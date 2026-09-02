Highlights Northamptonshire vs Durham First class County Championship 02.09.2026

First class

NOR
NOR
DUR
DUR

7

3.3
1

Procter to McKinney, bye

3.2
.

Procter to McKinney, 0 runs

3.1
.

Procter to McKinney, 0 runs

2.6
.

Sanderson to Lees, 0 runs

2.5
3

Sanderson to McKinney, 3 runs

2.4
.

Sanderson to McKinney, 0 runs

2.3
.

Procter to McKinney, bye

2.2
.

Sanderson to McKinney, 0 runs

2.1
1

Sanderson to Lees, 1 run

1.6
.

Procter to McKinney, 0 runs

1.5
.

Procter to McKinney, 0 runs

1.4
.

Procter to McKinney, 0 runs

1.3
.

Procter to McKinney, 0 runs

1.2
.

Procter to McKinney, 0 runs

1.1
.

Procter to McKinney, 0 runs

0.6
.

Sanderson to Lees, 0 runs

0.5
.

Sanderson to Lees, 0 runs

0.5
2

Sanderson to Lees, 2 no balls

0.4
.

Sanderson to Lees, 0 runs

0.3
.

Sanderson to Lees, 0 runs

0.2
.

Sanderson to Lees, 0 runs

0.1
.

Sanderson to Lees, 0 runs