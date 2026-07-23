Squads Leicestershire vs Glamorgan First class County Championship 20.08.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Byrom Eddie
batsman
Budinger SG
batsman
Carlson Kiran
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Cooke Chris
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Crane Mason
bowler
Evison Joey
all rounder
Dickson Sean
batsman
Green Alex M
no information yet
Douthwaite Daniel
all rounder
Green Ben
all rounder
Farooqi Fazalhaq
bowler
Gumbs Sheridon
batsman
Franco Romano
no information yet
Helm Tom
bowler
Gorvin Andrew William
all rounder
Hill Lewis
wicket keeper
Hadley Ryan
bowler
Holland Ian
all rounder
Harris James
all rounder
Hull Josh
bowler
Hope-Bell
no information yet
Mike Ben
all rounder
Hurle Henry Ellis
wicket keeper
Patel Ajaz
bowler
Ingram Colin
batsman
Patel Rishi
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Scriven Tom
all rounder
Leonard Ned
all rounder
Singh Yadvinder
no information yet
McAndrew Nathan John
bowler
Tattersall Jonathan
wicket keeper
McIlroy Jamie
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Morris Ben
bowler
Turner Ashton
batsman
Nicholls Callum Rhys
no information yet
Weatherald Jake
batsman
Norton Tom
no information yet
Wood Sam
no information yet
Root Billy
batsman
Match has not started yet