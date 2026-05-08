Highlights Lancashire vs Middlesex First class County Championship 08.05.2026

First class

LAN
LAN

201

MID
MID

(9 ov.) 38/2

8.6
.

Anderson to du Plooy, 0 runs

8.5
4

Anderson to du Plooy, 4 runs

8.4
.

Anderson to du Plooy, 0 runs

8.3
.

Anderson to du Plooy, 0 runs

8.2
4

Anderson to du Plooy, 4 runs

8.1
2

Anderson to du Plooy, 2 runs

7.6
.

Stanley to Geddes, 0 runs

7.5
1

Stanley to du Plooy, 1 run

7.4
.

Stanley to du Plooy, 0 runs

7.3
.

Stanley to du Plooy, 0 runs

7.2
1

Stanley to Geddes, 1 run

7.1
.

Stanley to Geddes, 0 runs

6.6
.

Anderson to du Plooy, 0 runs

6.5
.

Anderson to du Plooy, 0 runs

6.4
1

Anderson to Geddes, 1 run

6.3
1

Anderson to du Plooy, 1 run

6.2
W

Anderson to Holden, appeal, wicket (bowled - Holden)

6.1
4

Anderson to Holden, 4 runs

5.6
.

Bailey to Geddes, 0 runs

5.5
.

Bailey to Geddes, 0 runs

5.4
1

Bailey to Holden, 1 run

5.4
2

Bailey to Holden, 2 no balls

5.3
.

Bailey to Holden, 0 runs

5.2
1

Bailey to Geddes, 1 run

5.1
4

Bailey to Geddes, 4 runs

4.6
.

Anderson to Holden, 0 runs

4.5
.

Anderson to Holden, 0 runs

4.4
.

Anderson to Holden, 0 runs

4.3
.

Anderson to Holden, 0 runs

4.2
.

Anderson to Holden, 0 runs

4.1
W

Anderson to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)

3.6
.

Bailey to Geddes, 0 runs

3.5
.

Bailey to Geddes, 0 runs

3.4
.

Bailey to Geddes, 0 runs

3.3
.

Bailey to Geddes, 0 runs

3.2
.

Bailey to Geddes, 0 runs

3.1
.

Bailey to Geddes, 0 runs

2.6
.

Anderson to Robson, 0 runs

2.5
.

Anderson to Robson, 0 runs

2.4
.

Anderson to Robson, 0 runs

2.3
.

Anderson to Robson, 0 runs

2.2
4

Anderson to Robson, 4 runs

2.1
.

Anderson to Robson, 0 runs

1.6
4

Bailey to Geddes, 4 runs

1.5
.

Bailey to Geddes, 0 runs

1.4
.

Bailey to Geddes, 0 runs

1.3
.

Bailey to Geddes, 0 runs

1.3
2

Bailey to Geddes, 2 no balls

1.2
.

Bailey to Geddes, 0 runs

1.1
.

Bailey to Geddes, 0 runs

0.6
2

Anderson to Robson, 2 runs

0.5
.

Anderson to Robson, 0 runs

0.4
.

Anderson to Robson, 0 runs

0.3
.

Anderson to Robson, 0 runs

0.2
.

Anderson to Robson, 0 runs

0.1
.

Anderson to Robson, 0 runs

67.2
W

Morgan to Green, appeal, wicket (bowled - Green)

67.1
.

Morgan to Green, 0 runs

66.6
2

Roland-Jones to Anderson, 2 runs

66.5
.

Roland-Jones to Anderson, 0 runs

66.4
.

Roland-Jones to Anderson, 0 runs

66.3
1

Roland-Jones to Green, 1 run

66.2
1

Roland-Jones to Anderson, 1 run

66.1
W

Roland-Jones to Stanley, wicket (bowled - Stanley)

65.6
.

Morgan to Green, 0 runs

65.5
.

Morgan to Green, 0 runs

65.4
1

Morgan to Stanley, 1 run

65.3
1

Morgan to Green, 1 run

65.2
.

Morgan to Green, 0 runs

65.1
.

Morgan to Green, 0 runs

64.6
4

Sharma to Stanley, 4 byes

64.5
.

Sharma to Stanley, 0 runs

64.4
.

Sharma to Stanley, 0 runs

64.3
1

Sharma to Green, 1 run

64.2
.

