharma to Singh, 1 run

69.6
1

Zafar Gohar to Singh, 1 run

69.5
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

69.4
4

Zafar Gohar to Singh, 4 runs

69.3
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

69.2
.

Zafar Gohar to Singh, appeal

69.1
1

Zafar Gohar to Benjamin, 1 run

68.6
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

68.5
1

Roland-Jones to Benjamin, 1 run

68.4
4

Roland-Jones to Benjamin, 4 runs

68.3
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

68.2
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

68.1
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

67.6
1

Zafar Gohar to Benjamin, 1 run

67.5
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

67.4
1

Zafar Gohar to Singh, 1 run

67.3
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

67.2
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

67.1
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

66.6
4

Roland-Jones to Benjamin, 4 runs

66.5
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

66.4
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

66.3
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

66.2
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

66.1
.

Roland-Jones to Benjamin, 0 runs

65.6
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

65.5
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

65.4
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

65.3
1

Zafar Gohar to Benjamin, 1 run

65.2
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

65.1
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

64.6
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

64.5
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

64.4
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

64.3
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

64.2
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

64.1
.

Roland-Jones to Singh, 0 runs

63.6
1

Morgan to Singh, 1 run

63.5
.

Morgan to Singh, 0 runs

63.4
.

Morgan to Singh, 0 runs

63.3
.

Morgan to Singh, 0 runs

63.2
.

Morgan to Singh, 0 runs

63.1
.

Morgan to Singh, 0 runs

62.6
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

62.5
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

62.4
4

Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs

62.3
.

Zafar Gohar to Benjamin, appeal

62.2
4

Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs

62.1
.

Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs

61.6
.

Morgan to Singh, 0 runs

61.5
1

Morgan to Benjamin, 1 run

61.4
.

Morgan to Benjamin, 0 runs

61.3
.

Morgan to Benjamin, 0 runs

61.2
.

Morgan to Benjamin, 0 runs

61.1
.

Morgan to Benjamin, 0 runs

60.6
1

Helm to Benjamin, 1 run

60.5
.

Helm to Benjamin, 0 runs

60.4
.

Helm to Benjamin, 0 runs

60.3
4

Helm to Benjamin, 4 runs

60.2
.

Helm to Benjamin, appeal

60.1
.

Helm to Benjamin, 0 runs

59.6
2

Morgan to Singh, 2 runs

59.5
.

Morgan to Singh, 0 runs

59.4
.

Morgan to Singh, appeal

59.3
4

Morgan to Singh, 4 runs

59.2
.

Morgan to Singh, 0 runs

59.1
.

Morgan to Singh, 0 runs

58.6
.

Helm to Benjamin, 0 runs

58.5
W

Helm to Northeast, appeal, wicket (bowled - Northeast)

58.4
.

Helm to Northeast, 0 runs

58.3
.

Helm to Northeast, 0 runs

58.2
.

Helm to Northeast, 0 runs

58.1
2

Helm to Northeast, 2 byes

57.6
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

57.5
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

57.4
2

Zafar Gohar to Singh, 2 runs

57.3
1

Zafar Gohar to Northeast, 1 run

57.2
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

57.1
1

Zafar Gohar to Singh, 1 run

56.6
.

Helm to Northeast, 0 runs

56.5
.

Helm to Northeast, 0 runs

56.4
.

Helm to Northeast, 0 runs

56.3
.

Helm to Northeast, 0 runs

56.2
.

Helm to Northeast, 0 runs

56.1
.

Helm to Northeast, 0 runs

55.6
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

55.5
.

Zafar Gohar to Singh, 0 runs

55.4
1

Zafar Gohar to Northeast, 1 run

55.3
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

55.2
4

Zafar Gohar to Northeast, 4 runs

55.1
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

54.6
.

Helm to Singh, 0 runs

54.5
4

Helm to Singh, 4 leg byes

54.4
.

Helm to Singh, 0 runs

54.3
W

Helm to Bell-Drummond, appeal, wicket (caught - Bell-Drummond)

54.2
.

Helm to Bell-Drummond, 0 runs

54.1
.

Helm to Bell-Drummond, 0 runs

53.6
1

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 1 run

53.6
2

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 2 no balls

53.5
.

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs

53.4
.

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs

53.3
.

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs

53.2
.

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs

53.1
2

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 2 runs

52.6
.

Helm to Northeast, 0 runs

52.5
.

