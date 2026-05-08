Squads Lancashire vs Middlesex First class County Championship 08.05.2026

First class

LAN
LAN

201

MID
MID

(9 ov.) 38/2

Playing

LAN
LAN
MID
MID
First TeamSecond Team
Robson Sam

batsman

Holden Max

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Hurst Matthew

wicket keeper

Higgins Ryan

all rounder

Cracknell Joe

wicket keeper

Sharma Naavya

no information yet

Bench

LAN
LAN
MID
MID
First TeamSecond Team
Aspinwall Tom

all rounder

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bell George

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Feldman James Joseph

no information yet

Coughlin Paul

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Flintoff Rocky

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

Sawant Aaryan

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Moores Joseph

no information yet

Salt Phil

wicket keeper

Shetty Arav Ritesh

no information yet

Singh Harry

all rounder

Sutton Oliver William

no information yet

Wells Luke

batsman

Wood Luke

bowler