Sharma to Green, 0 runs

64.1
2

Sharma to Green, 2 runs

63.6
.

Morgan to Stanley, 0 runs

63.5
.

Morgan to Stanley, 0 runs

63.3
.

Morgan to Stanley, 0 runs

63.2
.

Morgan to Stanley, 0 runs

63.1
W

Morgan to Bailey, appeal, wicket (caught - Bailey)

62.5
.

Sharma to Green, 0 runs

62.4
2

Sharma to Green, 2 runs

62.3
.

Sharma to Green, 0 runs

62.2
2

Sharma to Green, 2 runs

62.1
.

Sharma to Green, 0 runs

61.6
.

Morgan to Bailey, 0 runs

61.5
2

Morgan to Bailey, 2 runs

61.4
2

Morgan to Bailey, 2 runs

61.3
1

Morgan to Green, 1 run

61.2
2

Morgan to Green, 2 runs

61.1
.

Morgan to Green, 0 runs

61.1
2

Morgan to Green, 2 no balls

60.6
.

Sharma to Bailey, 0 runs

60.5
2

Sharma to Bailey, 2 runs

60.4
1

Sharma to Green, 1 run

60.3
.

Sharma to Green, 0 runs

60.2
.

Sharma to Green, 0 runs

60.1
1

Sharma to Bailey, 1 run

59.6
.

Morgan to Green, 0 runs

59.5
.

Morgan to Green, 0 runs

59.4
.

Morgan to Green, 0 runs

59.3
.

Morgan to Green, 0 runs

59.2
.

Morgan to Green, 0 runs

59.1
.

Morgan to Green, 0 runs

58.6
.

Sharma to Bailey, 0 runs

58.5
2

Sharma to Bailey, 2 runs

58.4
.

Sharma to Bailey, 0 runs

58.3
1

Sharma to Green, 1 run

58.2
.

Sharma to Green, 0 runs

58.1
.

Sharma to Green, 0 runs

57.6
.

Higgins to Bailey, 0 runs

57.5
.

Higgins to Bailey, 0 runs

57.4
.

Higgins to Bailey, 0 runs

57.3
.

Higgins to Bailey, 0 runs

57.2
1

Higgins to Green, 1 run

57.1
.

Higgins to Green, 0 runs

56.6
.

Roland-Jones to Bailey, 0 runs

56.5
.

Roland-Jones to Bailey, 0 runs

56.4
.

Roland-Jones to Bailey, 0 runs

56.3
1

Roland-Jones to Green, 1 run

56.2
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

56.1
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

55.6
2

Higgins to Bailey, 2 runs

55.5
.

Higgins to Bailey, 0 runs

55.4
.

Higgins to Bailey, 0 runs

55.3
W

Higgins to Hartley, appeal, wicket (caught - Hartley)

55.2
.

Higgins to Hartley, 0 runs

55.1
.

Higgins to Hartley, 0 runs

54.6
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

54.5
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

54.4
2

Roland-Jones to Green, 2 runs

54.3
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

54.2
1

Roland-Jones to Hartley, 1 run

54.1
4

Roland-Jones to Hartley, 4 leg byes

53.6
.

Higgins to Green, 0 runs

53.5
.

Higgins to Green, 0 runs

53.4
.

Higgins to Green, 0 runs

53.3
2

Higgins to Green, 2 runs

53.2
1

Higgins to Hartley, 1 run

53.1
.

Higgins to Hartley, 0 runs

52.6
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

52.5
.

Roland-Jones to Green, 0 runs

52.4
2

Roland-Jones to Green, 2 runs

52.3
1

Roland-Jones to Hartley, 1 run

52.2
.

Roland-Jones to Hartley, 0 runs

52.1
.

Roland-Jones to Hartley, 0 runs

51.6
.

Higgins to Green, 0 runs

51.5
.

Higgins to Green, 0 runs

51.4
.

Higgins to Green, 0 runs

51.3
.

Higgins to Green, 0 runs

51.2
.

Higgins to Green, 0 runs

51.1
.

Higgins to Green, 0 runs

50.6
W

Roland-Jones to Jennings, appeal, wicket (caught - Jennings)

50.5
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

50.4
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

50.3
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

50.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

50.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

49.6
.

Higgins to Green, 0 runs

49.5
.

Higgins to Green, 0 runs

49.4
.

Higgins to Green, 0 runs

49.3
1

Higgins to Jennings, 1 run

49.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

49.1
.

