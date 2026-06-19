Highlights Kent vs Middlesex First class County Championship 19.06.2026
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Milnes, 1 run
Sharma to Milnes, 4 runs
Sharma to Milnes, 4 runs
Morgan to Dudgeon, 2 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Milnes, 1 run
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Sharma to Milnes, leg bye
Sharma to Milnes, 0 runs
Sharma to Milnes, 2 runs
Sharma to Dudgeon, 1 run
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 4 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Milnes, 2 no balls
Morgan to Milnes, 0 runs
Morgan to Stewart, appeal, wicket (bowled - Stewart)
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Stewart, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Dudgeon, 4 runs
Sharma to Dudgeon, 0 runs
Sharma to Stewart, 1 run
Sharma to Stewart, 0 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Stewart, 1 run
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Stewart, 2 runs
Helm to Stewart, 1 run
Helm to Dudgeon, leg bye
Helm to Dudgeon, 0 runs
Helm to Stewart, 1 run
Helm to Dudgeon, 1 run
Helm to Stewart, 1 run
Morgan to Dudgeon, 4 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Dudgeon, 4 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Morgan to Dudgeon, 0 runs
Helm to Stewart, 4 runs
Helm to Stewart, 0 runs
Helm to Dudgeon, 1 run
Helm to Dudgeon, 0 runs
Helm to Dudgeon, 0 runs
Helm to Stewart, 1 run
0 runs
no ball
appeal, wicket (caught - Benjamin)
0 runs
Stewart plays a defensive stroke for a single run.
FOUR! Fifty up for Stewart with a boundary! Stewart plays a defensive stroke for 4 runs.
Benjamin defends for one run.
Roland-Jones to Stewart, 4 runs
Roland-Jones to Stewart, 0 runs
Roland-Jones to Stewart, 2 runs
Roland-Jones to Stewart, appeal
Roland-Jones to Benjamin, 1 run
Back-to-back boundaries! Benjamin defends for 4 runs.
Helm to Benjamin, 1 run
Helm to Benjamin, 0 runs
Helm to Benjamin, 0 runs
Helm to Benjamin, 4 runs
Helm to Stewart, 1 run
Helm to Stewart, 0 runs
Roland-Jones to Stewart, 1 run
Roland-Jones to Benjamin, 1 run
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Stewart, 1 run
Roland-Jones to Stewart, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, leg bye
Helm to Stewart, 4 runs
Helm to Stewart, 2 runs
Helm to Stewart, 0 runs
Helm to Stewart, 0 runs
Helm to Benjamin, 1 run
Helm to Benjamin, 0 runs
0 runs
0 runs
Benjamin plays a defensive stroke for one run.
0 runs
0 runs
Stewart defends for 1 run.
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Stewart, 1 run
Zafar Gohar to Stewart, 0 runs
Sharma to Benjamin, 0 runs
Sharma to Stewart, 1 run
Sharma to Benjamin, 1 run
Sharma to Benjamin, wide
Sharma to Stewart, 1 run
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Stewart, 6 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Benjamin, 1 run
Sharma to Stewart, 1 run
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Benjamin, 1 run
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Stewart, 4 runs
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Benjamin, 1 run
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Stewart, appeal
Sharma to Stewart, 0 runs
Sharma to Stewart, 0 runs
Morgan to Benjamin, 0 runs
Morgan to Stewart, 1 run
Morgan to Stewart, 0 runs
Morgan to Singh, wicket (caught - Singh)
no ball
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Benjamin, 1 run
Sharma to Singh, 0 runs
Sharma to Singh, 0 runs
Sharma to Benjamin, 1 run
Sharma to Benjamin, 2 runs
Sharma to Benjamin, 4 runs
Sharma to Benjamin, 4 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 1 run
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, appeal
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Sharma to Singh, 0 runs
Sharma to Singh, 0 runs
Sharma to Benjamin, 3 runs
Sharma to Benjamin, 0 runs
Sharma to Benjamin, 2 runs
Sharma to Singh, 1 run
Zafar Gohar to Singh, 1 run
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 4 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, appeal
Zafar Gohar to Benjamin, 1 run
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 1 run
Roland-Jones to Benjamin, 4 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 1 run
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 1 run
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 4 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 1 run
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Roland-Jones to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, 1 run
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs
Zafar Gohar to Benjamin, appeal
Zafar Gohar to Benjamin, 4 runs
Zafar Gohar to Benjamin, 0 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Benjamin, 1 run
Morgan to Benjamin, 0 runs
Morgan to Benjamin, 0 runs
Morgan to Benjamin, 0 runs
Morgan to Benjamin, 0 runs
Helm to Benjamin, 1 run
Helm to Benjamin, 0 runs
Helm to Benjamin, 0 runs
Helm to Benjamin, 4 runs
Helm to Benjamin, appeal
Helm to Benjamin, 0 runs
Morgan to Singh, 2 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, appeal
Morgan to Singh, 4 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Morgan to Singh, 0 runs
Helm to Benjamin, 0 runs
Helm to Northeast, appeal, wicket (bowled - Northeast)
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 2 byes
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 2 runs
Zafar Gohar to Northeast, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 1 run
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Singh, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 4 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Helm to Singh, 0 runs
Helm to Singh, 4 leg byes
Helm to Singh, 0 runs
Helm to Bell-Drummond, appeal, wicket (caught - Bell-Drummond)
Helm to Bell-Drummond, 0 runs
Helm to Bell-Drummond, 0 runs
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 1 run
