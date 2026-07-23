Squads Middlesex vs Kent First class County Championship 20.08.2026

First class

MID
MID
KEN
KEN

Playing

MID
MID
KEN
KEN
First TeamSecond Team
Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Cracknell Joe

wicket keeper

Curtiss Olly

no information yet

Falconer Caleb

no information yet

Dawkins Ben

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Denly Jaydn

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Denly Joe

batsman

Helm Tom

bowler

Evison Joey

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Holden Max

batsman

Flintoff Corey Leigh

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Jas Singh

bowler

Robson Sam

batsman

Sawant Aaryan

no information yet

Sharma Naavya

no information yet

Bench

MID
MID
KEN
KEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet