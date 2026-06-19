Squads Kent vs Middlesex First class County Championship 19.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dawkins Ben
no information yet
Robson Sam
batsman
Compton Ben
batsman
Northeast Sam
batsman
Holden Max
batsman
Bell-Drummond Daniel
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Falconer Caleb
no information yet
Stewart Grant
all rounder
Cracknell Joe
wicket keeper
Dudgeon Keith
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Milnes Matt
bowler
Gohar Zafar
bowler
Parkinson Matt
bowler
Roland-Jones Toby
bowler
Mahmud Hasan
bowler
Helm Tom
bowler
Singh Ekansh
no information yet
Sharma Naavya
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Cohen Michael
bowler
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Crawley Zak
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
Curtiss Olly
no information yet
Cullen Blake
bowler
Denly Jaydn
all rounder
Duke Harry
wicket keeper
Denly Joe
batsman
Feldman James Joseph
no information yet
Evison Joey
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Finch Harry
batsman
Higgins Ryan
all rounder
Flintoff Corey Leigh
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Kaushal Ishaan
bowler
Jas Singh
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Klaassen Fred
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Muyeye Tawanda
batsman
Quinn Matt
bowler
Rogers Tom
bowler
Stuurman Glenton
bowler
Taylor James
bowler