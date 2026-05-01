H2h Leicestershire vs Nottinghamshire First class County Championship 01.05.2026

First class

LEI
LEI
NOT
NOT

(96 ov.) 405/4

Leicestershire vs Nottinghamshire

List a, One-Day Cup

LEILeicestershire

333

NOTNottinghamshire

209

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

189

LEILeicestershire

188

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

160

NOTNottinghamshire

156