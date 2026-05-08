Highlights Nottinghamshire vs Surrey First class County Championship 08.05.2026

First class

NOT
NOT

(90 ov.) 317/7

SUR
SUR
90.5
.

Abbott to Clarke, 0 runs

90.4
.

Abbott to Clarke, 0 runs

90.3
4

Abbott to Clarke, 4 runs

90.2
4

Abbott to Clarke, 4 runs

90.1
.

Abbott to Clarke, 0 runs

89.6
4

Worrall to O'Neill, 4 runs

89.5
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

89.4
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

89.3
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

89.2
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

89.1
4

Worrall to O'Neill, 4 runs

88.6
1

Atkinson to O'Neill, leg bye

88.5
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

88.4
1

Atkinson to Clarke, 1 run

88.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

88.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

88.1
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

87.3
1

Worrall to Clarke, 1 run

87.2
.

Worrall to Clarke, 0 runs

87.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

86.6
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

86.5
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

86.4
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

86.3
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

86.2
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

86.1
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

85.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

85.5
1

Worrall to O'Neill, 1 run

85.4
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

85.3
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

85.2
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

85.1
1

Worrall to Clarke, 1 run

84.6
1

Atkinson to Clarke, 1 run

84.5
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

84.4
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

84.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

84.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

84.1
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

83.6
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

83.5
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

83.4
4

Worrall to O'Neill, 4 runs

83.3
4

Worrall to O'Neill, 4 runs

83.2
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

83.1
1

Worrall to Clarke, 1 run

82.6
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

82.5
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

82.4
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

82.3
1

Atkinson to Clarke, 1 run

82.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

82.1
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

81.6
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

81.5
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

81.4
4

Worrall to O'Neill, 4 runs

81.3
2

Worrall to O'Neill, 2 runs

81.2
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

81.1
.

Worrall to O'Neill, 0 runs

80.6
1

Atkinson to O'Neill, 1 run

80.5
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

80.4
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

80.3
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

80.2
.

Atkinson to O'Neill, 0 runs

80.1
1

Atkinson to Clarke, 1 run

79.6
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

79.5
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

79.4
1

Thomas to Clarke, 1 run

79.3
1

Thomas to O'Neill, 1 run

79.2
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

79.1
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

78.6
1

Abbott to O'Neill, 1 run

78.5
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

78.4
1

Abbott to Clarke, 1 run

78.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

78.2
.

Abbott to Clarke, 0 runs

78.1
.

Abbott to Clarke, 0 runs

77.6
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

77.5
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

77.4
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

77.3
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

77.2
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

77.1
.

Thomas to O'Neill, 0 runs

76.6
1

Abbott to O'Neill, 1 run

76.5
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

76.4
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

76.3
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

76.2
2

Abbott to O'Neill, 2 runs

76.1
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

75.6
.

Clark to Clarke, 0 runs

75.5
4

Clark to Clarke, 4 runs

75.4
1

Clark to O'Neill, 1 run

75.3
.

Clark to O'Neill, 0 runs

75.2
1

Clark to Clarke, 1 run

75.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

74.6
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

74.5
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

74.4
1

Abbott to Clarke, 1 run

74.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

74.2
.

Abbott to Clarke, 0 runs

74.1
.

Abbott to Clarke, 0 runs

73.6
.

Clark to O'Neill, 0 runs

73.5
.

Clark to O'Neill, 0 runs

73.4
.

Clark to O'Neill, 0 runs

73.3
1

Clark to Clarke, leg bye

73.2
.

Clark to Clarke, 0 runs

73.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

72.6
.

Abbott to O'Neill, appeal

72.5
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

72.4
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

72.4
2

Abbott to O'Neill, 2 no balls

72.3
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

72.2
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

72.1
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

71.6
2

Clark to Clarke, 2 runs

71.5
1

Clark to O'Neill, 1 run

71.4
.

Clark to O'Neill, 0 runs

71.3
.

Clark to O'Neill, 0 runs

71.2
1

Clark to Clarke, 1 run

71.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

70.6
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

70.5
.

