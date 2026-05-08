Highlights Nottinghamshire vs Surrey First class County Championship 08.05.2026
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 4 runs
Abbott to Clarke, 4 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Worrall to O'Neill, 4 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 4 runs
Atkinson to O'Neill, leg bye
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 1 run
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to O'Neill, 1 run
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 4 runs
Worrall to O'Neill, 4 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to Clarke, 1 run
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 4 runs
Worrall to O'Neill, 2 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Worrall to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 1 run
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to O'Neill, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to Clarke, 1 run
Thomas to O'Neill, 1 run
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 1 run
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Thomas to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 1 run
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 2 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 4 runs
Clark to O'Neill, 1 run
Clark to O'Neill, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Clark to O'Neill, 0 runs
Clark to O'Neill, 0 runs
Clark to O'Neill, 0 runs
Clark to Clarke, leg bye
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Abbott to O'Neill, appeal
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 2 no balls
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Clark to Clarke, 2 runs
Clark to O'Neill, 1 run
Clark to O'Neill, 0 runs
Clark to O'Neill, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to O'Neill, 0 runs
Abbott to Patterson-White, appeal, wicket (bowled - Patterson-White)
Abbott to Patterson-White, 0 runs
Abbott to James, appeal, wicket (caught - James)
Abbott to James, 0 runs
Worrall to James, 1 run
Worrall to James, 0 runs
Worrall to Clarke, 1 run
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Abbott to James, 0 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to James, 1 run
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Worrall to James, 0 runs
Worrall to Verreynne, appeal, wicket (caught - Verreynne)
Worrall to Verreynne, 0 runs
Worrall to Verreynne, 0 runs
Worrall to Haynes, appeal, wicket (caught - Haynes)
Worrall to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Haynes, 1 run
Atkinson to Haynes, 4 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 4 runs
Atkinson to Clarke, 2 runs
Thomas to Clarke, 1 run
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Haynes, 1 run
Thomas to Haynes, 0 runs
Thomas to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 1 run
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 2 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 2 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Haynes, 1 run
Thomas to Haynes, 1 run
Thomas to Clarke, 1 run
Thomas to Clarke, 2 runs
Thomas to Clarke, 4 runs
Thomas to Clarke, 4 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 4 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 1 run
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 2 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 4 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Haynes, 1 run
Clark to Haynes, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Clarke, 0 runs
Thomas to Haynes, 1 run
Thomas to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Haynes, 1 run
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Haynes, 1 run
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Clark to Haynes, 4 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 2 runs
Clark to Haynes, 4 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 1 run
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 4 runs
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 1 run
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 4 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 4 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Clarke, 1 run
Lawrence to Clarke, 0 runs
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 1 run
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Haynes, 1 run
Atkinson to Clarke, 1 run
Lawrence to Clarke, 1 run
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 1 run
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 4 runs
Lawrence to Clarke, 1 run
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 1 run
Lawrence to Clarke, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Haynes, 1 run
Atkinson to Haynes, 0 runs
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 1 run
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Clarke, 1 run
Lawrence to Clarke, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 2 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Atkinson to Haynes, 0 runs
Lawrence to Clarke, 0 runs
Lawrence to Clarke, 0 runs
Lawrence to Clarke, 0 runs
Lawrence to Clarke, 0 runs
Lawrence to Haynes, 1 run
Lawrence to Haynes, 4 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Haynes, leg bye
Abbott to Clarke, 1 run
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 4 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 2 runs
Abbott to Haynes, 0 runs
Abbott to Haynes, 4 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 1 run
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 2 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Haynes, 1 run
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Haynes, 1 run
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Haynes, 0 runs
Worrall to Clarke, 1 run
Worrall to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 4 runs
Clark to Haynes, 2 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 2 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Haynes, 1 run
Clark to Haynes, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 0 runs
Clark to Haynes, 2 no balls
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Worrall to Haynes, 4 runs
Worrall to Duckett, appeal, wicket (caught - Duckett)
Worrall to Clarke, bye
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Duckett, 1 run
Worrall to Clarke, 1 run
Lawrence to Duckett, 0 runs
Lawrence to Duckett, 2 runs
Lawrence to Duckett, 0 runs
Lawrence to Duckett, 4 runs
Lawrence to Duckett, 0 runs
Lawrence to Duckett, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 4 runs
Worrall to Clarke, 4 runs
Worrall to Duckett, 1 run
Worrall to Duckett, 4 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Duckett, 1 run
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Duckett, 1 run
Abbott to Duckett, leg bye
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 4 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Duckett, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 2 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 2 no balls
Abbott to Duckett, 1 run
Abbott to Duckett, 2 no balls
Abbott to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Duckett, 1 run
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Atkinson to Clarke, 4 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Duckett, 1 run
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Clarke, 0 runs
Atkinson to Duckett, 1 run
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Clarke, 1 run
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Abbott to Clarke, 0 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Clark to Duckett, 4 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 4 runs
Abbott to Duckett, 4 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Duckett, 1 run
Clark to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Duckett, 0 runs
Abbott to Clarke, 1 run
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Clarke, 0 runs
Clark to Duckett, 1 run
Clark to Duckett, 4 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Worrall to Clarke, 2 runs
Worrall to Clarke, 0 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Clark to Duckett, 4 runs
Clark to Duckett, 0 runs
Clark to Duckett, 2 runs
Clark to Clarke, 1 run
Worrall to Clarke, 1 run
Worrall to Clarke, 2 no balls
Worrall to Slater, appeal, wicket (caught - Slater)
Worrall to Slater, 0 runs
Worrall to Slater, 0 runs
Worrall to Duckett, 1 run
Worrall to Slater, 1 run
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Duckett, 0 runs
Atkinson to Duckett, 0 runs
Worrall to Slater, 0 runs
Worrall to Duckett, 1 run
Worrall to Duckett, 0 runs
Worrall to Duckett, 0 runs
Worrall to Duckett, 0 runs
Worrall to Duckett, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Worrall to Hameed, appeal, wicket (caught - Hameed)
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Atkinson to Slater, 4 runs
Atkinson to Slater, 4 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Atkinson to Slater, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Worrall to Hameed, 0 runs
Atkinson to Hameed, 3 runs
Atkinson to Hameed, 4 runs
Atkinson to Hameed, 0 runs
Atkinson to Hameed, 0 runs
Atkinson to Hameed, 0 runs
Atkinson to Hameed, 0 runs