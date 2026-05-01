H2h Northamptonshire vs Worcestershire First class County Championship 01.05.2026

First class

NOR
NOR

(0 ov.) 40/0

WOR
WOR

306

Northamptonshire vs Worcestershire

T20, T20 Blast

NORNorthamptonshire

152

WORWorcestershire

153

T20, T20 Blast

WORWorcestershire

159

NORNorthamptonshire

190