Abbott to O'Neill, 0 runs

70.4
W

Abbott to Patterson-White, appeal, wicket (bowled - Patterson-White)

70.3
.

Abbott to Patterson-White, 0 runs

70.2
W

Abbott to James, appeal, wicket (caught - James)

70.1
.

Abbott to James, 0 runs

69.6
1

Worrall to James, 1 run

69.5
.

Worrall to James, 0 runs

69.4
1

Worrall to Clarke, 1 run

69.2
.

Worrall to Clarke, 0 runs

69.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

68.6
.

Abbott to James, 0 runs

68.5
1

Abbott to Clarke, 1 run

68.4
1

Abbott to James, 1 run

68.2
1

Abbott to Clarke, 1 run

68.1
.

Abbott to Clarke, 0 runs

67.6
.

Worrall to James, 0 runs

67.5
W

Worrall to Verreynne, appeal, wicket (caught - Verreynne)

67.4
.

Worrall to Verreynne, 0 runs

67.3
.

Worrall to Verreynne, 0 runs

67.2
W

Worrall to Haynes, appeal, wicket (caught - Haynes)

67.1
.

Worrall to Haynes, 0 runs

66.6
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

66.5
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

66.4
1

Atkinson to Haynes, 1 run

66.3
4

Atkinson to Haynes, 4 runs

66.2
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

66.1
1

Atkinson to Clarke, 1 run

65.6
.

Worrall to Haynes, 0 runs

65.5
.

Worrall to Haynes, 0 runs

65.4
.

Worrall to Haynes, 0 runs

65.3
.

Worrall to Haynes, 0 runs

65.2
.

Worrall to Haynes, 0 runs

65.1
.

Worrall to Haynes, 0 runs

64.6
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

64.5
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

64.4
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

64.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

64.2
4

Atkinson to Clarke, 4 runs

64.1
2

Atkinson to Clarke, 2 runs

63.6
1

Thomas to Clarke, 1 run

63.5
.

Thomas to Clarke, 0 runs

63.4
.

Thomas to Clarke, 0 runs

63.3
1

Thomas to Haynes, 1 run

63.2
.

Thomas to Haynes, 0 runs

63.1
.

Thomas to Haynes, 0 runs

62.6
1

Atkinson to Haynes, 1 run

62.5
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

62.4
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

62.3
2

Atkinson to Haynes, 2 runs

62.2
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

62.1
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

61.6
.

Thomas to Clarke, 0 runs

61.5
.

Thomas to Clarke, 0 runs

61.4
.

Thomas to Clarke, 0 runs

61.3
.

Thomas to Clarke, 0 runs

61.2
2

Thomas to Clarke, 2 runs

61.1
.

Thomas to Clarke, 0 runs

60.6
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

60.5
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

60.4
1

Atkinson to Clarke, 1 run

60.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

60.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

60.1
1

Atkinson to Haynes, 1 run

59.6
1

Thomas to Haynes, 1 run

59.5
1

Thomas to Clarke, 1 run

59.4
2

Thomas to Clarke, 2 runs

59.3
4

Thomas to Clarke, 4 runs

59.2
4

Thomas to Clarke, 4 runs

59.1
.

Thomas to Clarke, 0 runs

58.6
.

Clark to Haynes, 0 runs

58.5
.

Clark to Haynes, 0 runs

58.4
4

Clark to Haynes, 4 runs

58.3
1

Clark to Clarke, 1 run

58.2
.

Clark to Clarke, 0 runs

58.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

57.6
1

Thomas to Clarke, 1 run

57.5
.

Thomas to Clarke, 0 runs

57.4
.

Thomas to Clarke, 0 runs

57.3
2

Thomas to Clarke, 2 runs

57.2
.

Thomas to Clarke, 0 runs

57.1
.

Thomas to Clarke, 0 runs

56.6
4

Clark to Haynes, 4 runs

56.5
.

Clark to Haynes, 0 runs

56.4
.