Higgins to Jennings, 0 runs

48.6
.

Sharma to Green, 0 runs

48.5
2

Sharma to Green, 2 runs

48.4
.

Sharma to Green, 0 runs

48.2
4

Sharma to Jennings, 4 runs

48.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

47.6
4

Morgan to Green, 4 runs

47.5
.

Morgan to Green, 0 runs

47.4
1

Morgan to Jennings, 1 run

47.3
1

Morgan to Green, 1 run

47.2
.

Morgan to Green, 0 runs

47.1
1

Morgan to Jennings, 1 run

46.6
4

Sharma to Green, 4 runs

46.5
.

Sharma to Green, 0 runs

46.4
.

Sharma to Green, 0 runs

46.3
2

Sharma to Green, 2 runs

46.2
.

Sharma to Green, 0 runs

46.1
1lb

Sharma to Jennings, leg bye, appeal

45.6
.

Morgan to Green, 0 runs

45.5
.

Morgan to Green, 0 runs

45.4
.

Morgan to Green, 0 runs

45.3
.

Morgan to Green, 0 runs

45.2
1

Morgan to Jennings, leg bye

45.1
.

Morgan to Jennings, 0 runs

44.6
.

Sharma to Green, 0 runs

44.5
W

Sharma to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)

44.4
.

Sharma to Hurst, 0 runs

44.3
.

Sharma to Hurst, 0 runs

44.2
.

Sharma to Hurst, 0 runs

44.1
.

Sharma to Hurst, 0 runs

43.6
1

Morgan to Hurst, 1 run

43.5
.

Morgan to Hurst, 0 runs

43.4
.

Morgan to Hurst, 0 runs

43.3
.

Morgan to Hurst, 0 runs

43.2
.

Morgan to Hurst, 0 runs

43.1
1

Morgan to Jennings, 1 run

42.6
.

Sharma to Hurst, 0 runs

42.5
.

Sharma to Hurst, 0 runs

42.4
.

Sharma to Hurst, 0 runs

42.3
.

Sharma to Hurst, 0 runs

42.2
.

Sharma to Hurst, 0 runs

42.1
1

Sharma to Jennings, 1 run

41.6
.

Morgan to Hurst, 0 runs

41.5
2

Morgan to Hurst, 1 run

41.4
.

Morgan to Hurst, 0 runs

41.3
.

Morgan to Hurst, 0 runs

41.2
.

Morgan to Hurst, appeal

41.1
1

Morgan to Jennings, 1 run

40.6
.

Sharma to Hurst, 0 runs

40.5
.

Sharma to Hurst, 0 runs

40.4
1

Sharma to Jennings, 1 run

40.3
.

Sharma to Jennings, 0 runs

40.2
.

Sharma to Jennings, 0 runs

40.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

39.6
.

Morgan to Hurst, 0 runs

39.6
6

Morgan to Hurst, 4 runs

39.5
W

Morgan to Jones, appeal, wicket (bowled - Jones)

39.4
.

Morgan to Jones, 0 runs

39.3
.

Morgan to Jones, 0 runs

39.2
.

Morgan to Jones, 0 runs

39.1
.

Morgan to Jones, 0 runs

38.6
1

Sharma to Jones, 1 run

38.5
.

Sharma to Jones, 0 runs

38.4
4

Sharma to Jones, 4 runs

38.3
.

Sharma to Jones, 0 runs

38.2
1

Sharma to Jennings, 1 run

38.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

37.6
1

Higgins to Jennings, 1 run

37.5
.

Higgins to Jennings, 0 runs

37.4
.

Higgins to Jennings, 0 runs

37.3
.

Higgins to Jennings, 0 runs

37.2
3

Higgins to Jones, 3 runs

37.1
2

Higgins to Jones, 2 runs

36.6
1

Roland-Jones to Jones, 1 run

36.5
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

36.4
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

36.3
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

36.2
1

Roland-Jones to Jennings, 1 run

36.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

35.6
.

Higgins to Jones, 0 runs

35.5
.

Higgins to Jones, 0 runs

35.4
.

Jones defends for 1 run.

35.3
1

Higgins to Jennings, 2 runs

35.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

35.1
.

Higgins to Jennings, 0 runs

34.6
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

34.5
2

Roland-Jones to Jones, 1 run

34.4
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

34.3
1

Roland-Jones to Jennings, 1 run

34.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

34.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

33.6
.

