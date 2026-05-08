Squads Nottinghamshire vs Surrey First class County Championship 08.05.2026

First class

NOT
NOT

(90 ov.) 317/7

SUR
SUR

Playing

NOT
NOT
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Burns Rory

batsman

Slater Ben

batsman

Duckett Ben

wicket keeper

Smith Jamie

wicket keeper

Clarke Joe

wicket keeper

Pope Ollie

batsman

Verreynne Kyle

wicket keeper

Patel Ryan

batsman

James Lyndon

all rounder

Thomas Adam Roger George

no information yet

Clark Jordan

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Bench

NOT
NOT
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Ahmed Farhan

no information yet

Albert Ralphie

no information yet

Blake Josh

batsman

Hatton-Lowe Byron

no information yet

Howell Benny

all rounder

Foakes Ben

wicket keeper

Lord Robert

no information yet

Gorantla Nikhil Venkata

no information yet

Stuart-Reckling Seb H

no information yet

Moore Francis Henry

no information yet

Pocklington Joe

no information yet

Seecharan Samuel Jack

no information yet