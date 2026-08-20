Highlights Leicestershire vs Glamorgan First class County Championship 20.08.2026
LiveFirst class
3.3
.
Toole to Gumbs, 0 runs
3.2
.
Toole to Gumbs, 0 runs
3.1
.
Toole to Gumbs, 0 runs
2.6
1
van der Gugten to Gumbs, 1 run
2.5
4
van der Gugten to Gumbs, 4 runs
2.4
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
2.3
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
2.2
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
2.1
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
1.6
.
Toole to Rishi Patel, 0 runs
1.5
.
Toole to Rishi Patel, 0 runs
1.4
.
Toole to Rishi Patel, 0 runs
1.3
.
Toole to Rishi Patel, 0 runs
1.2
.
Toole to Rishi Patel, 0 runs
1.1
.
Toole to Rishi Patel, 0 runs
0.6
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
0.5
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
0.4
.
van der Gugten to Gumbs, 0 runs
0.3
3
van der Gugten to Rishi Patel, 3 runs
0.2
2
van der Gugten to Rishi Patel, 2 runs
0.1
2
van der Gugten to Rishi Patel, 2 runs