Higgins to Jones, 0 runs

33.5
.

Higgins to Jones, 0 runs

33.4
.

Higgins to Jones, 0 runs

33.3
.

Higgins to Jones, 0 runs

33.2
.

Higgins to Jones, 0 runs

33.1
.

Higgins to Jones, 0 runs

32.6
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

32.5
1

Roland-Jones to Jones, 1 run

32.4
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

32.3
2

Roland-Jones to Jones, 2 runs

32.2
1

Roland-Jones to Jennings, leg bye

32.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

31.6
.

Higgins to Jones, 0 runs

31.5
1

Higgins to Jennings, 1 run

31.4
4

Higgins to Jennings, 4 runs

31.3
.

Higgins to Jennings, 0 runs

31.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

31.1
1

Higgins to Jones, 1 run

30.6
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

30.5
1

Roland-Jones to Jones, 1 run

30.4
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

30.3
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

30.2
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

30.1
2

Roland-Jones to Jones, 2 runs

29.6
.

Higgins to Jennings, 0 runs

29.5
.

Higgins to Jennings, 0 runs

29.4
.

Higgins to Jennings, 0 runs

29.3
.

Higgins to Jennings, 0 runs

29.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

29.1
.

Higgins to Jennings, 0 runs

28.6
2

Roland-Jones to Jones, 2 runs

28.5
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

28.4
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

28.3
1

Roland-Jones to Jennings, 1 run

28.2
1

Roland-Jones to Jones, 1 run

27.6
1

Higgins to Jones, 1 run

27.5
1

Higgins to Jennings, 1 run

27.4
.

Higgins to Jennings, 0 runs

27.3
.

Higgins to Jennings, 0 runs

27.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

27.1
.

Higgins to Jennings, 0 runs

26.6
.

Roland-Jones to Jones, 0 runs

26.5
1

Roland-Jones to Jennings, 1 run

26.4
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

26.3
1

Roland-Jones to Jones, 1 run

26.2
W

Roland-Jones to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

26.1
.

Roland-Jones to Harris, 0 runs

25.6
.

Higgins to Jennings, 0 runs

25.5
.

Higgins to Jennings, 0 runs

25.4
1

Higgins to Harris, 1 run

25.3
.

Higgins to Harris, 0 runs

25.2
.

Higgins to Harris, 0 runs

25.1
1

Higgins to Jennings, 1 run

24.6
.

Sharma to Harris, 0 runs

24.5
1

Sharma to Jennings, leg bye

24.4
2

Sharma to Jennings, 2 runs

24.3
.

Sharma to Jennings, 0 runs

24.2
.

Sharma to Jennings, 0 runs

24.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

23.6
.

Higgins to Harris, 0 runs

23.5
.

Higgins to Harris, 0 runs

23.4
4

Higgins to Harris, 4 runs

23.3
.

Higgins to Harris, 0 runs

23.2
.

Higgins to Harris, 0 runs

23.1
W

Higgins to Bohannon, wicket (caught - Bohannon)

22.6
.

Sharma to Jennings, 0 runs

22.5
.

Sharma to Jennings, 0 runs

22.4
4

Sharma to Jennings, 4 runs

22.3
.

Sharma to Jennings, 0 runs

22.2
.

Sharma to Jennings, 0 runs

22.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

21.6
.

Morgan to Bohannon, 0 runs

21.5
.

Morgan to Bohannon, 0 runs

21.4
4

Morgan to Bohannon, 4 runs

21.3
.

Morgan to Bohannon, 0 runs

21.2
1

Morgan to Jennings, 1 run

21.1
.

Morgan to Jennings, 0 runs

20.6
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

20.5
4

Sharma to Bohannon, 4 runs

20.4
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

20.3
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

20.2
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

20.1
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

19.6
1

Morgan to Bohannon, 1 run

19.5
1

Morgan to Jennings, 1 run

19.4
.

Morgan to Jennings, 0 runs

19.3
.

Morgan to Jennings, 0 runs

19.2
.

Morgan to Jennings, 0 runs

19.1
.

Morgan to Jennings, 0 runs

18.6
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

18.5
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

18.4
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

18.3
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

18.2
2

Sharma to Bohannon, 2 runs

18.1
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

17.6
.

