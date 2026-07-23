Squads Middlesex vs Kent First class County Championship 20.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bell-Drummond Daniel
batsman
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Benjamin Christopher Gavin
wicket keeper
Caires Joshua Michael De
batsman
Cohen Michael
bowler
Cracknell Joe
wicket keeper
Compton Ben
batsman
Cullen Blake
bowler
Crawley Zak
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Curtiss Olly
no information yet
Falconer Caleb
no information yet
Dawkins Ben
no information yet
Feldman James Joseph
no information yet
Denly Jaydn
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Denly Joe
batsman
Gohar Zafar
bowler
Dudgeon Keith
bowler
Helm Tom
bowler
Evison Joey
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Finch Harry
batsman
Holden Max
batsman
Flintoff Corey Leigh
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Foreman Bertie
all rounder
Kaushal Ishaan
bowler
Jas Singh
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Klaassen Fred
bowler
Robson Sam
batsman
Mahmud Hasan
bowler
Roland-Jones Toby
bowler
Milnes Matt
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Muthusamy Senuran
all rounder
Sharma Naavya
no information yet
Muyeye Tawanda
batsman
Match has not started yet