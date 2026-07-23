Squads Leicestershire vs Glamorgan First class County Championship 20.08.2026

First class

LEI
LEI
GLA
GLA

Playing

LEI
LEI
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Cooke Chris

wicket keeper

Evison Joey

all rounder

Green Alex M

no information yet

Green Ben

all rounder

Franco Romano

no information yet

Helm Tom

bowler

Hill Lewis

wicket keeper

Holland Ian

all rounder

Harris James

all rounder

Hull Josh

bowler

Hope-Bell

no information yet

Mike Ben

all rounder

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Scriven Tom

all rounder

Leonard Ned

all rounder

Singh Yadvinder

no information yet

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Norton Tom

no information yet

Wood Sam

no information yet

Root Billy

batsman

Bench

LEI
LEI
GLA
GLA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet