Squads Leicestershire vs Nottinghamshire First class County Championship 01.05.2026

First class

LEI
LEI
NOT
NOT

(96 ov.) 405/4

Playing

LEI
LEI
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Slater Ben

batsman

Holland Ian

all rounder

Duckett Ben

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Verreynne Kyle

wicket keeper

Cox Ben

wicket keeper

James Lyndon

all rounder

Green Ben

all rounder

Hull Josh

bowler

Scriven Tom

all rounder

Davey Josh

all rounder

Bench

LEI
LEI
NOT
NOT
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Ahmed Farhan

no information yet

Green Alex M

no information yet

Mike Ben

all rounder

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Singh Yadvinder

no information yet

Howell Benny

all rounder

Wood Sam

no information yet

Lord Robert

no information yet