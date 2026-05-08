Highlights Lancashire vs Middlesex First class County Championship 08.05.2026
Anderson to du Plooy, 0 runs
Anderson to du Plooy, 4 runs
Anderson to du Plooy, 0 runs
Anderson to du Plooy, 0 runs
Anderson to du Plooy, 4 runs
Anderson to du Plooy, 2 runs
Stanley to Geddes, 0 runs
Stanley to du Plooy, 1 run
Stanley to du Plooy, 0 runs
Stanley to du Plooy, 0 runs
Stanley to Geddes, 1 run
Stanley to Geddes, 0 runs
Anderson to du Plooy, 0 runs
Anderson to du Plooy, 0 runs
Anderson to Geddes, 1 run
Anderson to du Plooy, 1 run
Anderson to Holden, appeal, wicket (bowled - Holden)
Anderson to Holden, 4 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Holden, 1 run
Bailey to Holden, 2 no balls
Bailey to Holden, 0 runs
Bailey to Geddes, 1 run
Bailey to Geddes, 4 runs
Anderson to Holden, 0 runs
Anderson to Holden, 0 runs
Anderson to Holden, 0 runs
Anderson to Holden, 0 runs
Anderson to Holden, 0 runs
Anderson to Robson, appeal, wicket (caught - Robson)
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 4 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Bailey to Geddes, 4 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 2 no balls
Bailey to Geddes, 0 runs
Bailey to Geddes, 0 runs
Anderson to Robson, 2 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Anderson to Robson, 0 runs
Morgan to Green, appeal, wicket (bowled - Green)
Morgan to Green, 0 runs
Roland-Jones to Anderson, 2 runs
Roland-Jones to Anderson, 0 runs
Roland-Jones to Anderson, 0 runs
Roland-Jones to Green, 1 run
Roland-Jones to Anderson, 1 run
Roland-Jones to Stanley, wicket (bowled - Stanley)
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Stanley, 1 run
Morgan to Green, 1 run
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Sharma to Stanley, 4 byes
Sharma to Stanley, 0 runs
Sharma to Stanley, 0 runs
Sharma to Green, 1 run
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 2 runs
Morgan to Stanley, 0 runs
Morgan to Stanley, 0 runs
Morgan to Stanley, 0 runs
Morgan to Stanley, 0 runs
Morgan to Bailey, appeal, wicket (caught - Bailey)
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 2 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 2 runs
Sharma to Green, 0 runs
Morgan to Bailey, 0 runs
Morgan to Bailey, 2 runs
Morgan to Bailey, 2 runs
Morgan to Green, 1 run
Morgan to Green, 2 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 2 no balls
Sharma to Bailey, 0 runs
Sharma to Bailey, 2 runs
Sharma to Green, 1 run
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Bailey, 1 run
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Sharma to Bailey, 0 runs
Sharma to Bailey, 2 runs
Sharma to Bailey, 0 runs
Sharma to Green, 1 run
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 0 runs
Higgins to Bailey, 0 runs
Higgins to Bailey, 0 runs
Higgins to Bailey, 0 runs
Higgins to Bailey, 0 runs
Higgins to Green, 1 run
Higgins to Green, 0 runs
Roland-Jones to Bailey, 0 runs
Roland-Jones to Bailey, 0 runs
Roland-Jones to Bailey, 0 runs
Roland-Jones to Green, 1 run
Roland-Jones to Green, 0 runs
Roland-Jones to Green, 0 runs
Higgins to Bailey, 2 runs
Higgins to Bailey, 0 runs
Higgins to Bailey, 0 runs
Higgins to Hartley, appeal, wicket (caught - Hartley)
Higgins to Hartley, 0 runs
Higgins to Hartley, 0 runs
Roland-Jones to Green, 0 runs
Roland-Jones to Green, 0 runs
Roland-Jones to Green, 2 runs
Roland-Jones to Green, 0 runs
Roland-Jones to Hartley, 1 run
Roland-Jones to Hartley, 4 leg byes
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 2 runs
Higgins to Hartley, 1 run
Higgins to Hartley, 0 runs
Roland-Jones to Green, 0 runs
Roland-Jones to Green, 0 runs
Roland-Jones to Green, 2 runs
Roland-Jones to Hartley, 1 run
Roland-Jones to Hartley, 0 runs
Roland-Jones to Hartley, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, appeal, wicket (caught - Jennings)
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Green, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 2 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Jennings, 4 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Morgan to Green, 4 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Jennings, 1 run
Morgan to Green, 1 run
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Jennings, 1 run
Sharma to Green, 4 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Green, 2 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Jennings, leg bye, appeal
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Green, 0 runs
Morgan to Jennings, leg bye
Morgan to Jennings, 0 runs
