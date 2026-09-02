Highlights Northamptonshire vs Durham First class County Championship 02.09.2026
3.3
1
Procter to McKinney, bye
3.2
.
Procter to McKinney, 0 runs
3.1
.
Procter to McKinney, 0 runs
2.6
.
Sanderson to Lees, 0 runs
2.5
3
Sanderson to McKinney, 3 runs
2.4
.
Sanderson to McKinney, 0 runs
2.3
.
Procter to McKinney, bye
2.2
.
Sanderson to McKinney, 0 runs
2.1
1
Sanderson to Lees, 1 run
1.6
.
Procter to McKinney, 0 runs
1.5
.
Procter to McKinney, 0 runs
1.4
.
Procter to McKinney, 0 runs
1.3
.
Procter to McKinney, 0 runs
1.2
.
Procter to McKinney, 0 runs
1.1
.
Procter to McKinney, 0 runs
0.6
.
Sanderson to Lees, 0 runs
0.5
.
Sanderson to Lees, 0 runs
0.5
2
Sanderson to Lees, 2 no balls
0.4
.
Sanderson to Lees, 0 runs
0.3
.
Sanderson to Lees, 0 runs
0.2
.
Sanderson to Lees, 0 runs
0.1
.
Sanderson to Lees, 0 runs