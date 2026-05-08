Squads Lancashire vs Middlesex First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Jennings Keaton
batsman
Robson Sam
batsman
Balderson George Philip
all rounder
Bohannon Josh
batsman
Holden Max
batsman
Harris Marcus
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Jones Michael
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Hurst Matthew
wicket keeper
Higgins Ryan
all rounder
Green Chris
bowler
Cracknell Joe
wicket keeper
Hartley Tom
bowler
Gohar Zafar
bowler
Bailey Tom
bowler
Roland-Jones Toby
bowler
Stanley Mitchell Terry
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Anderson James
bowler
Sharma Naavya
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Aspinwall Tom
all rounder
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Barnard Charlie
bowler
Brookes Henry
bowler
Bell George
wicket keeper
Caires Joshua Michael De
batsman
Blatherwick Jack
bowler
Cullen Blake
bowler
Buttler Jos
wicket keeper
Feldman James Joseph
no information yet
Coughlin Paul
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Dale Ajeet
bowler
Helm Tom
bowler
Flintoff Rocky
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Fonseka D Keshana
batsman
Kaushal Ishaan
bowler
Livingstone Liam
all rounder
Sawant Aaryan
no information yet
Mahmood Saqib
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Moores Joseph
no information yet
Phillip Anderson
bowler
Salt Phil
wicket keeper
Shetty Arav Ritesh
no information yet
Singh Harry
all rounder
Sutton Oliver William
no information yet
Wells Luke
batsman
Wood Luke
bowler