Helm to Northeast, 0 runs

52.4
.

Helm to Northeast, 0 runs

52.3
1

Helm to Bell-Drummond, 1 run

52.2
.

Helm to Bell-Drummond, 0 runs

52.1
.

Helm to Bell-Drummond, 0 runs

51.6
1

Zafar Gohar to Bell-Drummond, 1 run

51.5
1

Zafar Gohar to Northeast, 1 run

51.4
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

51.3
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

50.6
.

Helm to Bell-Drummond, 0 runs

50.5
W

Helm to Compton, appeal, wicket (caught - Compton)

50.4
.

Helm to Compton, 0 runs

50.3
.

Helm to Compton, 0 runs

50.2
1

Helm to Northeast, 1 run

50.1
4

Helm to Northeast, 4 runs

49.6
2

Zafar Gohar to Compton, 2 runs

49.5
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

49.4
1

Zafar Gohar to Northeast, 1 run

49.3
2

Zafar Gohar to Northeast, 2 runs

49.2
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

49.1
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

48.6
.

Sharma to Compton, 0 runs

48.5
.

Sharma to Compton, 0 runs

48.4
1

Sharma to Northeast, 1 run

48.3
.

Sharma to Northeast, 0 runs

48.2
1

Sharma to Compton, 1 run

48.1
.

Sharma to Compton, 0 runs

47.5
.

Helm to Northeast, 0 runs

47.4
2

Helm to Northeast, 2 leg byes

47.3
.

Helm to Northeast, 0 runs

47.2
.

Helm to Northeast, 0 runs

47.1
.

Helm to Northeast, 0 runs

46.6
1

Sharma to Northeast, 1 run

46.5
.

Sharma to Northeast, 0 runs

46.5
2

no ball

46.4
.

Sharma to Northeast, 0 runs

46.3
.

Sharma to Northeast, 0 runs

46.2
.

Sharma to Northeast, 0 runs

46.1
.

Sharma to Northeast, 0 runs

45.6
4

Zafar Gohar to Compton, 4 runs

45.5
1

Zafar Gohar to Northeast, 1 run

45.4
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

45.3
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

45.2
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

45.1
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

44.6
.

Sharma to Compton, 0 runs

44.5
.

Sharma to Compton, 0 runs

44.4
.

Sharma to Compton, 0 runs

44.3
1

Sharma to Northeast, 1 run

44.3
2

no ball

44.2
.

0 runs

44.1
.

Sharma to Northeast, 0 runs

43.6
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

43.5
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

43.4
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

43.3
4

Zafar Gohar to Compton, 4 runs

43.2
1

Zafar Gohar to Northeast, 1 run

43.1
.

Zafar Gohar to Northeast, 0 runs

42.6
.

Sharma to Compton, 0 runs

42.5
.

Sharma to Compton, 0 runs

42.4
1

Sharma to Northeast, 1 run

42.3
.

Sharma to Northeast, 0 runs

42.3
6

Sharma to Northeast, 2 no balls + 4 runs

42.2
.

Sharma to Northeast, 0 runs

42.1
.

Sharma to Northeast, 0 runs

41.6
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

41.5
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

41.4
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

41.3
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

41.2
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

41.1
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

40.6
.

Sharma to Northeast, 0 runs

40.5
1

Sharma to Compton, 1 run

40.4
.

Sharma to Compton, 0 runs

40.3
.

Sharma to Compton, 0 runs

40.2
.

Sharma to Compton, 0 runs

40.1
.

Sharma to Compton, 0 runs

39.6
.

Morgan to Northeast, 0 runs

39.5
2

Morgan to Northeast, 2 runs

39.4
4

Morgan to Northeast, 4 runs, appeal

39.3
.

Morgan to Northeast, 0 runs

39.2
.

Morgan to Northeast, 0 runs

39.1
.

Morgan to Northeast, 0 runs

38.6
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

38.5
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

38.4
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

38.3
1

Roland-Jones to Northeast, 1 run

38.2
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

38.1
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

37.6
2

Morgan to Compton, 2 runs

37.5
4

Morgan to Compton, 4 runs

37.4
.

Morgan to Compton, 0 runs

37.3
4

Morgan to Compton, 4 runs

37.2
.

Morgan to Compton, 0 runs

37.1
4

Morgan to Compton, 4 runs

36.6
4

Roland-Jones to Northeast, 4 runs

36.5
.

