Highlights Middlesex vs Kent First class County Championship 20.08.2026
LiveFirst class
3.6
.
Helm to Compton, 0 runs
3.5
.
Helm to Compton, 0 runs
3.4
1
Helm to Crawley, leg bye
3.3
.
Helm to Crawley, 0 runs
3.2
.
Helm to Crawley, 0 runs
3.1
1
Helm to Compton, 1 run
2.6
.
Roland-Jones to Crawley, 0 runs
2.5
4
Roland-Jones to Crawley, 4 runs
2.4
2
Roland-Jones to Crawley, 2 runs
2.3
1
Roland-Jones to Compton, 1 run
2.2
.
Roland-Jones to Compton, 0 runs
2.1
.
Roland-Jones to Compton, 0 runs
1.6
.
Helm to Crawley, 0 runs
1.5
.
Helm to Crawley, 0 runs
1.4
.
Helm to Crawley, 0 runs
1.3
2
Helm to Crawley, 2 runs
1.2
.
Helm to Crawley, appeal
1.1
.
Helm to Crawley, 0 runs
0.6
.
Roland-Jones to Compton, 0 runs
0.5
.
Roland-Jones to Compton, 0 runs
0.4
.
Roland-Jones to Compton, 0 runs
0.3
2
Roland-Jones to Compton, 2 runs
0.2
.
Roland-Jones to Compton, 0 runs
0.1
4
Roland-Jones to Compton, 4 runs