Morgan to Jennings, appeal

17.5
.

Morgan to Jennings, 0 runs

17.4
.

Morgan to Jennings, 0 runs

17.3
.

Morgan to Jennings, 0 runs

17.2
.

Morgan to Jennings, 0 runs

17.1
.

Morgan to Jennings, 0 runs

16.6
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

16.5
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

16.4
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

16.3
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

16.2
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

16.1
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

15.6
.

Morgan to Jennings, 0 runs

15.5
.

Morgan to Jennings, 0 runs

15.4
.

Morgan to Jennings, 0 runs

15.3
1

Morgan to Bohannon, 1 run

15.2
.

Morgan to Bohannon, appeal

15.1
.

Morgan to Bohannon, 0 runs

14.6
.

Sharma to Jennings, 0 runs

14.5
4

Sharma to Jennings, 4 runs

14.4
.

Sharma to Jennings, 0 runs

14.3
.

Sharma to Jennings, 0 runs

14.2
.

Sharma to Jennings, 0 runs

14.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

13.6
.

Morgan to Bohannon, 0 runs

13.3
.

Morgan to Jennings, 0 runs

13.2
.

Morgan to Jennings, 0 runs

13.1
4

Morgan to Jennings, 4 runs

12.6
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

12.5
.

Sharma to Bohannon, 0 runs

12.4
1

Sharma to Jennings, 1 run

12.3
.

Sharma to Jennings, 0 runs

12.2
.

Sharma to Jennings, 0 runs

12.1
.

Sharma to Jennings, 0 runs

11.6
1

Higgins to Jennings, 1 run

11.5
.

Higgins to Jennings, 0 runs

11.4
.

Higgins to Jennings, 0 runs

11.3
4

Higgins to Jennings, 4 runs

11.2
1

Higgins to Bohannon, 1 run

11.1
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

10.6
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

10.5
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

10.4
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

10.3
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

10.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

10.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

9.6
1

Higgins to Jennings, 1 run

9.5
.

Higgins to Jennings, 0 runs

9.4
.

Higgins to Jennings, 0 runs

9.3
1

Higgins to Bohannon, 1 run

9.2
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

9.1
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

8.6
6

Roland-Jones to Jennings, 6 runs

8.5
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

8.4
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

8.3
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

8.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

8.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

7.6
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

7.5
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

7.4
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

7.3
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

7.2
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

7.1
1

Higgins to Jennings, 1 run

6.6
1

Roland-Jones to Jennings, 1 run

6.5
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

6.4
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

6.3
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

6.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

6.1
1

Roland-Jones to Bohannon, 1 run

5.6
4

Higgins to Jennings, 4 runs

5.5
.

Higgins to Jennings, 0 runs

5.4
.

Higgins to Jennings, 0 runs

5.3
.

Higgins to Jennings, 0 runs

5.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

5.1
2

Higgins to Jennings, 2 runs

4.6
.

Roland-Jones to Bohannon, 0 runs

4.5
.

Roland-Jones to Bohannon, 0 runs

4.4
.

Roland-Jones to Bohannon, 0 runs

4.3
1

Roland-Jones to Jennings, 1 run

4.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

4.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

3.6
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

3.5
.

Higgins to Bohannon, 0 runs

3.4
1

Higgins to Jennings, 1 run

3.3
.

Higgins to Jennings, 0 runs

3.2
.

Higgins to Jennings, 0 runs

3.1
1

Higgins to Bohannon, 1 run

2.6
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

2.5
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

2.4
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

2.3
2

Roland-Jones to Jennings, 2 runs

2.2
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

2.1
.

Roland-Jones to Jennings, 0 runs

1.6
W

Higgins to Balderson, wicket (lbw - Balderson)

1.5
4

Higgins to Balderson, 4 runs

1.4
.

Higgins to Balderson, 0 runs

1.3
.

Higgins to Balderson, 0 runs

1.2
.

Higgins to Balderson, 0 runs

1.1
1

Higgins to Jennings, 1 run

0.6
.

Roland-Jones to Balderson, 0 runs

0.5
.

Roland-Jones to Balderson, 0 runs

0.4
.

Roland-Jones to Balderson, 0 runs

0.3
.

Roland-Jones to Balderson, 0 runs

0.2
.

Roland-Jones to Balderson, 0 runs

0.1
4

Roland-Jones to Balderson, 4 runs