Clark to Haynes, 0 runs

56.3
1

Clark to Clarke, 1 run

56.2
1

Clark to Haynes, 1 run

56.1
.

Clark to Haynes, 0 runs

55.6
.

Thomas to Clarke, 0 runs

55.5
.

Thomas to Clarke, 0 runs

55.4
.

Thomas to Clarke, 0 runs

55.3
.

Thomas to Clarke, 0 runs

55.2
1

Thomas to Haynes, 1 run

55.1
1

Thomas to Clarke, 1 run

54.6
1

Clark to Clarke, 1 run

54.5
1

Clark to Haynes, 1 run

54.4
.

Clark to Haynes, 0 runs

54.3
.

Clark to Haynes, 0 runs

54.2
.

Clark to Haynes, 0 runs

54.1
.

Clark to Haynes, 0 runs

53.6
.

Abbott to Clarke, 0 runs

53.5
1

Abbott to Haynes, 1 run

53.4
.

Abbott to Haynes, 0 runs

53.3
.

Abbott to Haynes, 0 runs

53.2
.

Abbott to Haynes, 0 runs

53.1
1

Abbott to Clarke, 1 run

52.6
4

Clark to Haynes, 4 runs

52.5
.

Clark to Haynes, 0 runs

52.4
2

Clark to Haynes, 2 runs

52.3
4

Clark to Haynes, 4 runs

52.2
.

Clark to Haynes, 0 runs

52.1
.

Clark to Haynes, 0 runs

51.6
1

Abbott to Haynes, 1 run

51.5
.

Abbott to Haynes, 0 runs

51.4
.

Abbott to Haynes, 0 runs

51.3
.

Abbott to Haynes, 0 runs

50.6
4

Lawrence to Clarke, 4 runs

50.5
1

Lawrence to Haynes, 1 run

50.4
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

50.3
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

50.2
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

50.1
1

Lawrence to Clarke, 1 run

49.6
.

Abbott to Haynes, 0 runs

49.5
.

Abbott to Haynes, 0 runs

49.4
4

Abbott to Haynes, 4 runs

49.3
.

Abbott to Haynes, 0 runs

49.2
4

Abbott to Haynes, 4 runs

49.1
.

Abbott to Haynes, 0 runs

48.6
1

Lawrence to Haynes, 1 run

48.5
1

Lawrence to Clarke, 1 run

48.4
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

48.3
1

Lawrence to Haynes, 1 run

48.2
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

48.1
1

Lawrence to Clarke, 1 run

47.6
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

47.5
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

47.4
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

47.3
1

Atkinson to Clarke, 1 run

47.2
1

Atkinson to Haynes, 1 run

47.1
1

Atkinson to Clarke, 1 run

46.6
1

Lawrence to Clarke, 1 run

46.5
1

Lawrence to Haynes, 1 run

46.4
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

46.3
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

46.2
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

46.1
1

Lawrence to Clarke, 1 run

45.6
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

45.5
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

45.4
1

Atkinson to Clarke, 1 run

45.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

45.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

45.1
4

Atkinson to Clarke, 4 runs

44.6
1

Lawrence to Clarke, 1 run

44.5
1

Lawrence to Haynes, 1 run

44.4
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

44.3
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

44.2
1

Lawrence to Clarke, 1 run

44.1
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

43.6
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

43.5
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

43.4
1

Atkinson to Clarke, 1 run

43.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

43.2
1

Atkinson to Haynes, 1 run

43.1
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

42.6
1

Lawrence to Haynes, 1 run

42.5
.

Lawrence to Haynes, 0 runs

42.4
1

Lawrence to Clarke, 1 run

42.3
1

Lawrence to Haynes, 1 run

42.2
1

Lawrence to Clarke, 1 run

42.1
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

41.6
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

41.5
2

Atkinson to Haynes, 2 runs

41.4
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

41.3
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

41.2
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

41.1
.

Atkinson to Haynes, 0 runs

40.6
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

40.5
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

40.4
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

40.3
.

