H2h Lancashire vs Worcestershire First class County Championship 15.05.2026

First class

LAN
LAN

(11 ov.) 28/0

WOR
WOR

270

Lancashire vs Worcestershire

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

143

LANLancashire

146

T20, T20 Blast

LANLancashire

176

WORWorcestershire

169