Squads Leicestershire vs Nottinghamshire First class County Championship 01.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Patel Rishi
batsman
Hameed Haseeb
batsman
Weatherald Jake
batsman
Slater Ben
batsman
Holland Ian
all rounder
Duckett Ben
wicket keeper
Hill Lewis
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Haynes Jack
batsman
Eskinazi Stevie
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
Cox Ben
wicket keeper
James Lyndon
all rounder
Green Ben
all rounder
Patterson-White Liam
bowler
Patel Ajaz
bowler
Hutton Brett
bowler
Hull Josh
bowler
Stone Olly
bowler
Scriven Tom
all rounder
Pennington Dillon
bowler
Davey Josh
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Ahmed Farhan
no information yet
Budinger SG
batsman
Ali Mohammad
bowler
Green Alex M
no information yet
Giles Thomas Oliver
bowler
Mike Ben
all rounder
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Singh Yadvinder
no information yet
Henry Hayes James Philip
bowler
Trevaskis Liam
bowler
Holland Travis Patrick
batsman
Turner Ashton
batsman
Howell Benny
all rounder
Wood Sam
no information yet
Lord Robert
no information yet