Lawrence to Clarke, 0 runs

40.2
1

Lawrence to Haynes, 1 run

40.1
4

Lawrence to Haynes, 4 runs

39.6
.

Abbott to Clarke, 0 runs

39.5
.

Abbott to Clarke, 0 runs

39.4
.

Abbott to Clarke, 0 runs

39.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

39.2
1

Abbott to Haynes, leg bye

39.1
1

Abbott to Clarke, 1 run

38.6
.

Clark to Haynes, 0 runs

38.5
1

Clark to Clarke, 1 run

38.4
.

Clark to Clarke, 0 runs

38.3
.

Clark to Clarke, 0 runs

38.2
.

Clark to Clarke, 0 runs

38.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

37.6
.

Abbott to Haynes, 0 runs

37.5
4

Abbott to Haynes, 4 runs

37.4
.

Abbott to Haynes, 0 runs

37.3
2

Abbott to Haynes, 2 runs

37.2
.

Abbott to Haynes, 0 runs

37.1
4

Abbott to Haynes, 4 runs

36.6
.

Clark to Clarke, 0 runs

36.5
1

Clark to Haynes, 1 run

36.4
.

Clark to Haynes, 0 runs

36.3
.

Clark to Haynes, 0 runs

36.2
.

Clark to Haynes, 0 runs

36.1
.

Clark to Haynes, 0 runs

35.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

35.5
.

Worrall to Clarke, 0 runs

35.4
2

Worrall to Clarke, 2 runs

35.3
.

Worrall to Clarke, 0 runs

35.2
.

Worrall to Clarke, 0 runs

35.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

34.6
.

Clark to Haynes, 0 runs

34.5
1

Clark to Clarke, 1 run

34.4
1

Clark to Haynes, 1 run

34.3
.

Clark to Haynes, 0 runs

34.2
.

Clark to Haynes, 0 runs

34.1
.

Clark to Haynes, 0 runs

33.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

33.5
1

Worrall to Haynes, 1 run

33.4
.

Worrall to Haynes, 0 runs

33.3
.

Worrall to Haynes, 0 runs

33.2
1

Worrall to Clarke, 1 run

33.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

32.6
.

Clark to Haynes, 0 runs

32.5
.

Clark to Haynes, 0 runs

32.4
.

Clark to Haynes, 0 runs

32.3
.

Clark to Haynes, 0 runs

32.2
4

Clark to Haynes, 4 runs

32.1
2

Clark to Haynes, 2 runs

31.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

31.5
.

Worrall to Clarke, 0 runs

31.4
2

Worrall to Clarke, 2 runs

31.3
.

Worrall to Clarke, 0 runs

31.2
.

Worrall to Clarke, 0 runs

31.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

30.6
.

Clark to Haynes, 0 runs

30.5
.

Clark to Haynes, 0 runs

30.4
.

Clark to Haynes, 0 runs

30.3
1

Clark to Clarke, 1 run

30.2
1

Clark to Haynes, 1 run

30.1
.

Clark to Haynes, 0 runs

29.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

29.5
.

Worrall to Clarke, 0 runs

29.4
.

Worrall to Clarke, 0 runs

29.3
.

Worrall to Clarke, 0 runs

29.2
.

Worrall to Clarke, 0 runs

29.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

28.6
.

Clark to Haynes, 0 runs

28.5
.

Clark to Haynes, 0 runs

28.5
2

Clark to Haynes, 2 no balls

28.4
1

Clark to Clarke, 1 run

28.2
.

Clark to Clarke, 0 runs

28.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

27.6
4

Worrall to Haynes, 4 runs

27.5
W

Worrall to Duckett, appeal, wicket (caught - Duckett)

27.4
1

Worrall to Clarke, bye

27.3
.

Worrall to Clarke, 0 runs

27.2
1

Worrall to Duckett, 1 run

27.1
1

Worrall to Clarke, 1 run

26.6
.

Lawrence to Duckett, 0 runs

26.5
2

Lawrence to Duckett, 2 runs

26.4
.

