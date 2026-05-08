H2h Nottinghamshire vs Surrey First class County Championship 08.05.2026

First class

NOT
NOT

(90 ov.) 317/7

SUR
SUR
Nottinghamshire vs Surrey

First class, County Championship

SURSurrey

(16 ov.) 43/1

NOTNottinghamshire

231

List a, One-Day Cup

NOTNottinghamshire

279

SURSurrey

289