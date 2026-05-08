Squads Nottinghamshire vs Surrey First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hameed Haseeb
batsman
Burns Rory
batsman
Slater Ben
batsman
Sibley Dominic
batsman
Duckett Ben
wicket keeper
Smith Jamie
wicket keeper
Clarke Joe
wicket keeper
Pope Ollie
batsman
Haynes Jack
batsman
Lawrence Dan
batsman
Verreynne Kyle
wicket keeper
Patel Ryan
batsman
James Lyndon
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Patterson-White Liam
bowler
Clark Jordan
all rounder
Stone Olly
bowler
Abbott Sean
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Atkinson Gus
bowler
Tongue Josh
bowler
Worrall Daniel
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Farhan
no information yet
Albert Ralphie
no information yet
Ali Mohammad
bowler
Barnwell Nathan
bowler
Giles Thomas Oliver
bowler
Blake Josh
batsman
Hatton-Lowe Byron
no information yet
Chahar Rahul
bowler
Henry Hayes James Philip
bowler
Ealham Thomas Mark
all rounder
Holland Travis Patrick
batsman
Fisher Matthew
bowler
Howell Benny
all rounder
Foakes Ben
wicket keeper
Hutton Brett
bowler
French Alex
bowler
Lord Robert
no information yet
Gorantla Nikhil Venkata
no information yet
Martindale Ben
batsman
Lawes Thomas Edward
all rounder
McCann Freddie
batsman
Majid Yousef
bowler
McKerr Conor
bowler
Stuart-Reckling Seb H
no information yet
Moore Francis Henry
no information yet
Taylor James
bowler
Munsey George
batsman
Topley Reece
bowler
Pennington Dillon
bowler
Pocklington Joe
no information yet
Seecharan Samuel Jack
no information yet
Siddle Peter
bowler