Highlights Middlesex vs Kent First class County Championship 20.08.2026

Live
First class

MID
MID
KEN
KEN

(4 ov.) 17/0

3.6
.

Helm to Compton, 0 runs

3.5
.

Helm to Compton, 0 runs

3.4
1

Helm to Crawley, leg bye

3.3
.

Helm to Crawley, 0 runs

3.2
.

Helm to Crawley, 0 runs

3.1
1

Helm to Compton, 1 run

2.6
.

Roland-Jones to Crawley, 0 runs

2.5
4

Roland-Jones to Crawley, 4 runs

2.4
2

Roland-Jones to Crawley, 2 runs

2.3
1

Roland-Jones to Compton, 1 run

2.2
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

2.1
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

1.6
.

Helm to Crawley, 0 runs

1.5
.

Helm to Crawley, 0 runs

1.4
.

Helm to Crawley, 0 runs

1.3
2

Helm to Crawley, 2 runs

1.2
.

Helm to Crawley, appeal

1.1
.

Helm to Crawley, 0 runs

0.6
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

0.5
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

0.4
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

0.3
2

Roland-Jones to Compton, 2 runs

0.2
.

Roland-Jones to Compton, 0 runs

0.1
4

Roland-Jones to Compton, 4 runs