Roland-Jones to Northeast, appeal

36.4
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

36.3
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

36.2
.

Roland-Jones to Northeast, appeal

36.1
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

35.6
.

Morgan to Compton, 0 runs

35.5
.

Morgan to Compton, 0 runs

35.4
1

Morgan to Northeast, 1 run

35.4
2

Morgan to Northeast, 2 no balls

35.3
1

Morgan to Compton, 1 run

35.2
.

Morgan to Compton, 0 runs

35.1
.

Morgan to Compton, 0 runs

34.6
1lb

Compton plays a defensive stroke for a single leg bye.

34.5
1

Roland-Jones to Northeast, 1 run

34.4
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

34.3
.

Roland-Jones to Northeast, 0 runs

34.2
1

Roland-Jones to Compton, 1 run

34.1
1lb

Roland-Jones to Northeast, leg bye, appeal

33.6
.

Morgan to Compton, 0 runs

33.5
.

Morgan to Compton, appeal

33.4
.

Morgan to Compton, 0 runs

33.3
.

Morgan to Compton, 0 runs

33.2
.

Morgan to Compton, 0 runs

33.1
3

Morgan to Northeast, 3 runs

32.6
1

Roland-Jones to Northeast, 1 run

32.5
1

Roland-Jones to Compton, leg bye

32.4
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

32.3
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

32.2
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

32.1
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

31.6
W

appeal, wicket (caught - Dawkins)

31.5
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

31.4
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

31.3
2

Morgan to Dawkins, 2 runs

31.2
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

31.1
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

30.6
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

30.5
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

30.4
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

30.3
2

Roland-Jones to Compton, 2 runs

30.2
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

30.1
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

29.6
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

29.5
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

29.4
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

29.3
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

29.2
4

Morgan to Dawkins, 4 runs

29.1
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

28.6
1

Roland-Jones to Dawkins, 1 run

28.5
4

Roland-Jones to Dawkins, 4 runs

28.4
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

28.3
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

28.2
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

28.1
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

27.6
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

27.5
.

Zafar Gohar to Compton, appeal

27.4
.

Zafar Gohar to Compton, appeal

27.3
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

27.2
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

27.1
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

26.6
.

Helm to Dawkins, 0 runs

26.5
4

Helm to Dawkins, 4 runs

26.4
.

Helm to Dawkins, 0 runs

26.3
.

Helm to Dawkins, 0 runs

26.2
.

Helm to Dawkins, 0 runs

26.1
.

Helm to Dawkins, 0 runs

25.6
4

Zafar Gohar to Compton, 4 runs

25.5
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

25.4
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

25.3
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

25.2
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

25.1
.

Zafar Gohar to Compton, 0 runs

24.6
.

Helm to Dawkins, 0 runs

24.5
4

Helm to Dawkins, 4 runs

24.4
.

Helm to Dawkins, 0 runs

24.3
.

Helm to Dawkins, 0 runs

24.2
1

Helm to Compton, 1 run

24.1
.

Helm to Compton, 0 runs

23.6
4

Zafar Gohar to Dawkins, 4 runs

23.5
.

Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs

23.4
.

Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs

23.3
.

Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs

23.2
4

Zafar Gohar to Dawkins, 4 runs

23.1
.

Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs

22.6
.

Sharma to Compton, 0 runs

22.5
.

Sharma to Compton, 0 runs

22.4
1

Sharma to Dawkins, 1 run

22.3
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

22.2
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

22.1
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

21.6
4

Helm to Compton, 4 runs

21.5
.

Helm to Compton, 0 runs

21.4
.

Helm to Compton, 0 runs

21.3
.

Helm to Compton, 0 runs

21.2
.

Helm to Compton, 0 runs

21.1
.

Helm to Compton, 0 runs

20.6
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

20.6
1

Sharma to Dawkins, wide

20.5
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

20.4
1

Sharma to Compton, 1 run

20.3
.

Sharma to Compton, 0 runs

20.2
.

Sharma to Compton, 0 runs

20.1
.

Sharma to Compton, 0 runs

19.6
.

Helm to Dawkins, 0 runs

19.5
.

Helm to Dawkins, 0 runs

19.4
4

Helm to Dawkins, 4 runs

19.3
4

Helm to Dawkins, 4 runs

19.2
.

Helm to Dawkins, 0 runs

19.1
.

Helm to Dawkins, 0 runs

18.6
.