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 2 no balls
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 0 runs
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 2 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Bell-Drummond, 1 run
Helm to Bell-Drummond, 0 runs
Helm to Bell-Drummond, 0 runs
Zafar Gohar to Bell-Drummond, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Helm to Bell-Drummond, 0 runs
Helm to Compton, appeal, wicket (caught - Compton)
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Northeast, 1 run
Helm to Northeast, 4 runs
Zafar Gohar to Compton, 2 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 2 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Northeast, 1 run
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Compton, 1 run
Sharma to Compton, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 2 leg byes
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Helm to Northeast, 0 runs
Sharma to Northeast, 1 run
Sharma to Northeast, 0 runs
no ball
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 4 runs
Zafar Gohar to Northeast, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Northeast, 1 run
no ball
0 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 4 runs
Zafar Gohar to Northeast, 1 run
Zafar Gohar to Northeast, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Northeast, 1 run
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Northeast, 2 no balls + 4 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Sharma to Northeast, 0 runs
Sharma to Compton, 1 run
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Morgan to Northeast, 0 runs
Morgan to Northeast, 2 runs
Morgan to Northeast, 4 runs, appeal
Morgan to Northeast, 0 runs
Morgan to Northeast, 0 runs
Morgan to Northeast, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Northeast, 1 run
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Morgan to Compton, 2 runs
Morgan to Compton, 4 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 4 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 4 runs
Roland-Jones to Northeast, 4 runs
Roland-Jones to Northeast, appeal
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Roland-Jones to Northeast, appeal
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Northeast, 1 run
Morgan to Northeast, 2 no balls
Morgan to Compton, 1 run
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Compton plays a defensive stroke for a single leg bye.
Roland-Jones to Northeast, 1 run
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Roland-Jones to Northeast, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 1 run
Roland-Jones to Northeast, leg bye, appeal
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, appeal
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Northeast, 3 runs
Roland-Jones to Northeast, 1 run
Roland-Jones to Compton, leg bye
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
appeal, wicket (caught - Dawkins)
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 2 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 2 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 4 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 1 run
Roland-Jones to Dawkins, 4 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, appeal
Zafar Gohar to Compton, appeal
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 4 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 4 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Compton, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 4 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Compton, 1 run
Helm to Compton, 0 runs
Zafar Gohar to Dawkins, 4 runs
Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs
Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs
Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs
Zafar Gohar to Dawkins, 4 runs
Zafar Gohar to Dawkins, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Dawkins, 1 run
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Helm to Compton, 4 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, wide
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Compton, 1 run
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 4 runs
Helm to Dawkins, 4 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 2 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Sharma to Compton, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 2 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Morgan to Dawkins, 4 runs
Morgan to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, bye
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, appeal
Sharma to Dawkins, 0 runs
Morgan to Compton, appeal
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 4 leg byes
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 2 runs
Sharma to Dawkins, appeal
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Sharma to Dawkins, 0 runs
Morgan to Compton, 4 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 2 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Morgan to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 1 run
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 4 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Compton, 1 run
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, appeal
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 1 run
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 2 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Dawkins defends for one leg bye.
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Compton, 1 run
Roland-Jones to Compton, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Dawkins, 0 runs
Helm to Compton, 1 run
Helm to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Helm to Compton, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, appeal
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs
Roland-Jones to Dawkins, 0 runs