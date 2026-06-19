Squads Kent vs Middlesex First class County Championship 19.06.2026

First class

KEN
KEN

(96 ov.) 356/7

MID
MID

Playing

KEN
KEN
MID
MID
First TeamSecond Team
Dawkins Ben

no information yet

Robson Sam

batsman

Holden Max

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Stewart Grant

all rounder

Cracknell Joe

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Singh Ekansh

no information yet

Sharma Naavya

no information yet

Bench

KEN
KEN
MID
MID
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Curtiss Olly

no information yet

Denly Jaydn

all rounder

Duke Harry

wicket keeper

Denly Joe

batsman

Feldman James Joseph

no information yet

Evison Joey

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Flintoff Corey Leigh

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Jas Singh

bowler

Sawant Aaryan

no information yet