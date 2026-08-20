Highlights Leicestershire vs Glamorgan First class County Championship 20.08.2026

Live
First class

LEI
LEI

(3 ov.) 12/0

GLA
GLA
3.3
.

Toole to Gumbs, 0 runs

3.2
.

Toole to Gumbs, 0 runs

3.1
.

Toole to Gumbs, 0 runs

2.6
1

van der Gugten to Gumbs, 1 run

2.5
4

van der Gugten to Gumbs, 4 runs

2.4
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

2.3
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

2.2
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

2.1
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

1.6
.

Toole to Rishi Patel, 0 runs

1.5
.

Toole to Rishi Patel, 0 runs

1.4
.

Toole to Rishi Patel, 0 runs

1.3
.

Toole to Rishi Patel, 0 runs

1.2
.

Toole to Rishi Patel, 0 runs

1.1
.

Toole to Rishi Patel, 0 runs

0.6
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

0.5
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

0.4
.

van der Gugten to Gumbs, 0 runs

0.3
3

van der Gugten to Rishi Patel, 3 runs

0.2
2

van der Gugten to Rishi Patel, 2 runs

0.1
2

van der Gugten to Rishi Patel, 2 runs