Sharma to Green, 0 runs
Sharma to Hurst, appeal, wicket (caught - Hurst)
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 1 run
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Jennings, 1 run
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Jennings, 1 run
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 1 run
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, appeal
Morgan to Jennings, 1 run
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Hurst, 0 runs
Sharma to Jennings, 1 run
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Morgan to Hurst, 0 runs
Morgan to Hurst, 4 runs
Morgan to Jones, appeal, wicket (bowled - Jones)
Morgan to Jones, 0 runs
Morgan to Jones, 0 runs
Morgan to Jones, 0 runs
Morgan to Jones, 0 runs
Sharma to Jones, 1 run
Sharma to Jones, 0 runs
Sharma to Jones, 4 runs
Sharma to Jones, 0 runs
Sharma to Jennings, 1 run
Sharma to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jones, 3 runs
Higgins to Jones, 2 runs
Roland-Jones to Jones, 1 run
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Jones defends for 1 run.
Higgins to Jennings, 2 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 1 run
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 1 run
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 2 runs
Roland-Jones to Jennings, leg bye
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Jones, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 4 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jones, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 1 run
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 2 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 2 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jones, 1 run
Higgins to Jones, 1 run
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jones, 1 run
Roland-Jones to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
Roland-Jones to Harris, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Harris, 1 run
Higgins to Harris, 0 runs
Higgins to Harris, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Sharma to Harris, 0 runs
Sharma to Jennings, leg bye
Sharma to Jennings, 2 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Higgins to Harris, 0 runs
Higgins to Harris, 0 runs
Higgins to Harris, 4 runs
Higgins to Harris, 0 runs
Higgins to Harris, 0 runs
Higgins to Bohannon, wicket (caught - Bohannon)
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 4 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Morgan to Bohannon, 0 runs
Morgan to Bohannon, 0 runs
Morgan to Bohannon, 4 runs
Morgan to Bohannon, 0 runs
Morgan to Jennings, 1 run
Morgan to Jennings, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 4 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Morgan to Bohannon, 1 run
Morgan to Jennings, 1 run
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 2 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Morgan to Jennings, appeal
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Bohannon, 1 run
Morgan to Bohannon, appeal
Morgan to Bohannon, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 4 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Morgan to Bohannon, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 0 runs
Morgan to Jennings, 4 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Bohannon, 0 runs
Sharma to Jennings, 1 run
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Sharma to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 4 runs
Higgins to Bohannon, 1 run
Higgins to Bohannon, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Bohannon, 1 run
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 6 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Bohannon, 1 run
Higgins to Jennings, 4 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 2 runs
Roland-Jones to Bohannon, 0 runs
Roland-Jones to Bohannon, 0 runs
Roland-Jones to Bohannon, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Bohannon, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Jennings, 0 runs
Higgins to Bohannon, 1 run
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 2 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Roland-Jones to Jennings, 0 runs
Higgins to Balderson, wicket (lbw - Balderson)
Higgins to Balderson, 4 runs
Higgins to Balderson, 0 runs
Higgins to Balderson, 0 runs
Higgins to Balderson, 0 runs
Higgins to Jennings, 1 run
Roland-Jones to Balderson, 0 runs
Roland-Jones to Balderson, 0 runs
Roland-Jones to Balderson, 0 runs
Roland-Jones to Balderson, 0 runs
Roland-Jones to Balderson, 0 runs
Roland-Jones to Balderson, 4 runs