Sharma to Compton, 0 runs

18.5
.

Sharma to Compton, 0 runs

18.4
.

Sharma to Compton, 0 runs

18.3
.

Sharma to Compton, 0 runs

18.2
.

Sharma to Compton, 0 runs

18.1
.

Sharma to Compton, 0 runs

17.6
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

17.5
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

17.4
2

Morgan to Dawkins, 2 runs

17.3
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

17.2
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

17.1
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

16.6
.

Sharma to Compton, 0 runs

16.5
.

Sharma to Compton, 0 runs

16.4
.

Sharma to Compton, 0 runs

16.3
.

Sharma to Compton, 0 runs

16.2
.

Sharma to Compton, 0 runs

16.1
.

Sharma to Compton, 0 runs

15.6
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

15.5
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

15.4
2

Morgan to Dawkins, 2 runs

15.3
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

15.2
4

Morgan to Dawkins, 4 runs

15.1
.

Morgan to Dawkins, 0 runs

14.6
1

Sharma to Dawkins, bye

14.5
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

14.4
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

14.3
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

14.2
.

Sharma to Dawkins, appeal

14.1
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

13.6
.

Morgan to Compton, appeal

13.5
.

Morgan to Compton, 0 runs

13.4
4

Morgan to Compton, 4 leg byes

13.3
.

Morgan to Compton, 0 runs

13.2
.

Morgan to Compton, 0 runs

13.1
2

Morgan to Compton, 2 runs

12.6
.

Sharma to Dawkins, appeal

12.5
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

12.4
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

12.3
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

12.2
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

12.1
.

Sharma to Dawkins, 0 runs

11.6
4

Morgan to Compton, 4 runs

11.5
.

Morgan to Compton, 0 runs

11.4
.

Morgan to Compton, 0 runs

11.3
2

Morgan to Compton, 2 runs

11.2
.

Morgan to Compton, 0 runs

11.1
.

Morgan to Compton, 0 runs

10.6
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

10.5
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

10.4
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

10.3
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

10.2
1

Roland-Jones to Compton, 1 run

10.1
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

9.6
.

Helm to Dawkins, 0 runs

9.5
.

Helm to Dawkins, 0 runs

9.4
.

Helm to Dawkins, 0 runs

9.3
4

Helm to Dawkins, 4 runs

9.2
.

Helm to Dawkins, 0 runs

9.1
1

Helm to Compton, 1 run

8.6
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

8.5
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

8.4
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

8.3
.

Roland-Jones to Dawkins, appeal

8.2
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

8.1
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

7.6
.

Helm to Compton, 0 runs

7.5
.

Helm to Compton, 0 runs

7.4
.

Helm to Compton, 0 runs

7.3
.

Helm to Compton, 0 runs

7.2
.

Helm to Compton, 0 runs

7.1
.

Helm to Compton, 0 runs

6.6
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

6.5
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

6.4
1

Roland-Jones to Compton, 1 run

6.3
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

6.2
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

6.1
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

5.6
.

Helm to Dawkins, 0 runs

5.5
.

Helm to Dawkins, 0 runs

5.4
.

Helm to Dawkins, 0 runs

5.3
2

Helm to Dawkins, 2 runs

5.2
.

Helm to Dawkins, 0 runs

5.1
.

Helm to Dawkins, 0 runs

4.6
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

4.5
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

4.4
1lb

Dawkins defends for one leg bye.

4.3
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

4.2
1

Roland-Jones to Compton, 1 run

4.1
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

3.6
.

Helm to Dawkins, 0 runs

3.5
.

Helm to Dawkins, 0 runs

3.4
.

Helm to Dawkins, 0 runs

3.3
.

Helm to Dawkins, 0 runs

3.2
1

Helm to Compton, 1 run

3.1
.

Helm to Compton, 0 runs

2.6
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

2.5
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

2.4
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

2.3
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

2.2
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

2.1
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

1.6
.

Helm to Compton, 0 runs

1.5
.

Helm to Compton, 0 runs

1.4
.

Helm to Compton, 0 runs

1.3
.

Helm to Compton, 0 runs

1.2
.

Helm to Compton, 0 runs

1.1
.

Helm to Compton, 0 runs

0.6
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

0.5
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

0.4
.

Roland-Jones to Dawkins, appeal

0.3
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

0.2
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs

0.1
.

Roland-Jones to Dawkins, 0 runs