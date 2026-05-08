H2h Lancashire vs Middlesex First class County Championship 08.05.2026

First class

LAN
LAN

201

MID
MID

(9 ov.) 38/2

Lancashire vs Middlesex

First class, County Championship

LANLancashire

MIDMiddlesex

List a, One-Day Cup

LANLancashire

291

MIDMiddlesex

292

First class, County Championship

MIDMiddlesex

260

LANLancashire

(25 ov.) 68/0