Lawrence to Duckett, 0 runs

26.3
4

Lawrence to Duckett, 4 runs

26.2
.

Lawrence to Duckett, 0 runs

26.1
.

Lawrence to Duckett, 0 runs

25.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

25.5
.

Worrall to Clarke, 0 runs

25.4
4

Worrall to Clarke, 4 runs

25.3
4

Worrall to Clarke, 4 runs

25.2
1

Worrall to Duckett, 1 run

25.1
4

Worrall to Duckett, 4 runs

24.6
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

24.5
1

Atkinson to Duckett, 1 run

24.4
1

Atkinson to Clarke, 1 run

24.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

24.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

24.1
1

Atkinson to Duckett, 1 run

23.6
1

Abbott to Duckett, leg bye

23.5
1

Abbott to Clarke, 1 run

23.4
.

Abbott to Clarke, 0 runs

23.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

23.2
4

Abbott to Clarke, 4 runs

23.1
.

Abbott to Clarke, 0 runs

22.6
1

Atkinson to Clarke, 1 run

22.5
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

22.4
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

22.3
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

22.2
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

22.1
1

Atkinson to Duckett, 1 run

21.6
.

Abbott to Clarke, 0 runs

21.5
2

Abbott to Clarke, 2 runs

21.4
.

Abbott to Clarke, 0 runs

21.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

21.3
2

Abbott to Clarke, 2 no balls

21.2
1

Abbott to Duckett, 1 run

21.2
2

Abbott to Duckett, 2 no balls

21.1
1

Abbott to Clarke, 1 run

20.6
1

Atkinson to Clarke, 1 run

20.5
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

20.4
1

Atkinson to Duckett, 1 run

20.3
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

20.2
1

Atkinson to Clarke, 1 run

20.1
4

Atkinson to Clarke, 4 runs

19.6
1

Abbott to Clarke, 1 run

19.5
.

Abbott to Clarke, 0 runs

19.4
.

Abbott to Clarke, 0 runs

19.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

19.2
.

Abbott to Clarke, 0 runs

19.1
1

Abbott to Duckett, 1 run

18.6
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

18.5
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

18.4
.

Atkinson to Clarke, 0 runs

18.3
1

Atkinson to Duckett, 1 run

18.2
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

18.1
1

Atkinson to Clarke, 1 run

17.6
.

Abbott to Duckett, 0 runs

17.5
.

Abbott to Duckett, 0 runs

17.4
1

Abbott to Clarke, 1 run

17.3
.

Abbott to Clarke, 0 runs

17.2
.

Abbott to Clarke, 0 runs

17.1
.

Abbott to Clarke, 0 runs

16.6
.

Clark to Duckett, 0 runs

16.5
.

Clark to Duckett, 0 runs

16.4
4

Clark to Duckett, 4 runs

16.3
.

Clark to Duckett, 0 runs

16.2
1

Clark to Clarke, 1 run

16.1
4

Clark to Clarke, 4 runs

15.6
4

Abbott to Duckett, 4 runs

15.5
.

Abbott to Duckett, 0 runs

15.4
.

Abbott to Duckett, 0 runs

15.3
.

Abbott to Duckett, 0 runs

15.2
.

Abbott to Duckett, 0 runs

15.1
.

Abbott to Duckett, 0 runs

14.6
.

Clark to Clarke, 0 runs

14.5
.

Clark to Clarke, 0 runs

14.4
.

Clark to Clarke, 0 runs

14.3
1

Clark to Duckett, 1 run

14.2
1

Clark to Clarke, 1 run

14.1
.

Clark to Clarke, 0 runs

13.6
.

Abbott to Duckett, 0 runs

13.5
.

Abbott to Duckett, 0 runs

13.4
.

Abbott to Duckett, 0 runs

13.3
.

Abbott to Duckett, 0 runs

13.2
1

Abbott to Clarke, 1 run

12.6
.

Clark to Clarke, 0 runs

12.5
.

Clark to Clarke, 0 runs

12.4
.

Clark to Clarke, 0 runs

12.3
1

Clark to Duckett, 1 run

12.2
4

Clark to Duckett, 4 runs

12.1
.

Clark to Duckett, 0 runs

11.6
.

Worrall to Clarke, 0 runs

11.5
.

Worrall to Clarke, 0 runs

11.4
.

Worrall to Clarke, 0 runs

11.3
.

Worrall to Clarke, 0 runs

11.2
2

Worrall to Clarke, 2 runs

11.1
.

Worrall to Clarke, 0 runs

10.6
.

Clark to Duckett, 0 runs

10.5
.

Clark to Duckett, 0 runs

10.4
4

Clark to Duckett, 4 runs

10.3
.

Clark to Duckett, 0 runs

10.2
2

Clark to Duckett, 2 runs

10.1
1

Clark to Clarke, 1 run

9.6
1

Worrall to Clarke, 1 run

9.6
2

Worrall to Clarke, 2 no balls

9.5
W

Worrall to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)

9.4
.

Worrall to Slater, 0 runs

9.3
.

Worrall to Slater, 0 runs

9.2
1

Worrall to Duckett, 1 run

9.1
1

Worrall to Slater, 1 run

8.6
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

8.5
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

8.4
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

8.3
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

8.2
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

8.1
.

Atkinson to Duckett, 0 runs

7.6
.

Worrall to Slater, 0 runs

7.5
1

Worrall to Duckett, 1 run

7.4
.

Worrall to Duckett, 0 runs

7.3
.

Worrall to Duckett, 0 runs

7.2
.

Worrall to Duckett, 0 runs

7.1
.

Worrall to Duckett, 0 runs

6.6
.

Atkinson to Slater, 0 runs

6.5
.

Atkinson to Slater, 0 runs

6.4
.

Atkinson to Slater, 0 runs

6.3
.

Atkinson to Slater, 0 runs

6.2
.

Atkinson to Slater, 0 runs

6.1
.

Atkinson to Slater, 0 runs

5.6
W

Worrall to Hameed, appeal, wicket (caught - Hameed)

5.5
.

Worrall to Hameed, 0 runs

5.4
.

Worrall to Hameed, 0 runs

5.3
.

Worrall to Hameed, 0 runs

5.2
.

Worrall to Hameed, 0 runs

5.1
.

Worrall to Hameed, 0 runs

4.6
.

Atkinson to Slater, 0 runs

4.5
.

Atkinson to Slater, 0 runs

4.4
.

Atkinson to Slater, 0 runs

4.3
.

Atkinson to Slater, 0 runs

4.2
.

Atkinson to Slater, 0 runs

4.1
.

Atkinson to Slater, 0 runs

3.6
.

Worrall to Hameed, 0 runs

3.5
.

Worrall to Hameed, 0 runs

3.4
.

Worrall to Hameed, 0 runs

3.3
.

Worrall to Hameed, 0 runs

3.2
.

Worrall to Hameed, 0 runs

3.1
.

Worrall to Hameed, 0 runs

2.6
4

Atkinson to Slater, 4 runs

2.5
4

Atkinson to Slater, 4 runs

2.4
.

Atkinson to Slater, 0 runs

2.3
.

Atkinson to Slater, 0 runs

2.2
.

Atkinson to Slater, 0 runs

2.1
.

Atkinson to Slater, 0 runs

1.6
.

Worrall to Hameed, 0 runs

1.5
.

Worrall to Hameed, 0 runs

1.4
.

Worrall to Hameed, 0 runs

1.3
.

Worrall to Hameed, 0 runs

1.2
.

Worrall to Hameed, 0 runs

1.1
.

Worrall to Hameed, 0 runs

0.6
3

Atkinson to Hameed, 3 runs

0.5
4

Atkinson to Hameed, 4 runs

0.4
.

Atkinson to Hameed, 0 runs

0.3
.

Atkinson to Hameed, 0 runs

0.2
.

Atkinson to Hameed, 0 runs

0.1
.

Atkinson to Hameed, 0 runs